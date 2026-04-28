谷帥臻老師：張清芳唱出人生的歲月(GPT製圖)

張清芳一開口，12首歌唱出40+、50+、60+人生的歲月

她唱的不是懷舊，是我們一路走來的人生時間線





文／ 風水 命理設計學博士 谷帥臻

張清芳站上 2026 慈善演唱會的舞台。許多人聽見她的歌聲時，沒有尖叫，只是安靜下來，然後鼻子一酸。因為張清芳的歌，從來不只是旋律。她的聲音像一把鑰匙，一開口，就把40+、50+、60+心裡那些藏了很久的記憶，慢慢打開。年輕時聽，是流行歌；走到中年再聽，才知道那是我們真正走過的人生。

■ 張清芳唱的，是40+到60+這代人的回憶

我一直覺得，張清芳最動人的地方，不只是唱功，而是她的歌剛好串起了一個人從年輕、戀愛、相信、遠行、成家、孤單，到走過風雨後慢慢成熟的生命過程。

★1.〈激情過後〉1985年，唱熱烈退去後的清醒。

年輕時，我們以為愛就是心跳，以為激情就是答案。後來才懂，真正留下來的，不是最熱烈的瞬間，而是熱烈過後，彼此還願不願意誠實面對。

★2.〈這些日子以來〉1986年，唱一路走來的沉澱。

有些日子，當下只覺得難熬，後來回頭才明白，那些撐過去的片段，早已悄悄把我們養成現在的樣子。

★3.〈我還年輕〉1986年，唱青春最直接的底氣。

那時候的年輕，不只是年紀，而是一種相信自己還有很多可能的勇氣。即使受傷，也覺得明天可以重新開始；即使迷惘，也相信人生還有下一站。中年後再聽，才懂這首歌最動人的地方，不是我們真的還年輕，而是它提醒我們：曾經有一個自己，真的很勇敢。

★4.〈串起每一刻〉1987年，唱青春裡那些回不去的片段。

一通電話、一封信、一張卡帶、一段等人的傍晚，當年以為只是普通日常，後來才發現，那些零碎片刻，才是青春最珍貴的證據。

★5.〈你喜歡我的歌嗎〉1988年，唱一個歌手和聽眾之間最溫柔的提問。

表面是在問你喜不喜歡她的歌，其實更像在問：這些年，我的聲音，有沒有陪你走過某一段路？

★6.〈天天年輕〉1990年，唱心裡還願意相信的光。

年輕不只是年紀，而是一種還敢開始、還敢相信、還願意跌倒後重新站起來的生命狀態。人最怕的不是變老，是心先不再發亮。

★7.〈不想你也難〉1990年，唱愛過以後最誠實的牽掛。

有些人不是忘不了，而是那段青春裡的自己，還留在那個人身上。想念有時候不是要回頭，只是承認生命裡真的有一段路，是對方陪你走過。

★8.〈加州陽光〉1991年，唱我們曾經嚮往的遠方。

那時候總覺得世界很大，夢想很近，只要努力就會到，只要真心就有結果。後來才知道，不是每一道陽光都會照在自己身上，但那份曾經相信遠方的勇氣，仍然很珍貴。

★9.〈出嫁〉1992年，唱人生身份最沉的交接。

它不只是一首婚禮歌曲，更像一個人從被照顧，走向照顧別人的那一刻。人生每個階段都有自己的「出嫁」：離家、成為父母、扛起責任，或忽然發現自己已經成了別人的靠山。

★10.〈無人熟識〉1993年，唱人到某個階段才懂的孤單。

不是身邊沒有人，而是有些心事不知道能對誰說；不是沒有人關心，而是有些疲憊只能自己慢慢消化。走到後來，最難得的不是熱鬧，而是有人真正懂你。

★11.〈Men’s Talk〉1994年，唱關係裡那些說出口與說不出口的距離。

人和人之間，最難的常常不是沒有感情，而是不知道如何好好說話。越成熟越明白，很多關係不是敗給不愛，而是敗給沉默、誤解與沒有被說清楚的心。

★12.〈花雨夜〉1997年，唱風雨過後仍然保有的溫柔。

走到中年才懂，誰的人生沒有幾場雨？感情的失落、家庭的重量、父母的老去、無人看見的委屈。真正的溫柔，不是沒有受傷，而是受傷以後，還沒有變得刻薄。

■ 40+到60+再聽張清芳，不是懷舊，是回望自己

這十二首歌放在一起，像一條很清楚的人生路。從熱烈，到清醒；從青春，到責任；從遠方，到回望；從孤單，到溫柔。演唱會真正感動人的，不只是張清芳站上舞台，而是我們突然發現：原來，我們真的走了好遠。曾經愛得義無反顧。曾經相信遠方會發光。曾經在平凡日子裡留下最珍貴的回憶。曾經在人生路口轉身，也曾經在沒有掌聲的地方，默默的撐住自己。

40歲以後，聽見的是曾經的青春。50歲以後，聽見的是人生的責任。60歲以後，聽見的是走過風雨後的安然。所以張清芳一開口，很多人會鼻酸。不是因為我們回不去了，而是因為那些歌提醒我們：你曾經年輕過、用力愛過、相信過、跌倒過，也真的一步一步走到今天。

■ 走過半生，才懂什麼叫好好活著

命理風水看人生，最動人的從來不是一個人永遠順遂，而是走過起伏以後，還能安住自己。好的人生，不是沒有風雨，是你在風雨裡，還記得自己是誰。不是一路都順，是走到後來，你還能保有一點光、一點愛、一點溫柔。張清芳最珍貴的地方，不只是她唱過很多金曲，而是她讓 40+、50+、60+的我們，在某一首歌裡，重新看見自己。看見曾經年輕的自己。看見曾經用力愛過的自己。看見曾經跌跌撞撞，卻仍然一路走到今天的自己。

有些歌手會紅一陣子，有些歌手會住進一個時代。張清芳，就是後者。她唱的不是過去，她唱的是我們這一代人真正走過的半生。也許每一個答案背後，都藏著一段只有你自己懂的人生。

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