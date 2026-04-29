2026-04-29 21:00 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真
【AI 無法取代的表達力】 ——你的故事，是最強的影響力武器
【AI 無法取代的表達力】
——你的故事，是最強的影響力武器
參加 謝文憲《說出影響力2.0》，除了自己上台，憲哥也要我們幫其他14位學員評分。
我一邊聽，一邊像在拆解高手的武功秘笈。
我也會用AI寫稿、整理架構、優化金句。
但最後，我還是必須用自己的語言重新修改。
因為AI寫不出，我人生裡那些痛過、跌過、爬起來的故事。
從媒體到縣政府到醫療，從高光到低谷，很多低潮挫折，後來都變成我的養分。
而這堂課，再次提醒我：
真正有影響力的人，不是最會說的人。
是有記憶點，讓人感動，最後採取行動的人。
▋善用你獨一無二的故事
真正有力量的內容，往往來自傷口。
失業
中年轉職
父子衝突
母女和解
婚姻低潮
創業失敗
這些你以為不堪回首的低潮，
往往是最有價值的內容。
你到底怎麼走過來的？
因為真實，所以有力量。
因為走過，所以能打動人。
AI寫得出漂亮句子。
但寫不出你深夜崩潰的眼淚。
也寫不出你咬牙站起來的過程。
▋創造日期記憶點
有位學員分享：
30年前的4月25日，
她選擇離開家，飛到New Zealand追夢，完成跳傘。
30年後，同樣是4月25日。
她送給自己的生日禮物，
是站上《說出影響力》的舞台。
憲哥也說，不管這個日期是不是刻意設計。
但我們都有記憶點，而且用在結尾，非常有力。
▋臨場反應，比稿子更精彩
開場時，憲哥說：「今天的獎品之一會送襪子。」
其中一位講者分享：「我曾經是早產兒，後來胖到120公斤，無法彎腰，連襪子都穿不下。」
停頓一秒。
他補了一句：「這襪子不是憲哥穿過的。」
全場瞬間笑翻。
這就是高段位表達者的能力：
接住現場、創造現場、掌控現場。
▋道具讓故事被看見
有位講者分享自己是早產兒。
出生只有1900公克。
到底有多小？\
他直接拿出一瓶2000cc寶特瓶：
「我出生時，比這瓶還小。」
全場立刻有畫面。
另一位講者分享和女兒爭吵後和解的故事。
最後，她從口袋拿出一瓶養樂多。
那瓶養樂多，
成了母女和解的象徵。
故事一旦有道具，
記憶就會被放大。
▋你的穿著，也是一種表達
高階經理人穿套裝上台，
專業感立刻建立。
造型師刻意打扮，
辨識度瞬間拉高。
法師穿道服說：
「有佛法，就有辦法。」
表達，從來不是只靠嘴巴。
▋誇張的語詞，更有畫面
有位彩妝師說：
「有些化妝師把新娘睫毛刷得比Taipei 101還高。」
「畫鼻子畫得比滑水道還長。」
很誇張。
但你瞬間記住了。
因為夠具體。
因為有畫面。
▋用唱歌吸睛
有位健身教練說：
他的目標是培養10,000位健身教練，幫助長者健康。
一般人深蹲15秒就受不了。
但75歲長輩可以深蹲3分鐘。
怎麼做到？
因為他帶長輩一邊深蹲，一邊唱「甜蜜蜜」。
說著說著，他現場一邊深蹲，直接唱了起來。
那一刻，全場都記住了。
▋五感讓故事更有溫度
很多人只會說：
「我很難過，我哭了。」
但高手會說：
「我的眼睛濕濕的，眼淚一直流下來。」
「流到最後，嘴巴都是鹹的。」
你立刻感受到他的痛。
因為細節，透過五感，更有溫度。
▋「三把槍」走位
第一把槍：眼神
第二把槍：手勢
第三把槍：聲音
憲哥教我們，不要一直站在原地。
大方左右移動。
眼睛看向台下某一位觀眾。
直接對他說話。
接著，在走向另一邊，用一樣的方法，
你的舞台感染力，完全開展。
▋金句，是最好的 ending
有位講者分享父女關係。
爸爸曾對他說：「你的人生不是《我的未來不是夢》，根本是《一場遊戲一場夢》。」
全場大笑。
用張雨生《我的未來不是夢》，王傑的《一場遊戲一場夢》，成功用「夢」，勾起記憶，製造熟悉感和反差感。
▋演講前，先問自己
你要觀眾記住什麼？
你要傳遞什麼價值？
你希望他們採取什麼行動？
想目標。
再策略。
放大細節
要讓人採取甚麼行動。
讓人帶走一句金句。
很多人害怕上台。
害怕表達。
害怕自己講得不夠好。
但真正有影響力的人，
從來不是天生會說。
是願意一次次刻意練習。
你的故事，AI寫不出來。
你的舞台，AI演不出來。
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