







【AI 無法取代的表達力】

——你的故事，是最強的影響力武器

參加 謝文憲《說出影響力2.0》，除了自己上台，憲哥也要我們幫其他14位學員評分。

我一邊聽，一邊像在拆解高手的武功秘笈。

我也會用AI寫稿、整理架構、優化金句。

但最後，我還是必須用自己的語言重新修改。

因為AI寫不出，我人生裡那些痛過、跌過、爬起來的故事。

從媒體到縣政府到醫療，從高光到低谷，很多低潮挫折，後來都變成我的養分。

而這堂課，再次提醒我：

真正有影響力的人，不是最會說的人。

是有記憶點，讓人感動，最後採取行動的人。

▋善用你獨一無二的故事

真正有力量的內容，往往來自傷口。

失業

中年轉職

父子衝突

母女和解

婚姻低潮

創業失敗

這些你以為不堪回首的低潮，

往往是最有價值的內容。

你到底怎麼走過來的？

因為真實，所以有力量。

因為走過，所以能打動人。

AI寫得出漂亮句子。

但寫不出你深夜崩潰的眼淚。

也寫不出你咬牙站起來的過程。

▋創造日期記憶點

有位學員分享：

30年前的4月25日，

她選擇離開家，飛到New Zealand追夢，完成跳傘。

30年後，同樣是4月25日。

她送給自己的生日禮物，

是站上《說出影響力》的舞台。

憲哥也說，不管這個日期是不是刻意設計。

但我們都有記憶點，而且用在結尾，非常有力。

▋臨場反應，比稿子更精彩

開場時，憲哥說：「今天的獎品之一會送襪子。」

其中一位講者分享：「我曾經是早產兒，後來胖到120公斤，無法彎腰，連襪子都穿不下。」

停頓一秒。

他補了一句：「這襪子不是憲哥穿過的。」

全場瞬間笑翻。

這就是高段位表達者的能力：

接住現場、創造現場、掌控現場。

▋道具讓故事被看見

有位講者分享自己是早產兒。

出生只有1900公克。

到底有多小？\

他直接拿出一瓶2000cc寶特瓶：

「我出生時，比這瓶還小。」

全場立刻有畫面。

另一位講者分享和女兒爭吵後和解的故事。

最後，她從口袋拿出一瓶養樂多。

那瓶養樂多，

成了母女和解的象徵。

故事一旦有道具，

記憶就會被放大。

▋你的穿著，也是一種表達

高階經理人穿套裝上台，

專業感立刻建立。

造型師刻意打扮，

辨識度瞬間拉高。

法師穿道服說：

「有佛法，就有辦法。」

表達，從來不是只靠嘴巴。

▋誇張的語詞，更有畫面

有位彩妝師說：

「有些化妝師把新娘睫毛刷得比Taipei 101還高。」

「畫鼻子畫得比滑水道還長。」

很誇張。

但你瞬間記住了。

因為夠具體。

因為有畫面。

▋用唱歌吸睛

有位健身教練說：

他的目標是培養10,000位健身教練，幫助長者健康。

一般人深蹲15秒就受不了。

但75歲長輩可以深蹲3分鐘。

怎麼做到？

因為他帶長輩一邊深蹲，一邊唱「甜蜜蜜」。

說著說著，他現場一邊深蹲，直接唱了起來。

那一刻，全場都記住了。

▋五感讓故事更有溫度

很多人只會說：

「我很難過，我哭了。」

但高手會說：

「我的眼睛濕濕的，眼淚一直流下來。」

「流到最後，嘴巴都是鹹的。」

你立刻感受到他的痛。

因為細節，透過五感，更有溫度。

▋「三把槍」走位

第一把槍：眼神

第二把槍：手勢

第三把槍：聲音

憲哥教我們，不要一直站在原地。

大方左右移動。

眼睛看向台下某一位觀眾。

直接對他說話。

接著，在走向另一邊，用一樣的方法，

你的舞台感染力，完全開展。

▋金句，是最好的 ending

有位講者分享父女關係。

爸爸曾對他說：「你的人生不是《我的未來不是夢》，根本是《一場遊戲一場夢》。」

全場大笑。

用張雨生《我的未來不是夢》，王傑的《一場遊戲一場夢》，成功用「夢」，勾起記憶，製造熟悉感和反差感。

▋演講前，先問自己

你要觀眾記住什麼？

你要傳遞什麼價值？

你希望他們採取什麼行動？

想目標。

再策略。

放大細節

要讓人採取甚麼行動。

讓人帶走一句金句。

很多人害怕上台。

害怕表達。

害怕自己講得不夠好。

但真正有影響力的人，

從來不是天生會說。

是願意一次次刻意練習。

你的故事，AI寫不出來。

你的舞台，AI演不出來。