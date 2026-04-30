💰#保險金3740萬元內免遺產稅_保險稅務最大誤解?！

李先生是一位成功的企業家，多年前為家人投保多份人壽保險。

幾年後他因心臟病過世，留下龐大的遺產與保險金。

國稅局在審核遺產稅時發現，他生前銀行帳戶少了五千萬元，

資金流向全是壽險保單。

因要保人、被保險人皆為李先生，受益人是太太與兩個孩子，符合《保險法112條》，保險金免列入遺產，全家人

當場鬆口氣~「呼～原來保險真的免稅耶！」

結果兩年後，國稅局信又來了。

信封上那幾個字讓全家傻眼：「漏報最低稅負制」。

「蛤？不是說保險金免稅了嗎？！」

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這，就是最經典的誤會。

保險金的確「免遺產稅」，但不代表「不用報最低稅負制」。

很多人搞錯方向，以為3740萬是「遺產稅免稅額」。

錯！那是《 #所得基本稅額條例》裡的「 #特定保險給付免稅額」。

根本是兩條完全不同的法。

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⚖️「免遺產稅 ≠ 免最低稅負制」真相

依《所得稅法》第4條，保險給付雖免納所得稅，但若符合下列條件，仍須列入「基本所得額」申報：

1️⃣ 民國95年1月1日以後訂立。

2️⃣保險種類為人壽保險或年金保險（不含健康險、傷害險）。

3️⃣受益人與要保人不是同一人。

4️⃣死亡給付以扣除3,740萬元後之餘額計入基本所得額；非屬死亡給付部分，應全數計入。

符合這四項，就屬於《所得基本稅額條例》第12條所稱的「特定保險給付」，要一起申報最低稅負。

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🧮 稅務順序最關鍵：要先免遺產稅，才會有最低稅負制。

若保險契約不符合法定條件，（例如要保人與被保險人不同、未指定受益人）保險金會被視為遺產，必須課遺產稅。

此時沒有3740萬免稅額，也不再進入最低稅負制。

若契約符合免遺產稅條件（依《保險法》第112條與《遺產及贈與稅法》第16條第9款），雖免遺產稅，但，但會進入「最低稅負制」的遊戲規則，才享有一申報戶3740萬元免稅額。

換句話說：保險金若列入遺產，就沒有最低稅負制；若免遺產稅，才談得到3740萬免稅額。

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📊 實例解析

林先生領到兩筆保險金：一筆為母親要保人與被保險人、他為受益人之死亡給付3500萬 →

→符合要件，免遺產稅，但未超過3740萬門檻，免申報。

另一筆父親為要保人與被保險人、他為受益人之滿期金600萬 →

→ 抱歉，這是「生存給付」，全數列入基本所得額，一毛都不能扣。

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⚠️ 漏報後果

若漏報特定保險給付，國稅局可補稅並處罰鍰，最高三倍。

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💬 R姐專業觀點

很多人誤以為3740萬內都免稅，但沒注意那是最低稅負制的門檻，不是遺產稅的扣除額。

稅法的邏輯在於順序－先免遺產稅，才談得上最低稅負制。

這就是為什麼真正懂法條的顧問，能幫你避掉看不見的稅務地雷。

🚨即將到五月報稅季，如果你們家去年有領要保人≠受益人的死亡保險金或滿期金，一定要申報最低稅負喔！

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