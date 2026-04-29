2026-04-29 08:00 廖嘉紅
弟弟住免費還不肯賣房！別讓遺產變遺憾
🏠【弟弟住免費還不肯賣房！別讓遺產變遺憾】
「這房子是爸媽留下的，憑什麼你一個人住免費？」
李先生最近心很累。父母留下透天厝，由３位兄弟姊妹共同繼承。
結果變成：
▪ 小弟一家住多年，不付租金
▪ 其他兄姊住外地
▪ 稅金大家分攤
▪ 想賣房，小弟一句「我不搬」
很多家庭的感情，就是從這一刻開始變質！
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📌 共有房產，不是無解。
真要處理，通常只剩3條路：
▪ 多數決出售：依《土地法》第34條之1）只要人數與持分過半（如案例中3位兄姊），不需全員同意也能賣房。
▪ 聲請分割共有物：由法院裁定「變價分割」（拍賣分錢）或「補償金分割」。
▪ 追討占用補償金：：長期獨占者需支付「相當於租金」的補償，免費住不代表沒代價。
但Ｒ姐要提醒一句：＃法律是最後的護城河_卻也是親情的終點。
當兄弟姊妹互告、老家被法拍、資產縮水，這絕不是父母留房的本意。
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📌 真正高明的傳承，要先做對兩件事：
1️⃣ 創造資產流動性
多數衝突源於「房產多、現金少」。房子不能切，也無法立刻變現。當有人想拿錢、有人想留房，衝突就此爆發。
2️⃣ 分配制度化，別賭人性
父母常說「孩子會商量」，但牽扯到金錢與小家，人性禁不起考驗。
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📌 R姐建議的黃金安排：
▪預立遺囑：明確指定房產歸屬，避免陷入「公同共有」誰都動不了的泥淖。
▪ 善用壽險金：保險金是最好的「緩衝器」。可用來支付遺產稅，更能作為「補償金」給沒拿房的子女，用現金解決「#應繼份」和「#特繼份」。
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