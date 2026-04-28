2026-04-28 08:00 廖嘉紅
誰拿財產、誰繳稅！2026遺產稅大修法：別讓愛變成沉重的遺憾
【誰拿財產、誰繳稅！2026遺產稅大修法：別讓愛變成沉重的遺憾 💔】
「R姐，我爸過世前一年分給大哥的房子，為什麼遺產稅要我一起分擔？」
「明明我已經#拋棄繼承了，稅捐處為什麼還找上門？」
過去，這些讓許多家庭撕裂的不公平，2026年法律終於給出了交代。
法務部與財政部同步啟動修法，這不只是數字改變，而是關於公平與責任的重新定義。
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⚠️ 三大震撼變革，每個家庭都該知道：2026年，是台灣資產傳承法律與稅務的關鍵元年。民法繼承篇與#《遺產及贈與稅法》同步連動修正，對每個家庭都可能產生重大影響。
1️⃣ 誰拿財產，稅就跟誰走！
以前死亡前2年內贈與的「擬制遺產」，產生的遺產稅常由全體繼承人分攤。
現在方向改變：👉 誰先拿到這筆財產，誰負擔對應稅額。
例如大哥先拿房子，大哥負擔相關稅責，不再由弟妹一起承擔。
2️⃣ 拋棄繼承，不代表沒有責任
很多人以為簽了拋棄繼承，就與遺產完全無關。
但若你在被繼承人生前2年內已受贈財產，即使拋棄繼承，仍可能在受贈財產價值範圍內負擔納稅義務。
👉 財產先拿走，責任未必能切乾淨。
3️⃣ 配偶權益提升：剩餘財產請求權更完整
法務部同步調整民法第1030-1條相關制度。
讓生存配偶在剩餘財產差額分配請求權的計算上，更能合理主張權益。
👉 這不只是保障配偶，也是合法規劃遺產稅的重要關鍵。
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💡 R姐的專業筆記：高資產家庭現在要注意的3件事
尤其持有股票、房產、海外資產的家庭，2026年起要建立「稅隨財產走」的新思維。
✅ 提前準備稅務預備金
拿到財產的人，不一定拿到現金。
若拿到房產、股票卻沒現金，繳稅壓力會非常真實。
✅ 重新檢視近2年贈與安排
過去很多自認安全的安排，未來可能更透明、更明確被追蹤。
✅ 做好流動性配置
家族資產很多，不代表現金夠用。保單、外幣資產、可快速變現工具，都要提前設計。
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💬 R姐提醒：
很多家庭最後出問題，不是因為財產太少，而是財產先分了，責任沒分清楚。
財產留得下是愛，留得好才是福！
如果你想了解 3740萬到底是什麼制度？跟遺產稅有沒有關係？
留言「3740萬」，我整理給你看懂！
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