2026-04-27 21:05 巧比。針線包
枋寮漁港的意外晚餐：一個人的無菜單料理
一個人吃晚餐，除了便利商店、水餃、炒飯、麵食之外，即使網路爬文一下，似乎沒有太多的選擇。
往海堤方向隨意瞎逛，雲層厚實的傍晚，今日是看不到夕陽了，望向台灣海峽，海風徐徐、浪花拍岸，潮汐來往的立體聲，天籟之音聲聲悅耳。
彎進巷弄想尋找在地小吃，忽然看見這間無菜單料理，每位360元，六菜一湯煮什麼就吃什麼。可是，闆娘說：「接待客人需2人以上，不然划不來」。
我厚著臉皮問，有沒有一個人適合，譬如炒飯之類的，闆娘苦笑的說沒有耶。其實我可以理解，準備離開繼續找有緣的店家；這時闆娘忽然說，不然我叫老闆幫你做炒飯好了！
果然，厚臉皮敢開口就有機會。
走進店內古樸的擺設，大同電風扇、大同電鍋、大同娃娃列隊迎賓，牆上還掛著早期的硬幣與紙鈔，那可是上個世紀的紀念啊。
不久端上一盤香味四溢、粒粒分明的蝦米炒飯，再附上一碗蘿蔔排骨湯，闆娘說：「今天機會很難得，老闆最少6年沒做炒飯了。」飯後還再送我一盤蓮霧，這下我真賺到了，結帳只收我100元。
想想也有趣，一個人跑去無菜單料理，意外品嚐老闆的好手藝。有人說廚藝如何，吃炒飯就知道，之前還曾經逐知名炒飯而吃，此言完全不假。
這頓枋寮漁港旁的《食三香飯庄》晚餐，不只是物美價廉，還有老闆對出外人的體貼善意，讓我內心深處滿滿感恩。
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