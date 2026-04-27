2026-04-27 17:08 MM
2026年4月陸短劇推薦｜宿命虐戀《心軟的神》先婚後愛《偏偏遇見你》
四月除了有長劇《冰湖重生》、《月鱗綺紀》正在熱播，短劇市場也是好作頻頻。從性張力拉滿的《沉靡》、歷經百年的宿命虐戀《心軟的神》，還有即將在ofiii歐飛開播的交換身分復仇爽劇《翻轉人生》以及先婚後愛的《偏偏遇見你》絕對都是四月必追的陸短劇！
李昀銳主演的權謀傳奇古裝《冰湖重生》現正熱播中👉點我免費線上看
4月陸短劇推薦1：沉靡
《沉靡》改編自二喜的小說《情靡》，由肖雨、張斐然主演。久別重逢沒想到就成了一夜情對象，性張力直接拉滿！故事講述宋昭禮在陷入人生低谷之際，遇到了遭遇家庭變故的紀璇。出於惻隱之心，宋昭禮隱瞞身份默默資助其完成學業。多年後一場意外，紀璇再度闖進宋昭禮的世界。兩人在情感的角力與拉扯中，互相理解與尊重，最終在愛情的滋養下，共同撫平了彼此心靈深處的傷痕。
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4月陸短劇推薦2：心不由己
《心不由己》由徐海喬、賈青主演，兩人上演著霸總與秘書的極限拉扯。故事講述霸道總裁顧天成移植心臟後竟然愛上了職場對頭秘書林嘉琪，兩人逐漸在工作生活中意識到對方的心意，朝著共同的目標並肩作戰。
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4月陸短劇推薦3：季雨傾城
《季雨傾城》由樊治欣、魯照華、厲家兵主演。在海外瑟隆港，警司養女郝雨以線人身份臥底黑道，成為黑道太子季知節的女友，季知節早已識破郝雨的真實身份，卻並未拆穿，反而在一次次危機中對其暗中守護，郝雨昔日戀人警司周子衡歸來，讓三人陷入情感與使命的多重漩渦，引發在正義、真相和情愛間的衝突，上演了一段情感糾葛的故事。
《季雨傾城》全20集一次看👉點我免費線上看
4月陸短劇推薦4：芳華里
《芳華里》是由王皓軒、朱麗嵐主演的權謀復仇劇。故事講述陸家孫女陸心念為守護家族嫁入王府，卻目睹青梅竹馬陸十七奉旨屠戮陸家滿門，劫後餘生的她被迫踏上復仇之路，在追尋真相過程中逐漸揭開與陸十七糾葛半生的愛恨情仇。
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4月陸短劇推薦5：心軟的神
《心軟的神》是由嚴子賢、烏日麗格主演的奇幻古裝。開播後被網友譽為「顏值演技雙在線」的高質感作品。故事講述高嶺惡神葉昭為愛墮入凡塵，王國帝姬楚羲和身負雙生秘密，兩人在長達百年的虐戀糾纏之下，演出一段愛恨交織的雙強對抗。若喜歡宿命感極強的雙強CP組合，這部短劇是非常不錯的選擇。
《心軟的神》全28集一次看👉點我免費線上看
4月陸短劇推薦6：翻轉人生
近期熱播的都市奇幻短劇《翻轉人生》由王瑞昌、曹恩齊、戚硯笛主演。講述絕境少年張小北手握命運之匙，與頂級富二代盛元州互換人生！逆襲暴富護家人、揪出害姐姐的真凶，兩少年雙向救贖治癒彼此，限時30天抉擇中充滿人性考驗，最終二人聯手揭秘豪門陰謀，向幕後黑手硬核復仇！
《翻轉人生》ofiii歐飛5/7上線，每天中午12點更新
4月陸短劇推薦7：偏偏遇見你
最近由張景昀、方瑾主演的《偏偏遇見你》一開播就霸榜短劇市場。「重生復仇」結合「先婚後愛」精準踩中觀眾的爽點！故事講述三婚寡婦再嫁首富私生子葉朗，以為是白撿純愛小奶狗，不料竟落入重生大佬的圈套！葉朗前世痴情一片死於婚禮，重生後他發誓報復，卻再次淪陷她的溫柔陷阱。從利益博弈到心動拉扯，甜中帶虐的極限拉扯感讓人看得直呼過癮！
《偏偏遇見你》ofiii歐飛5/1上線，每天中午12點更新
4月陸短劇推薦8：掌中刃
由李歌洋、李凱馨主演的《掌中刃》，以雙強CP的精采武打、相互試探的情感搏弈作為看點，節奏快速讓你一集就入戲、看到停不下來！
在顧魚落與新任玄機閣閣主顧朝夕成婚之際，顧朝夕卻遭人暗殺。為穩定局勢，魚落需要找一名男子來假扮顧朝夕。而太子殷晝為避禍調查潛入顧家，因長相神似顧朝夕因此被顧魚落要求假扮為之。殷晝人前溫柔繾綣，人後殺伐果斷，卻發現魚落的夫君竟正是當年他失蹤的大哥。各自懷揣秘密的二人從針鋒相對到互生情愫，最終心意相通。
《掌中刃》ofiii歐飛5/8上線，每天中午12點更新
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