2026年4月陸短劇推薦｜宿命虐戀《心軟的神》先婚後愛《偏偏遇見你》

2026-04-27 17:08 MM

四月除了有長劇《冰湖重生》、《月鱗綺紀》正在熱播，短劇市場也是好作頻頻。從性張力拉滿的《沉靡》、歷經百年的宿命虐戀《心軟的神》，還有即將在ofiii歐飛開播的交換身分復仇爽劇《翻轉人生》以及先婚後愛的《偏偏遇見你》絕對都是四月必追的陸短劇！


李昀銳主演的權謀傳奇古裝《冰湖重生》現正熱播中👉點我免費線上看


4月陸短劇推薦1：沉靡

《沉靡》改編自二喜的小說《情靡》，由肖雨、張斐然主演。久別重逢沒想到就成了一夜情對象，性張力直接拉滿！故事講述宋昭禮在陷入人生低谷之際，遇到了遭遇家庭變故的紀璇。出於惻隱之心，宋昭禮隱瞞身份默默資助其完成學業。多年後一場意外，紀璇再度闖進宋昭禮的世界。兩人在情感的角力與拉扯中，互相理解與尊重，最終在愛情的滋養下，共同撫平了彼此心靈深處的傷痕。


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《沉靡》全24集一次看👉點我免費線上看

 

4月陸短劇推薦2：心不由己

《心不由己》由徐海喬、賈青主演，兩人上演著霸總與秘書的極限拉扯。故事講述霸道總裁顧天成移植心臟後竟然愛上了職場對頭秘書林嘉琪，兩人逐漸在工作生活中意識到對方的心意，朝著共同的目標並肩作戰。


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《心不由己》全24集一次看👉點我免費線上看

 

4月陸短劇推薦3：季雨傾城

《季雨傾城》由樊治欣、魯照華、厲家兵主演。在海外瑟隆港，警司養女郝雨以線人身份臥底黑道，成為黑道太子季知節的女友，季知節早已識破郝雨的真實身份，卻並未拆穿，反而在一次次危機中對其暗中守護，郝雨昔日戀人警司周子衡歸來，讓三人陷入情感與使命的多重漩渦，引發在正義、真相和情愛間的衝突，上演了一段情感糾葛的故事。


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《季雨傾城》全20集一次看👉點我免費線上看

 

4月陸短劇推薦4：芳華里

《芳華里》是由王皓軒、朱麗嵐主演的權謀復仇劇。故事講述陸家孫女陸心念為守護家族嫁入王府，卻目睹青梅竹馬陸十七奉旨屠戮陸家滿門，劫後餘生的她被迫踏上復仇之路，在追尋真相過程中逐漸揭開與陸十七糾葛半生的愛恨情仇。


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《芳華里》全24集一次看👉點我免費線上看

 

4月陸短劇推薦5：心軟的神

《心軟的神》是由嚴子賢、烏日麗格主演的奇幻古裝。開播後被網友譽為「顏值演技雙在線」的高質感作品。故事講述高嶺惡神葉昭為愛墮入凡塵，王國帝姬楚羲和身負雙生秘密，兩人在長達百年的虐戀糾纏之下，演出一段愛恨交織的雙強對抗。若喜歡宿命感極強的雙強CP組合，這部短劇是非常不錯的選擇。


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《心軟的神》全28集一次看👉點我免費線上看

 

4月陸短劇推薦6：翻轉人生

近期熱播的都市奇幻短劇《翻轉人生》由王瑞昌、曹恩齊、戚硯笛主演。講述絕境少年張小北手握命運之匙，與頂級富二代盛元州互換人生！逆襲暴富護家人、揪出害姐姐的真凶，兩少年雙向救贖治癒彼此，限時30天抉擇中充滿人性考驗，最終二人聯手揭秘豪門陰謀，向幕後黑手硬核復仇！


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《翻轉人生》ofiii歐飛5/7上線，每天中午12點更新

 

4月陸短劇推薦7：偏偏遇見你

最近由張景昀、方瑾主演的《偏偏遇見你》一開播就霸榜短劇市場。「重生復仇」結合「先婚後愛」精準踩中觀眾的爽點！故事講述三婚寡婦再嫁首富私生子葉朗，以為是白撿純愛小奶狗，不料竟落入重生大佬的圈套！葉朗前世痴情一片死於婚禮，重生後他發誓報復，卻再次淪陷她的溫柔陷阱。從利益博弈到心動拉扯，甜中帶虐的極限拉扯感讓人看得直呼過癮！


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《偏偏遇見你》ofiii歐飛5/1上線，每天中午12點更新


4月陸短劇推薦8：掌中刃

由李歌洋、李凱馨主演的《掌中刃》，以雙強CP的精采武打、相互試探的情感搏弈作為看點，節奏快速讓你一集就入戲、看到停不下來！


在顧魚落與新任玄機閣閣主顧朝夕成婚之際，顧朝夕卻遭人暗殺。為穩定局勢，魚落需要找一名男子來假扮顧朝夕。而太子殷晝為避禍調查潛入顧家，因長相神似顧朝夕因此被顧魚落要求假扮為之。殷晝人前溫柔繾綣，人後殺伐果斷，卻發現魚落的夫君竟正是當年他失蹤的大哥。各自懷揣秘密的二人從針鋒相對到互生情愫，最終心意相通。

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《掌中刃》ofiii歐飛5/8上線，每天中午12點更新

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追劇｜追星｜OST｜漫畫｜ IG: drama_mm203🍀 . 娛樂雜談💭 娛樂荒的泉湧🫧 在平凡中尋光，築一片獨有天地✨

#愛情 #短劇 #冰湖重生 #月鱗綺紀 #戲劇推薦 #中國短劇 #大陸短劇 #2026陸劇

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3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

編輯推薦

愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

圖片來源：tvN
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摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？7大細節證實她不是這個時代

2026-03-30 23:57 女子漾／編輯周意軒
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代
《逐玉》結局反轉！俞淺淺真實身份曝光？７大細節證實她不是這個時代

最近話題燒到不行的陸劇《逐玉》，不只張凌赫田曦薇甜虐出圈，連配角線都藏滿細節彩蛋。其中由孔雪兒飾演的俞淺淺，原本只是大家眼中的爽感女二、戀愛助攻，沒想到隨著劇情推進，越來越多觀眾發現她很可能不是這個時代的人。尤其大結局的一段對話，更直接讓「穿越說」炸開，網友直呼：這根本不是暗示，是半官宣了。以下整理7個被挖出來的關鍵細節，看完真的會懷疑俞淺淺，從一開始就不屬於這裡。

文章目錄

台詞破綻：滿嘴現代語感早就露餡

從第一次登場開始，俞淺淺的語言就不太對勁。她見到樊長玉時，脫口而出粗女漢子，甚至自稱「淺姐」，這種用語完全不像古代詞彙。後續更頻繁出現像性價比、靠譜、淡定這類現代詞彙。這不是單純人設活潑，而是語言系統根本不同。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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人工呼吸：第一見到隨元淮

公孫瑾找淺淺問關於隨元淮的事情，淺淺告訴他，當初自己在他溺水的時候，用人工呼吸的方法救了他，長有了後面的事情，公孫瑾好奇淺淺的人工呼吸的救人方法，淺淺告訴他這是自己家鄉的土辦法，所以說明別人都不知道的人工呼吸，淺淺本能的就用它救人了，而且一般的穿劇都是說是自己家鄉的方法，其實正是許多穿越劇常見的鋪陳手法，也悄悄為觀眾埋下了她來自異時空的伏筆。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

畫風不對：畫熊貓太現代

劇中有兩個超關鍵畫面。一是在溢香樓，俞淺淺畫的是「熊貓吃竹子」，而且造型明顯偏現代卡通風，完全不是古代審美。另一幕更誇張，在第12集中，她畫出近似《小王子與狐狸》的構圖。這種帶有現代寓言風格的畫面，幾乎不可能出現在古代背景。這已經不是巧合，是創作者刻意留下的訊號。

圖片來源：微博@孔雪儿
圖片來源：微博@孔雪儿

溢香樓命名：其實是「異鄉」的雙關

「溢香樓」這個名字，也被網友挖出深意。諧音「異鄉」，對應俞淺淺的處境一個來自其他世界的人，被困在陌生時空，再加上招牌寫著吃喝玩樂，這種極度現代感的語彙，更像是一種生活態度宣言：既然回不去，那就活在當下。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

商業腦過強：根本現代創業者

俞淺淺在經營酒樓時展現出的思維，更是與古代背景格格不入。她不僅教長玉做生意要先立「契書」、確保權責分明，甚至連豬肉攤也強調要打造專屬圖徽，建立品牌辨識度。除此之外，她還靈活運用各種現代經營概念，像是安排透過人潮帶動價格機制吸引顧客（類似團購砍價模式），一連串操作幾乎就是現代行銷教科書。這些在今日看來再正常不過的商業手法，放在古代卻堪稱降維打擊。也正因如此，俞淺淺才能憑一己之力，在臨安迅速站穩腳步，從生存走向掌控局面。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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酒拳遊戲：娛樂方式大不同

俞淺淺被齊旻找到後，一路被帶回京城，兩人幾乎形影不離。某天無聊時，俞淺淺乾脆拉著齊旻玩起猜拳輸了喝酒的遊戲，還搭配她那套熟悉的口訣節奏，玩得不亦樂乎。結果齊旻完全跟不上節奏，輸到一個慘不忍睹，最後忍不住吐槽：「妳們家鄉這是什麼奇怪遊戲？孤一整晚都在輸！」看似輕鬆搞笑的一段，其實也藏著細節。

圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖
圖片來源：＠半块糖和＠郭凌风小紅書截圖

人設異常：獨立女性意識太前衛

俞淺淺的設定，其實最關鍵。她是帶著孩子、單獨來到臨安的女性，這種去父留子的選擇，在古代幾乎不可想像，加上她的穿搭、指甲細節，甚至整體氣場，都更像現代女性。這不只是角色魅力，而是時代錯位。

圖片來源：iQIYI愛奇藝國際版提供
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結局：暗藏玄機

真正讓穿越說幾乎被坐實的，其實就是大結局那一段。當齊旻命在旦夕，忍不住問她：「你到底是誰？從哪裡來？」那一刻，俞淺淺沒有閃躲，也沒有硬要解釋，只淡淡回了一句：「我來自很遠的地方，我還是俞淺淺。」這句話聽起來很輕，但其實很狠。她沒有否認，也沒有全盤說破，就剛剛好停在讓人起雞皮疙瘩的那個點。更關鍵的是，之後她又對樊長玉說：「我有個秘密要告訴你，我來自很遠的地方，但我回不去了。」這一句直接把前面所有細節全部串起來，像是最後一塊拼圖終於補上。所以她到底是不是穿越者？劇沒有明講，但答案其實已經很明顯了她不屬於這個世界，卻選擇留下來，繼續用「俞淺淺」這個身份活下去。

圖片來源：截圖iQIYI
圖片來源：截圖iQIYI

原著其實早就給答案：唯一的穿越者

如果回頭對照小說設定，其實答案就更清楚了。原著中，俞淺淺就是唯一的穿越者，這點幾乎沒有懸念。只是到了劇版，編劇選擇不明說，而是把這個設定藏進細節與對話裡，讓觀眾自己拼湊出真相。

也因此，俞淺淺的存在早就不只是一般女配，而更像是一條現代靈魂誤闖古代的隱藏主線。她的每一個選擇、每一句話，其實都在對照兩個世界的差異。至於她和齊旻這條線，留下的空白反而更讓人意難平，也讓不少觀眾開始期待未來會不會有機會延伸成另一部作品，把這段沒說完的故事補齊。

#逐玉 #俞淺淺 #張凌赫 #田曦薇 #孔雪兒 #樊長玉 #陸劇推薦

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他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

他用一個習慣，比演技更讓人記住他——張凌赫

2026-04-14 14:36 蒔緣‧鹿角腓腓

有些人被記住，是因為他演了多少角色；

有些人被記住，是因為他怎麼對待每一個自己所扮演的角色。

張凌赫，選擇了後者。最近收官的《逐玉》，讓不少人再次注意到他。

但真正讓劇迷留下深刻印象的，並不只是角色本身——

而是他每一次收官時，都會親手為劇，寫下一段「手寫詞」。

從正式擔綱主角至今，13部作品，沒有例外。不是公司宣傳操作，也不是一次性的話題設計；而是個人持續作為的習慣。

網路截圖
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《逐玉》裡，他寫下：「江畔何人初見月，江月何年初照人。」

《少女大人》：「只要你願意，這束光就能一直陪著你。」

《蒼蘭訣》：「情之所鍾，救心悅之人，何錯之有？」

《寧安如夢》：「縱萬難加，我不改志。」

《完美的他》：「人生的快樂有兩種，一種是放下背負已久的；另外一種是拿起從未擁有的。所以面對人生，不妨大膽一點。」

為演過的戲劇，留下一句話，或說是一時興起；但當這件事被重複13次，它就不再只是文字——而是一種標記。

在這個節奏越來越快的時代，大多數作品結束，就真的結束了。角色下線，熱度退場，演員轉身投入下一個劇組。張凌赫卻在告別時，替他所演繹過的每一個角色，留下了一個「被記住的出口」。

這個動作本身，其實沒有任何必要。不影響收視、不影響數據，甚至不一定會被所有人看到。但正因為「沒有必要」，才讓人看見他的在意。

很多人以為，藝人的競爭，在於演技、資源、流量。但其實還有一件更關鍵的事——你有沒有讓人記住的理由。有人靠外型，有人靠話題，也有人，靠一種很小、但一直在做的事。

就像特色餐廳之所以被記住，不只是因為東西好吃，而是「有記憶點」。也許是一道招牌菜，也許是一種服務方式，甚至只是一個固定會出現的小細節。

人也是一樣。

真正的特色，從來不是刻意與眾不同，而是你願不願意，為一件事，一直做下去。

張凌赫的手寫詞，本質上就是這樣的存在。

它不張揚，甚至有點慢，但當次數累積起來，就變成一種辨識度。當觀眾想到他，不只想到角色，還會想到——「他會寫下一句話，好好告別。」

在一個什麼都可以被快速複製的時代，能留下來的，往往不是最厲害的，而是最有「痕跡」的。或許我們不在鎂光燈下，但這件事，對每個人都一樣成立。

你不一定要很特別，但你可以讓自己，有一點點「被記住的方式」。那可能是一種習慣、一種風格、或是一個你始終沒有放棄的小動作。

因為最後讓人記住的，從來不是你做了多少事——而是你留下了什麼。

蒔緣‧鹿角腓腓

蒔緣‧鹿角腓腓

喜歡以敲鍵盤的聲音，映襯自己的生活節奏，輕鬆愉快、鏗鏘有力！

#演員 #逐玉 #演技 #張凌赫 #戲劇類

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盤點5部「沒爆紅但口碑爆棚」寶藏陸劇，這部豆瓣評分飆破8.6，點開就停不下來！

盤點5部「沒爆紅但口碑爆棚」寶藏陸劇，這部豆瓣評分飆破8.6，點開就停不下來！

2026-04-17 21:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方 微博
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每次打開劇單總是不知道看什麼？熱門大卡司的劇早就追完，或是覺得近期的甜寵套路都大同小異？其實陸劇圈藏著超多「沒爆紅但口碑爆棚」的寶藏神劇！這回盤點5部知名度或許不高、卻讓人一看就入坑的「冷門卻好看」陸劇。

這份片單絕對能拯救你的劇荒期！趕快收藏起來吧～

1.《古相思曲》張雅欽、郭迦南

這部絕對是低成本網劇的奇蹟！沒有鋪天蓋地的宣傳，卻靠著神級的「逆向穿越」設定封神，男主的未來是女主的過去，兩人每一次的相遇，都是其中一人愛意最深、另一人卻最陌生的大虐時刻。不僅劇情邏輯縝密、將BE美學發揮到極致，導演的鏡頭語言和女主角溫婉唯美的古裝扮相更是讓人驚豔，看完保證會在坑底躺很久出不來！

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2. 《裝腔啟示錄》蔡文靜、韓東君

誰懂成年人那種「看破不說破」的極致推拉？這部劇完美刻畫了都市男女在職場與情場上的「裝腔」圖鑑。男女主角從互相試探、互飆演技，到最後卸下偽裝、真心相待，曖昧期的性張力直接拉滿！劇裡沒有無腦的撒糖，只有真實又帶點辛辣的都會生存哲學，是一部質感極佳、台詞非常值得細品的高分現代劇。

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3. 《如此可愛的我們》田曦薇、李明德

如果喜歡充滿少女感又治癒的青春小品，這部絕對是首選！當年幾乎是無宣傳空降，卻憑藉著溫馨搞笑的劇情成為超級黑馬。故事圍繞著五個青梅竹馬在教職員家屬院裡一起長大的日常，有親情的溫暖、友情的吵鬧，還有酸酸甜甜的初戀。甜美的田曦薇把女主角的古靈精怪演繹得超級自然討喜，是一部非常適合配飯的舒壓好劇！

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4. 《繁城之下》白宇帆、寧理

古裝懸疑迷請無腦衝這部！這是一部被劇名耽誤的高分佳作，豆瓣評分高達8.5。故事從明朝江南小城的一連串離奇連環殺人案開始，劇情層層反轉，全員惡人又充滿了人性的灰暗面探討。整體鏡頭質感堪比電影，節奏緊湊不拖沓，完全沒有強硬塞入的愛情線，只有燒腦的推理和發人深省的結局，追起來非常過癮！

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5. 《我有一個朋友》謝興陽、蘇夢迪

這部被網友戲稱是「窮劇組拍出神仙劇」的最佳代表！劇情設定在一個虛構的武俠世界，講述幾個隱姓埋名的武林高手在小鎮經營店鋪的搞笑日常。它的笑點不是那種尷尬的硬核搞笑，是充滿各種神回覆和荒誕的反差萌，雖然前期需要熬過前兩集適應一下獨特的節奏，但絕對是越看越上頭，堪稱週末解壓的最佳良藥！

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#郭迦南 #豆瓣評分 #陸劇推薦

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