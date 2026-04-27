2026-04-27 14:52 容我直說
綠藤「綠色生活 21 天」落幕 地球日官網收益全捐守護台灣棲地森林
走過九年、串聯近 500 家企業與組織、累積超過 30 萬個綠行動的「綠色生活 21 天」，在第十屆的今年，交出了這場行動的最後一棒。台灣純淨保養品牌綠藤生機與共同主辦自然保育與環境資訊基金會，將這九年倡議、共創累積的 102 個精選綠色行動，整理為《綠色生活 21 天十週年行動精選集》，即日起開放取用；綠藤也承諾，4 月 22 日世界地球日當天，官網當日銷售所得全數捐出*用以支持自然保育與環境資訊基金會推動的環境信託行動。
九年來，22,000 人一起完成的 307,105 件環境小事
2017 年，綠藤生機與台灣環境資訊協會（現為自然保育與環境資訊基金會）響應世界地球日，共同發起「綠色生活 21 天」，相信透過連續 21 天、每天一個簡單的綠行動，能讓對環境更好，成為生活的一部分。
這九年，每一屆都與時俱進，以當下最貼近生活的形式回應時代：從 2017 年台灣首創的連續 21 天自動化電子報，提供綠行動靈感。到 2023 年推出結合 OpenAI 的生成式 AI 永續機器人。2024 年「綠色生活 21 天」更入選《THE GREEN BOOK 台灣綠色解方指南》30 大行動，並代表台灣前進聯合國 COP29 氣候大會，將近 30 萬次的在地實踐帶上國際舞台。
在每年推出 21 個綠色行動的累積之下，綠色生活 21 天也看見了許多來自消費者的洞察：在九屆累積的 102 個綠行動中，蟬聯五屆「最容易執行」冠軍的，是餐桌上再日常不過的「解決碗中最後一粒米」；九年不間斷出現的「向見到的第一棵樹說謝謝」，也有時代脈動下的「外送 APP 備註：真的不用餐具」、「開啟 3 秒鐘專注模式」等數位綠行動起手式。走過九年，活動累計串聯 497 家企業與組織、逾 2.2 萬名消費者，共同完成 307,105 個綠行動。
4/22 世界地球日，官網收益全數捐出支持棲地保育
今年，綠藤更宣布 2026 年 4 月 22 日世界地球日當天，官網當日收益不扣成本全數捐出，上限新台幣 100 萬元*，全數支持自然保育與環境資訊基金會推動的環境信託行動。
根據台灣公益責信協會公益觀察 2025 年報告，台灣每年流向環境議題的捐款，長期不足總捐款額的 6%，是受到忽略但高度重要的議題。這也是綠藤 2021 年加入國際環境組織「1% for the Planet」的初衷——無論當年度是否獲利，每年固定捐出 1% 營收支持在地環境組織，向自己課徵一筆「地球稅」。
從倡議到本業，綠藤把永續落回營運日常
自然保育與環境資訊基金會董事長暨執行長陳瑞賓分享：「從第一屆到第十屆，環資與綠藤共同見證了台灣消費者對永續生活的認識與實踐，從陌生到熟悉、從需要提醒到成為習慣。這正是我們當初發起這場行動的初衷。綠行動不會因為活動結束而停止，如同棲地自然環境的保護，需要每個人在日常裡持續選擇。」
當環保意識逐漸成為社會氛圍，綠藤堅持 2010 年創立以來一直在做的事，將永續落實於每一個產品決策與每一次營運選擇之中：從自主排除超過 3,200 個非必要成分、與顧客一起累積回收超過 70 萬個空瓶，到辦公室全面採用綠電。綠藤共同創辦人暨執行長廖怡雯表示：「對綠藤而言，永續不只是每年 4 月的口號，而是 365 天的營運日常。我們從創立至今，始終在練習如何透過產品與議題溝通，讓對環境、也對肌膚好的選擇變得更簡單。」
即日起，十年精選綠行動開放取用，讓綠色生活成為每一天
邀請消費者前往「綠色生活 21 天」十週年活動網頁，民眾可留資領取《綠色生活 21 天十週年行動精選集》。