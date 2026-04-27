2026-04-27 13:50 女子漾／編輯王廷羽
裴斗娜演活「充氣娃娃」震撼影壇！是枝裕和神作《空氣人形》17年後重返大銀幕
由日本名導 是枝裕和 執導、韓國實力派女星 裴斗娜 主演的經典電影《空氣人形》，將於6月17日經典重映。這部曾入選坎城影展「一種注目」、多倫多影展，並讓裴斗娜橫掃多項日本電影獎肯定的作品，至今仍被影迷視為是枝裕和最特別、也最具爭議性的代表作之一。
《空氣人形》電影劇情簡介
《空氣人形》電影劇情簡介
《空氣人形》改編自漫畫家業田良家的同名短篇漫畫，找來台灣攝影大師 李屏賓 掌鏡，以極度唯美卻又帶著寂寞感的鏡頭語言，描繪現代都市人看似平靜、實則空虛疏離的內心世界。故事從一個看似荒謬卻令人心碎的設定展開，東京一間不起眼的老舊公寓裡，中年男子秀雄與充氣娃娃「小望」共同生活，每天晚上，他抱著她洗澡、傾訴孤獨，也把她當成排解寂寞與慾望的出口，直到某一天，小望突然有了「心」。
她像剛誕生的新生兒一樣，對這個世界充滿好奇，第一次走出公寓、第一次感受陽光、第一次愛上一個人，她在影音出租店遇見店員純一（井浦新 飾），展開一段既純真又殘酷的愛情。白天，她像普通女孩一樣工作、戀愛；夜裡，她依然得回到原本的房間，繼續扮演沒有靈魂的「性玩具」。當她努力隱藏自己體內盛滿空氣的秘密時，也一步步逼近關於生命、人性與存在本質的提問。
裴斗娜被是枝裕和欽點 演出至今無人能取代！
裴斗娜被是枝裕和欽點 演出至今無人能取代！
片中最關鍵的角色「小望」，正是由裴斗娜演出，是枝裕和曾表示，裴斗娜擁有洋娃娃般精緻的外貌、不屬於日本本地的氣質，以及極具透明感的存在感，幾乎就是這個角色的最佳人選。她不只是演一個充氣娃娃，而是要演出「一個剛誕生靈魂的人」。
裴斗娜也坦言，第一次看完劇本就被深深打動，她形容這是一個「美麗卻悲傷的故事」，小望雖然只是個被製造出來的娃娃，卻擁有比許多人更純粹、更真誠的靈魂，她像一面鏡子，反照出人類世界的孤獨、自私與渴望。這次演出不只讓她獲得東京體育電影大獎最佳女主角，也入圍日本電影金像獎最佳女主角，更被譽為她演藝生涯中最具代表性的角色之一。
《空氣人形》是枝裕和最不像是枝裕和的一部作品！
《空氣人形》是枝裕和最不像是枝裕和的一部作品！
提到是枝裕和，多數人會想到《小偷家族》、《海街日記》、《怪物》這類細膩描寫家庭關係的作品。但《空氣人形》卻完全不同，它更像一場成人童話，也是一場殘酷的哲學實驗。片中充滿性、孤獨、慾望與人性的裂縫，甚至為了更真實呈現故事背景，是枝裕和還親自走訪充氣娃娃製造公司，訪問真實使用者，把「幫娃娃慶生」、「一起洗澡」、「帶娃娃去公園散步」等真實情節放進電影裡。正因如此，《空氣人形》不只是關於性愛娃娃，而是在問：人究竟是什麼？愛是什麼？生命又該如何被定義？
距離首映已過17年，《空氣人形》於6月17日將再次回到大銀幕，依然讓人感受到那股安靜卻強烈的震撼。
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