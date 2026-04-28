那一天，台積電站上2330，我卻勸妳靜靜把手機放下





——有時候，我們缺的不是勇氣，而是安心

▋那個畫面，我一直記得

那是一個很安靜的下午。一位客戶坐在我對面，桌上攤著他的對帳單。她用手指輕輕點著其中一欄，語氣有點苦笑：「三年前其實有想買……但我沒有下手。」

「現在，看起來真的很可惜。」他抬頭問我：「現在進場，還來得及嗎？」我沒有急著回答。我只是慢慢問他：

「你現在的收入穩定嗎？」「房貸還要幾年？」「孩子現在幾歲了？」

「如果有一天，你需要休息一段時間，家裡可以撐多久？」

他沉默了。過了很久，他才輕輕說一句：「這些，我好像從來沒有好好想過。」

▋2330，不只是股價，是一面很誠實的鏡子，

那一天，台積電站上2330元。一個剛好和股票代號一樣的數字，漂亮得像某種象徵。市場一片熱鬧，新聞、社群、朋友之間，全都在談。但在這些聲音之外，還有另一種很安靜的情緒。有些人看著那個數字，心裡其實沒有興奮，而是淡淡的失落——「是不是又慢了一步？」

那種「好像落後」的感覺，其實很常見，市場上漲的速度很快，快到讓人來不及整理自己的步調。當身邊的人都在談獲利、談進場，那種無形的壓力，會悄悄出現——「是不是只有我沒有跟上？」

這種感覺，不需要承認，但很多人都有。只是，它很容易讓人忽略一件更重要的事：你做的每一個財務決定，是不是讓你更安心，而不是更焦慮？

▋好的投資，不該讓你晚上睡不好

台積電當然是一間很好的公司，成長、技術、競爭力，都無庸置疑。但「好公司」，不等於「任何時候買都適合你」。真正適合的投資，應該是在你心裡是心安的，而不是緊張的。不是每天盯著價格起伏，而是你知道——不管市場怎麼變，你的生活不會被動搖。在投資之前，其實有幾件更溫柔但重要的事，我們應該知道：我常跟客戶說，與其急著追一個機會，不如先慢慢把自己的生活放穩。比如——

當意外或生病發生時，你有沒有被保護？

當收入暫時中斷時，你能不能安心休息一段時間？

當生活需要用錢時，你不用急著賣掉資產？

這些，不是限制你投資，而是讓你在投資時，可以更從容。

還有一件事很關鍵：你放進市場的錢，是不是「可以等待」的錢？

如果一筆錢進去之後，你會一直擔心它、需要隨時動用它，那其實它不適合承擔波動。

但如果它是你願意慢慢陪它長大的資金，市場的起伏，就不會那麼可怕。

▋那個2330，其實只停留了一瞬間

股價只是短暫停在那個數字，然後繼續往前走。市場從來不為任何人停下，也不會因為你錯過而懲罰你。真正重要的，其實不是那個價格，而是當你看到它的那一刻——你心裡是什麼感覺？是焦慮？是後悔？還是，一種安靜的踏實？

那種踏實，是你知道：自己的生活，有被好好照顧；自己的未來，不需要依賴一次幸運。而真正的自由，是不被任何一個數字牽動；

投資當然重要，但它從來不是用來證明你有沒有跟上的工具。它應該是——

讓你的人生，多一點選擇，少一點不安。當你準備好了，再進場，永遠不晚。

而當你還沒準備好，暫時停在原地，也不是錯。

因為真正的財富，從來不是某一個歷史高點，而是你在任何時候，都能好好生活的能力。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是股票大師， 但有些想法，想跟你分享。