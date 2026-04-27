谷帥臻老師：向辛苦的媽祖轎班人員致敬(GPT製圖)

媽祖遶境圓滿，向神轎下那群默默撐住的人致敬！

文／風水命理專家 谷帥臻博士

■ 整場遶境進香最不能缺席的人

白沙屯媽祖、山邊媽祖、大甲媽祖遶境進香陸續圓滿，這幾條香路，也再次讓我們看見台灣媽祖信仰最動人的力量。沿途有香火、有鑼鼓、有人潮、有祝福，也有無數信眾在媽祖鑾轎經過時，低頭祈願、鑽轎底求平安。但當熱鬧散去，香煙漸淡，最值得被記住的，不只是媽祖鑾轎經過那一刻的感動，更是一路把神轎穩穩扛過人潮、風雨與長路的神轎班人員。他們不是最常站在鏡頭前的人，卻是整場遶境進香最不能缺席的人。每一次起轎、落轎、轉身、進廟、行禮，都不是單純動作，而是長時間訓練出的默契，是肩膀承受重量後留下的痕跡，也是信仰裡最安靜、卻最堅定的承擔。

■ 壓在肩上的，不只是神轎的重量

過去看媽祖遶境進香，總覺得神轎班很威風。鑾轎一到，人潮自然分開；神轎一動，所有目光都跟著移動。那種氣勢，確實震撼。但真正靠近香路後才明白，那不是威風，而是責任。神轎有重量，但真正壓在神轎班肩上的，從來不只是神轎本身的重量，而是一路不能放手、更不能失守的責任。那是媽祖出巡的莊嚴，是信眾一路等待的祈願，是人潮中必須維持的秩序，也是整場遶境進香必須平安圓滿的承擔。不同香路有不同節奏。大甲媽祖有大甲媽祖的莊嚴，白沙屯媽祖、山邊媽祖有其靈動與親民。但無論哪一條香路，都有同樣的核心：神轎要穩，人心才會安。

■ 我們低頭求平安，他們挺住身體守平安

今年我很幸運，有機會親自靠近媽祖香路，也鑽了轎底。當身體低下來，從媽祖鑾轎下方經過時，心裡有一種很深的安定感，好像那些說不出口的疲憊、壓力與委屈，都在那一瞬間被溫柔撫慰。許多信眾相信，鑽轎底是祈求媽祖庇佑。這次我有更深體會：我們能夠安心鑽轎底，是因為有一群默默付出的人，正在上方將神轎穩穩支撐住。他們的肩膀，撐住了神轎；他們的腳步，穩住了現場；他們的雙手，抬高了轎身；他們的默契，讓信眾得以安心接受媽祖的撫慰。我們在轎底感受到慈悲，他們在轎上方承擔重量。我們低頭求平安，他們挺住身體守平安，這才是媽祖信仰最讓人動容的地方。

■ 神轎，是移動中的民俗美學與風水秩序

以風水設計的角度來看，媽祖神轎不只是宗教器物，也是一座移動中的民俗藝術。無論是白沙屯媽祖、山邊媽祖的香路記憶，或大甲媽祖神轎的莊嚴形制，神轎上的龍鳳、八仙、麒麟、太極八卦、彩繡、鎮護意象，都不只是裝飾。它們是台灣民間信仰長時間累積下來的空間語言，有鎮、有護、有禮、有序，也有敬天敬地的精神。神轎行進於街道之間，所到之處，人群自然調整位置，香案依序擺設，信眾低頭禮敬。那是一種臨時形成，卻高度有秩序的民俗場域。而神轎班，就是讓這條信仰路徑能夠平安前行的人。

■ 真正辛苦的人，往往最安靜

媽祖遶境進香之所以能成為台灣重要的信仰文化盛事，靠的不是單一個人，而是無數人在不同位置上，把自己的角色做好。有人準備香案，有人沿途供水，有人維持秩序，有人跟隨步行，有人誦經祝禱，也有人在人群中默默照看安全。而神轎班，是其中最辛苦、也最需要被看見的一群人。他們不一定站在聚光燈下，卻站在整場遶境進香最核心的位置。從起駕到回鑾，長時間負重、配合節奏、照應夥伴、面對人潮，他們不能只靠體力，更要靠紀律、默契與一顆安定的心。真正的信仰，不只是把願望交給神明，也是在需要自己的地方，站穩自己的位置。

■ 感謝所有負重前行的人

媽祖遶境圓滿了，也讓我們再次看見台灣媽祖信仰的深厚力量。在這場台灣最美的宗教盛事之後，我想真心向白沙屯媽祖、山邊媽祖、大甲媽祖進香路上所有轎班、工作人員與默默護持的人說一聲：辛苦了！謝謝你們用肩膀扛起神轎，也用行動扛起一代又一代人的信仰記憶。不同的香路，有不同的步伐；不同的隊伍，卻有同樣的虔誠。真正讓信仰走進人心的，從來不只是神轎經過那一刻，而是那些在最辛苦的位置上，願意負重前行的人。有些感意，只有靠近過，才知道它有多深。媽祖遶境圓滿了，神轎班，你們辛苦了。明年香路再見。

#大甲鎮瀾宮 #白沙屯媽祖 #山邊媽祖 #神轎班 #扛轎 #鑽轎底#最美的風景 #信仰的重量#谷帥臻博士 #風水設計學博士 #媽祖最美的風景



