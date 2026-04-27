2026-04-27 12:16 女子漾／編輯ANDREA
網評「狗血又好看」陸劇TOP5：張凌赫這部劇超帶感、網友最愛它一追就停不下來！
最近是不是覺得劇荒，或是看膩了平淡的純愛小清新呢？有時候真的需要一點「重口味」來刺激一下神經呀！陸劇圈其實一直有一股「狗血帶感」的風潮，不論是充滿算計的古裝權謀，還是百看不膩的先婚後愛套路，偏偏就是因為節奏飛快、爆點滿滿，讓人一邊喊著太扯，卻又忍不住熬夜狂追！
幫大家盤點了網友熱推「又狗血又好看」的陸劇TOP5，保證讓你欲罷不能，今晚就準備爆肝開追吧！
1. 《度華年》：趙今麥、張凌赫
喜歡古裝權謀題材的女孩，這部絕對必看！劇情講述長公主與當朝首輔前世因誤會相愛相殺、最終雙雙慘死，沒想到竟然一起重生回到 18 歲指婚那年！兩人帶著前世的記憶與算計「二次結婚」，從互相試探到聯手在朝堂上搞事業，設定超級帶感！
「雙重生＋先婚後愛」的橋段真的百看不膩！張凌赫完美駕馭了權臣的腹黑與深情，與趙今麥之間那種「明明心裡有對方卻要互相防備」的極致拉扯，感情鋪墊非常細膩。看兩人在朝堂算計中一步步解開前世心結，跌宕起伏的宿命感讓人完全停不下來！
2. 《墨雨雲間》：吳謹言、王星越
說到狗血宅鬥復仇，這部絕對是近年的天花板級別！主打絕地大反擊，女主被渣夫陷害並活埋，死裡逃生後頂替了救命恩人的身份，霸氣回到京城展開復仇大計。
觀眾最愛的就是那種「手撕綠茶、痛毆渣男」的極致爽感！劇情毫不拖沓，一環扣一環，看女主角大開金手指、步步為營的復仇過程簡直不要太解氣，難怪開播後話題度始終居高不下。
3. 《為有暗香來》：周也、王星越
這部也是討論度超高的宅鬥劇。女主角前世為愛蒙蔽雙眼、壞事做盡而自食惡果，重生後回到大婚之夜，這一次她決定洗心革面只求安穩生存，不料卻反而引來各路少爺的傾心與糾纏。
周也完美詮釋了帶有「心機惡女」屬性的女主角，不戀愛腦的清醒發言讓人拍手叫好！這種「全員單向救贖＋惡女重生」的狗血設定，節奏緊湊不拖拉，爽度直接爆表。
4. 《亦舞之城》：鍾漢良、秦嵐
這部現代劇幾乎集結了長輩從中作梗、隱瞞生子、破鏡重圓等所有經典狗血套路！劇情講述退役歸國的芭蕾舞藝術家與舊愛重逢，兩人在愛恨交織與過去誤會的漩渦中不斷拉扯。
雖然梗很老，但把都市男女的極致拉扯拍得超級有氛圍！加上鍾漢良與秦嵐的熟男熟女精湛演技加持，硬是把狗血劇情演出了高級感，喜歡重口味虐戀的人絕對會愛。
5. 《盲心千金》：代高政、陳芳彤
喜歡短劇的女孩看過來！嬌軟盲千金配上武力高強的忠犬保鑣，訂婚當日千金的父親意外慘死，保鑣背上殺人罪名卻又為了查明真相默默守護她，充滿誤會與豪門陰謀。
劇情雖然處處是套路，但「土甜狗血」就是它的最大賣點！導演非常會捕捉兩人之間克制又曖昧的情愫，男主滿滿的性張力與保護慾讓人越嗑越上頭，每集只有短短幾分鐘，完全是殺時間必追狗血劇！
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