蕭薔11個人生清醒金句！《浪姐7》一句「不要哭」爆紅：你是鑽石，在哪裡都會閃亮。圖片來源：微博

57歲的蕭薔登上陸綜《乘風2026》（《浪姐7》）後，再度掀起全網熱議。原本大家驚艷的是她幾乎凍齡的外貌與狀態，沒想到真正讓她封神的，卻是一句句又狠又準的人生金句。

《浪姐7》蕭薔見隊友淚崩喊「妳哭我馬上離開」。圖片來源：蕭薔微博

從「吃飽太閒了，否定自己幹嘛」到「論其跡，不論其心」，再到那句讓無數女性收藏的「你是鑽石，你在哪裡都會閃亮」，蕭薔不像在安慰人，更像是一巴掌把人打醒。她不給糖衣式安慰，而是用57年的閱歷，直接告訴你：人生最重要的，不是別人怎麼看你，而是你怎麼看自己。

節目播出後，大批網友也被她圈粉，紛紛留言：「姐姐這狀態真的無敵，不只是臉，連腦袋都好美」、「這就是歲月沉澱出來的智慧」、「真正優雅的人，是連思想都在發光」、「她不是毒舌，是太清醒了」。以下整理蕭薔15句最值得收藏的人生金句，每一句都像給女人的一堂課。

蕭薔。圖／珍世美學慈善基金會

蕭薔人生金句1：我不喜歡看到軟弱的你，你在哭什麼呀？如果有像你這樣的本事，哭什麼？

當安崎因為害怕被淘汰、擔心未來而落淚時，蕭薔沒有選擇安撫，而是直接點醒她。她認為，有能力的人最不該先被自己的恐懼打敗。網友直呼：「這不是兇，是她知道妳比自己想像中更強。」

蕭薔。圖／珍世美學慈善基金會提供

蕭薔人生金句2：你是鑽石，你在哪裡都會閃亮



真正有本事的人，不會因為換了舞台就失去光芒。能力是帶不走的底氣，與其害怕失去，不如先相信自己本來就值得。不少人留言：「這句根本該設成手機桌布。」

蕭薔。圖片來源：蕭薔微博

蕭薔人生金句3：吃飽太閒了，否定自己幹嘛？

這句話直接登上熱搜。蕭薔認為，自我懷疑很多時候只是無止盡的內耗。與其否定自己，不如把時間花在讓自己變更好。網友笑說：「真的每天都在白白內耗自己。」

蕭薔。圖／摘自蕭薔微博

蕭薔人生金句4：終其一生，其實就只是要學會一件事而已，就是要怎麼樣好好的跟自己相處

她認為人生最重要的課題，不是愛別人，而是先學會和自己和平共處。你怎麼對待自己，人生就會怎麼回應你。許多女性觀眾直呼：「這句比戀愛語錄更重要。」

蕭薔。圖片來源：蕭薔微博

蕭薔人生金句5：請不要隨便在別人面前掉眼淚，這不是一個好的行為

她坦言，尤其在職場裡，眼淚往往無法解決問題，反而容易被誤解。她不是不准哭，而是提醒女人，不要把脆弱交給不值得的人。這句雖然兩極，卻也讓不少人點頭認同。

蕭薔。 圖／蕭薔工作室提供

蕭薔人生金句6：眼淚是不可以解決任何問題的，真正悲傷的眼淚，是不會被人看見的

這句話很狠，卻非常現實。情緒可以有，但真正成熟的人，懂得先處理問題，而不是被情緒吞掉。網友留言：「太真實了，長大後才懂這句。」

蕭薔。 圖／蕭薔工作室提供

蕭薔人生金句7：論其跡，不論其心

她提出自己的「潘朵拉盒子理論」，認為感情裡不需要把一切都問到底。你只要看對方怎麼對你，就夠了，不必執著去挖他的心。網友感嘆：「戀愛腦的人最需要聽這句。」

蕭薔。圖／蕭薔提供

蕭薔人生金句8：走到最後一口氣，還是只有自己

再深的感情、再熱鬧的人群，最終人生還是要自己走完。真正的安全感，只能自己給。不少人留言：「這句太刺，但越長大越懂。」

蕭薔。圖／蕭薔提供

蕭薔人生金句9：不一定要逐玉，但一定要逐夢

名利和掌聲會變，夢想才是支撐一個人走下去的核心。她更在意的是，有沒有放棄自己真正想要的人生。網友表示：「她真的不是雞湯，是活過的人生。」

蕭薔。圖／蕭薔提供

蕭薔人生金句10：衰老是看不見的東西，何必懼怕

她認為真正的老去，不是皺紋，而是內心先失去生命力。年齡只是數字，心態才是答案。不少人說：「難怪她57歲還這麼有魅力。」

蕭薔。圖／蕭薔提供

蕭薔人生金句11：我從來不為冠軍煩惱，因為我天生就是冠軍的料

這不是狂妄，而是一種不需要別人認證的自信。真正的強大，是你自己先承認自己的價值。網友笑稱：「這種自信只有蕭薔講不會討人厭。」

蕭薔。圖／摘自微博

蕭薔人生金句12：我雖然有瑕疵，但我的瑕疵很性感

她拒絕被完美綁架。那些不完美，反而才是最真實、最迷人的地方。不少女性大讚：「成熟女人最迷人的地方，就是不再怕不完美。」

蕭薔。圖片來源：蕭薔微博

蕭薔人生金句13：不一定要逐玉，但一定要逐夢

比起別人眼中的成功，她更在乎的是自己有沒有忠於內心。人生不是拿來比較，而是拿來完成自己的夢。這句也讓不少網友重新思考自己的人生方向。

蕭薔。圖／珍世美學提供

蕭薔人生金句14：我也是苦過來，我不知道現在還能吃多少苦，但我會努力



一句話，道盡她的韌性。她不是天生無敵，而是一路苦過來，依然選擇繼續往前走。網友感動表示：「真正強大的人，都很少喊苦。」

蕭薔。圖／蕭薔提供

蕭薔人生金句15：我從來不為冠軍煩惱，因為我天生就是冠軍的料

這種篤定，不是自大，而是對自己人生的絕對負責。她知道自己值多少，也不再等別人來定義。這句被網友封為：「成年人最該學會的自信。」

蕭薔。圖片來源：蕭薔微博

網友狂讚：她不是毒舌，是人間清醒

蕭薔最讓人佩服的，不是她57歲還能維持少女狀態，而是她始終清楚知道自己是誰。她不討好、不討拍，也不把脆弱當成交換同情的籌碼。她知道，女人真正的底氣，不是有人保護你，而是你有能力保護自己。

也因此，越來越多網友開始理解，蕭薔那些看似很狠的話，從來不是冷漠，而是一種更高級的溫柔。因為真正厲害的人，不是替你擦眼淚，而是提醒你：別忘了，你本來就是會發光的人。

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