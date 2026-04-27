《Girigo：奪命許願》分集劇情介紹！願望成真卻要拿命交換，結尾埋下第二季伏筆？

Netflix韓劇《Girigo：奪命許願》以「許願App」作為故事核心，把校園青春、死亡倒數、巫俗詛咒與人性猜疑全部揉在一起，打造出一部越看越毛的校園恐怖影集。故事從瑞粼高中二年四班的五位好友開始，原本只是普通的高中生活，卻因為一款名為Girigo的神秘App徹底變調。只要寫下姓名與生辰八字，再對著鏡頭許下願望，人生看似就能立刻翻盤。但這份奇蹟從來不是免費的，願望實現後，手機上會出現鮮紅色死亡倒數，所有許願者都將被一步步拖進無法逃離的詛咒。以下整理《Girigo：奪命許願》1至8集分集劇情，帶你一次看懂整場悲劇如何發生，以及結尾為何被認為可能埋下第二季伏筆。

《Girigo：奪命許願》分集劇情第1集：滿分願望成真，死亡倒數正式開始

瑞粼高中二年四班的五位好友姜河俊、崔亨旭、金建宇、朴娜莉與世雅，原本只是過著再普通不過的高中生活。某天，崔亨旭在模擬考中拿下滿分，讓其他人全都震驚不已，紛紛追問他到底做了什麼。亨旭這才說出，自己是透過一款名為Girigo的App許願，才考出滿分。雖然大家半信半疑，金建宇卻立刻透過分享連結下載App。亨旭表示，只要在紙上寫下自己的姓名與生辰八字，再對著鏡頭說出願望，就能完成許願。只是，亨旭還沒來得及證明願望成真的奇蹟，App上卻突然出現倒數計時器。到了晚自習，亨旭的狀態越來越奇怪，像是被某種力量控制。倒數結束的瞬間，他竟拿起美工刀刺向自己的脖子，當場在世雅面前自殘身亡，也揭開Girigo詛咒的第一道血色序幕。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》分集劇情第2集：建宇也被盯上，Girigo App刪不掉

亨旭的死亡讓世雅受到極大創傷。原來前一晚，她因為訓練無法參加亨旭生日派對，已經提前把禮物送到他家。如今好友死在自己眼前，這份愧疚也成為她無法擺脫的陰影。這時，世雅突然想起金建宇也曾使用Girigo許願，希望她這週的訓練能延後，好讓她參加亨旭生日派對。沒想到教練真的取消訓練，甚至體育館還發生天花板掉落的意外。世雅驚覺願望真的成真，立刻衝到建宇身邊，果然發現他的手機也開始出現死亡倒數。眾人試圖刪除App，卻發現Girigo怎麼也刪不掉。河俊開始研究App，建宇卻突然像亨旭一樣失控，不只傷害自己，還攻擊身邊的人。最後世雅不得不將他敲暈，才暫時阻止悲劇發生。同一時間，河俊接到姐姐姜河英的警告，對方表示那個App是散播詛咒的東西。還來不及阻止，世雅已經向Girigo許願，希望建宇恢復原狀。當建宇手機的倒數突然停止，世雅自己的死亡倒數卻正式開始。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》分集劇情第3集：世雅進入詛咒空間，面對內心最深恐懼

建宇恢復意識後，世雅的手機開始倒數。河俊帶著世雅前往深山，尋找自己的姐姐姜河英。原來河英後來成為巫堂，對這類詛咒力量有所感應。兩人抵達深山小屋後，世雅突然接到「建宇」打來的電話，電話那頭詢問她的位置。河英立刻警告，那並不是真正的建宇，絕對不能說出所在地。下一秒，世雅身體突然無法動彈，魂魄被邪靈拉進另一端的世界。河英將世雅帶到祭壇，試圖把她從詛咒空間中救回來。在那個空間裡，世雅必須穿越三道門，面對自己最深的恐懼。她看見亨旭自殘的現場，也重新經歷父母死亡的創傷。雖然她努力克服，但當最後出現河俊也被附身的幻象時，世雅還是忍不住回頭，導致邪靈趁機入侵。河英只能親自跳入空間，將世雅帶回。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》分集劇情第4集：兩名女學生現身，娜莉許願真相曝光

世雅在夢境中看見兩名女學生，推測這場詛咒背後的怨靈可能不只一個。眾人回到河英住處，檢查亨旭的電腦，發現有人曾與亨旭聯絡，疑似知道Girigo App的線索。在追查之下，他們找到與App有關的論壇貼文，並得知兩個關鍵名字：權詩媛與都慧玲。傳聞中，都慧玲是「巫堂的女兒」，而兩人的過去似乎與Girigo App的誕生有關。世雅、河英與鈴鐺循線來到一處老社區，在屋內發現神秘神堂，也在花園中找到被埋起的衣物與照片。後來，世雅與河英發現Girigo登入畫面與學校教練電腦上的畫面相同，於是潛入教練室調查。沒想到，她們竟在電腦裡看見所有許願影片，其中最震撼的一段，是朴娜莉曾經許下願望：希望崔亨旭去死。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》分集劇情第5集：娜莉崩潰失控，友情徹底裂開

第5集揭開娜莉許願的真相。原來那天她偷跑去夜店，在朋友刺激與情緒失控之下，對Girigo許下願望，希望亨旭與現場的東載哥出事。隔天，她就在學校親眼看見亨旭自殘，手機也顯示願望已實現，死亡倒數隨即開始。娜莉開始追查Girigo，得知這款App最早是權詩媛為了欺負都慧玲而製作，而都慧玲最後真的死亡。她也發現，只要有新的許願者開始倒數，前一個人的倒數就會停止。然而，娜莉逐漸被詛咒操控。她看到金建宇手機傳來「世雅」的訊息，內容暗示世雅找到活命方法，卻要犧牲娜莉。娜莉因此對世雅產生強烈憤怒與不信任。後來建宇揭穿，那些訊息根本不是世雅傳的，因為他的門號早已停用。娜莉這才發現手機上其實什麼都沒有，但她已被恐懼與嫉妒吞噬，甚至意外刺傷建宇。建宇隨後也再次遭女學生怨靈操控，幸好鈴鐺及時出現，才救下他一命。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》分集劇情第6集：Girigo App起源曝光，霸凌悲劇釀成詛咒

第6集回到過去，揭開都慧玲與權詩媛的故事。兩人原本是好朋友，但權詩媛非常討厭母親巫堂的身分，都慧玲因為意外接觸權詩媛的母親，讓權詩媛感到被背叛，也害怕自己的秘密被揭開。都慧玲喜歡同校男生韓基泰，而權詩媛利用這個祕密，打造出Girigo App。原本這款App只是用來惡作劇與操控人心，沒想到最後成了霸凌都慧玲的工具。當權詩媛將都慧玲的許願影片公開，還讓韓基泰當面羞辱她，都慧玲被徹底逼到絕境。她聽從權詩媛母親的話，許下巨大願望：希望所有人都死。她獻出自己的生命，也讓Girigo從一款惡作劇App變成真正的詛咒載具。權詩媛與韓基泰最後也在都慧玲怨念之下自殘身亡，揭開這場詛咒最原始的悲劇。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》分集劇情第7集：尋找埋凶載具，世雅遭邪靈附身

為了解除詛咒，一行人必須找到承載詛咒力量的「埋凶載具」。他們根據Girigo App伺服器上的影片位置，推測都慧玲的手機可能就是關鍵，因此前往權詩媛曾經出沒的工廠尋找。然而，邪惡力量開始全面反撲，鈴鐺遭到攻擊受重傷。臨危之際，他把自己的配件交給建宇與世雅，要他們一定要找到手機，並交給河英。世雅在工廠中找到都慧玲的手機，卻沒想到朴娜莉突然持刀現身。建宇發現眼前的娜莉似乎不是真正的她，試圖用鈴鐺給的道具阻止，卻仍來不及阻止娜莉扯下世雅的手環。失去保護的瞬間，世雅被邪靈附身，也讓最後一集的危機全面升級。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》分集劇情第8集結局：真正載具不是都慧玲手機，第二季伏筆曝光

金建宇背著被附身的世雅回到姜河英的深山小屋，但眾人很快發現，他們一開始找錯了。真正的埋凶載具並不是都慧玲的手機。在邪惡空間中，世雅察覺都慧玲一直指向多媒體教室，才推測真正承載詛咒的物品，可能是權詩媛的手機。過程中，朴娜莉仍不斷阻撓世雅，她憤怒世雅隱瞞與建宇交往的事，也把所有悲劇怪罪到亨旭帶來Girigo App。另一方面，姜河英也在詛咒空間中與權詩媛的惡靈搏鬥。最後世雅終於找到權詩媛的手機，並利用河英的箭矢破壞載具，讓這場死亡詛咒暫時告一段落。眾人回到河英的小屋，一起祭拜亨旭，像是終於替這段悲劇畫下句點。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》會有第二季嗎？

目前《Girigo：奪命許願》尚未正式宣布製作第二季，但第8集結尾明顯留下伏筆。首先Girigo詛咒雖然看似被破除，但片尾暗示新的角色可能再次接觸App，代表這股怨念並沒有完全消失。其次，姜河英長期被困在深山小屋，而鈴鐺提到找到讓她離開的方法，卻又在最後出現眼睛變色的異狀，讓人懷疑他是否已被其他力量附身。這也讓《Girigo：奪命許願》的結局多了一層後勁：願望看似結束了，但真正的代價，或許才剛開始。