「不要把眼淚當武器！」蕭薔《浪姐7》不安慰反開罵落淚女星 理由曝光超狠人生觀掀熱議

「不要把眼淚當武器！」蕭薔《浪姐7》不安慰反開罵落淚女星 超狠人生觀掀熱議

57歲的蕭薔，在《浪姐7》看到年輕女星安崎在哭，螢幕前怎麼樣都該假裝溫柔安慰吧？人家蕭薔不吃這一套，狠狠痛罵對方一頓。

​那時候，安崎邊吃飯，邊聊到自己簽了新公司，怕自己被淘汰、這次節目沒有把握住，以後可能很難再翻身。說著說著，眼眶就紅了。

​身為前輩，為了保持好形象，聰明的方式應該要遞衛生紙、拍拍肩、說一句：「沒事，妳已經很好了。」蕭薔沒有把溫柔演給鏡頭看，直接打斷安崎「我不覺得。」「不要哭，妳現在哭我馬上離開。」

這句話一出來，嚇死大家。安崎、隔壁的女星全不知所措。蕭薔還真的起身，丟下一句：「我不喜歡這樣，妳慢慢哭。」安崎急著起身說我不哭了，但接下來的場景，卻讓所有人都想飆淚。

她不是不懂安崎的怕，是不想讓她被怕吞掉​

蕭薔後來坐回來，對安崎說了重話：「你是鑽石，你在哪裡都會閃亮。」「 我一直跟你說，你要有信心，你身懷寶藏、身懷絕技，你怕什麼？」

安崎的眼淚，不難懂。年輕藝人簽了新公司，上了這麼大的舞台，每一次表現都可能被放大，每一次失誤都可能成為黑歷史。她說自己做好被淘汰的準備，背後真正怕的，其實是如果這次又沒有成功，我是不是就毀了？

蕭薔的強硬，不是否定安崎的壓力，是否定安崎腦中那個「我可能完了」的劇本。蕭薔當然知道安崎需要安慰，只是不想看見一個有本事的女孩，在最需要站穩的時候，先被自己的眼淚帶走。

​她用看似冷酷霸道的方式，提醒安崎會唱、會跳，有舞台，有能力，手裡明明有牌，為什麼還沒打，就先把自己想成輸家？蕭薔之後嚴肅直視著安崎「我不喜歡看到軟弱的你。你在哭什麼呀？如果有像你這樣的本事，哭什麼？」「如果你夠愛自己、你夠優秀，你就是你人生舞台上最亮的那顆星。」

蕭薔不准女人把眼淚當武器

蕭薔最狠的話，在後面。她很嚴肅地對安崎說：「請不要隨便在別人面前掉眼淚，這不是一個好的行為。」「今天是在工作、在職場上。」

接著又說：「眼淚是不可以解決任何問題的。真正悲傷的眼淚，是不會被人看見的。」最後那一句，更真的只有蕭薔敢講：「我們女生為什麼常常被人家說……茶、綠茶。對，就是你把眼淚當成武器的話，我非常瞧不起。」

這句話一定會有人聽了不舒服。因為女生愛哭彷彿是個原罪。小時候哭，被說愛哭；工作時哭，被說不專業。情緒低落哭，被說玻璃心。​

蕭薔自己也是女生，卻要女生不能哭？很容易被解讀成她太冷、太硬、太不體諒。但如果我們看清楚這個場景，就知道蕭薔真的是人間清醒。哪個場景雖然在餐桌上，但根本不是一般朋友聊天。那是節目錄影，是公演備戰，是激烈競爭的工作現場。

​蕭薔真正提醒的是：妳的眼淚一旦掉在那裡，就不一定會照妳原本的意思被理解。妳壓力大，別人說妳想博同情。妳只是怕失敗，網路說妳情緒勒索。妳不過那一秒撐不住，外界卻那一秒批評妳不夠穩。

​蕭薔太知道演藝圈怎麼看女人。漂亮會被消費、脆弱會被放大、眼淚會被剪成話題。所以她提醒安崎，不要把自己的軟肋，隨便放到眾人面前。

蕭薔當然知道，安崎哭的是這些年累積下來的壓力、焦慮，和那種「我不能再輸了」的恐懼。但她沒有順著那個情緒往下走，蕭薔用演藝圈的資歷提醒後輩：你真正需要的，不是更多同情，而是有人很直接地告訴妳：不要在這裡倒下、不要把自己看得那麼低。你身上有寶藏，有絕技，怕什麼？

你是鑽石，你在哪裡都會閃亮

​蕭薔沒有把安崎當小女孩哄，而是把她當成一個要上場的女人看。

女人當然可以哭。回房間哭、在深夜哭，也可以在信任的人面前哭到眼睛腫。但到了工作現場、舞台前、所有人都在看你能不能完成的地方，要學會把眼淚收回來，用實力讓自己贏得尊重。最後讓你留下來的，不會有多少人心疼你，是你可以拿出多少本事。

蕭薔超狠，但我超愛。願我們都能活成像蕭薔說的那樣：不要把眼淚當武器，也不要讓眼淚變成別人看輕你的理由。就算暫時沒有人替你打燈，也不要先把自己熄滅。你是鑽石，你在哪裡都會閃亮。