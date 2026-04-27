2026-04-27 12:00 巧比。針線包
追星風潮：從明星照片到「滿額小卡」的韓流經濟學
你是追星族的一員嗎 ?
當我還是青少年時期，對明星、偶像著迷，大概就是買一下周邊商品，譬如：明星照片、海報之類的，微薄的零用錢尚能負擔。
時代風火輪快速轉動40年後，不同世代的追星族，一樣是瘋周邊、買專輯、關注偶像的日常。最意外的是還生產卡帶。
可是，孤陋寡聞的我，意外發現大叔的記憶需要重整，現在一張小卡的錢不可同日而語，約在 250 元到 550 元。
買了小卡後要再買卡膜，類似包膜的保護作用。現在的孩子，保護偶像比保護考卷還用心。
雖然與上架時間、受歡迎程度有別，但是沒想到一張看似平常的滿額卡，高達800元一張！就是我封面圖的這張。
不過啊，時下精緻化追星的年齡層越來越低，但購買力卻「水漲船高」！
有誰叫的出來封面圖的人物姓名呢？
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