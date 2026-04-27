【評論】許願代價是靈魂？Netflix《Girigo：奪命許願》：不是惡人，而是被「小小慾望」吞噬的我們

先說總結：完全出乎意料的好看，別被一開場的血腥恐怖嚇跑，後面真的蠻精彩 (但建議不要半夜一個人看，抖)

如果說 2026 年上半年的韓劇圈是被大製作的權謀劇佔領，那麼 4 月份的深夜，絕對是屬於 Netflix 這部驚悚黑馬——《Girigo：奪命許願》（기리고）。這部劇在無預警下空降，卻在短短三天內衝上全球排行榜前三。作為一個影評人，我認為它最成功的地方在於：它不寫極致的惡，而是寫那些「微小到讓你覺得沒關係」的私慾，如何最終滾成一場無法收場的雪崩。

《Girigo：奪命許願 》預告：

驚悚新視界：新生代演員演技爆發，詮釋人性灰色地帶

《Girigo：奪命許願》由《Moving 異能》共同導演朴允瑞執導，將「校園 YA 片」的快節奏與「超自然恐怖」完美融合。本劇最亮眼的策略是起用了極具潛力的新生代陣容：女主角世雅由全昭映飾演，她將田徑少女在道德邊緣掙扎的脆弱感詮釋得極其到位；而康美娜則突破以往甜美形象，飾演被嫉妒心與不安全感折磨的林娜莉，那種「我只是想要一點點關注」的卑微與瘋狂，讓人看了既心疼又恐懼。

此外，劇中的「智囊」玄祐碩與飾演關鍵角色的白宣號、李孝濟，都展現了超越年齡的沉穩演技。這群主演平均年齡不到 25 歲，卻能精準捕捉到普通人在面對生存威脅時，人性如何一點一滴被侵蝕的過程。

致命連鎖：當「小小慾望」成為詛咒的溫床

故事的大綱建立在一個名為「Girigo」的神秘 App。傳說只要上傳一段影片並許願，願望就會實現，但代價是伴隨而來的 24 小時死亡倒數。而停止倒數的唯一方法，就是讓另一個人也參與許願。

不同於傳統的校園惡霸劇，這部劇的看點在於角色的「平凡」。他們許下的願望往往很小：「想考得比某人好一點」、「想讓心儀的對象注意到我」、「想讓討厭的流言消失」。這些願望看似無傷大雅，卻是詛咒最好的養分。本劇巧妙地將科技（App、社群媒體）與古老的巫文化（巫堂之女、紅鈴鐺）結合，營造出一種「詛咒就在你手機裡」的現代恐懼感。看著原本善良的學生，為了活命而不得不利用他人的「小慾望」來延續自己的生命，這種道德的拉扯比血腥畫面更折磨人。

結局伏筆炸裂：網友狂敲碗！「那雙紅眼」究竟代表什麼？

《Girigo》的第一季結局在網路上引發了地震級的討論。雖然多年前關於「權詩媛與都慧玲」的悲劇真相大白，但結局的最後一幕卻留下了巨大的懸念：世雅的瞳孔中竟然浮現了詭異的**「通紅魔眼」**，且 App 的倒數聲隱約再次響起。這是否代表詛咒根本沒有終結，而是進化成了更隱蔽的形式？

目前韓國論壇（TheQoo）網友評價極高，紛紛敲碗 第二季 或 前傳。網友熱議：「這部劇最可怕的不是鬼，是那個『而且...』的念頭」、「結局的伏筆太強了，難道全校都已經被寄生了嗎？」、「跪求前傳！想看程式設計社最初是怎麼把詛咒寫進代碼裡的！」這種高度的社群討論熱度，讓本劇成為 2026 年最具話題性的現象級作品。

人妻私心評：原本不抱期待，一點開卻停不下來的黑馬

老實說，最初看到主演全是新生代時，我並沒有抱持太大的期待，沒想到一點開就徹底淪陷，直接熬夜通宵追完 8 集！《Girigo》的節奏精準、反轉不斷，雖然部分畫面確實血腥且令人不安，但其帶來的恐怖刺激程度絕對是滿分。

這是一部極具潛力的黑馬劇，它精準地抓住了現代人「永遠想要更多一點」的貪婪心理。劇中沒有真正的「惡魔」，有的只是在慾望面前失去防線的普通人。如果你喜歡那種「看完後會不敢看手機螢幕」的心理驚悚感，那麼這部由新生代演員撐起、質感爆棚的《Girigo：奪命許願》，絕對是你今年必看的 19 禁首選。

💡 人妻私房評分：9.3 / 10

推薦人群： 喜歡心理驚悚、校園傳說、或對人性黑暗面有興趣的讀者。

防雷提醒： 劇中包含部分強烈的自殘與血腥畫面，雖然是為了推進劇情，但觀看時仍請考量自身承受度！















聽我說劇話🎬不負責的優質韓劇評論

💓 最新消息 | 韓劇 | 娛樂 | 電影 | 綜藝 | Kpop

💓 跟我一起掉入無止盡的追劇人生吧！

推坑人妻IG@drama_wife

合作邀約 💌 vickycool0812@gmail.com

懇求關注❤最新內容🔗連結 heylink.me/DramaWife