咖啡渣6大妙用 廢物變黃金的質感生活提案

編輯/鄭欣宜撰文

每天早上那杯續命咖啡喝完後，妳是不是都順手把咖啡渣倒進垃圾桶？先等等！咖啡渣其實是生活裡的萬用神隊友。它不只能幫妳省下美容花費，還能解決家裡那些讓人皺眉的小尷尬。別再讓這些黑金寶藏白白流失了，學會以下6個神奇用途，妳也能把生活過得像精品濾鏡一樣有質感，重點是這些生活祕技幾乎零成本。

1.天然磨砂膏

咖啡渣是天然的物理磨砂膏。在洗澡時，將晾乾的咖啡渣混合一點妳平常用的沐浴乳，針對膝蓋、手肘這些容易暗沉的部位輕輕按摩。

2.冰箱與鞋櫃的異味終結者

身為一個優雅的女性，家裡不能有奇怪的味道。無論是冰箱裡的泡菜味，還是鞋櫃裡那雙陪妳運動後的慢跑鞋，只要把乾燥的咖啡渣裝進不用的絲襪或小布袋裡丟進去，咖啡渣會吸附雜味。這種淡淡的烘焙香，比那些化學芳香劑高級多了。

濾掛咖啡的渣渣曬乾後，可以拿來去除異味。圖/123RF圖庫

3.廚房裡的去油汙洗碗神器

煮完飯後，鍋底那些頑固的油垢總是讓妳洗到懷疑人生？咖啡渣這時候就是妳的救星。它細小的顆粒具有天然的研磨作用，能輕鬆帶走油膩。灑一把在油膩的平底鍋上刷洗，妳會發現洗碗精的用量變少了，連手都不會覺得那麼油膩膩的。

4.頭皮去油

夏天很熱可以試著在洗頭時，把咖啡渣混入洗髮精裡按摩頭皮。它能輔助清潔頭皮上堆積的油脂與殘留造型品。

洗頭時試著把咖啡渣混入洗髮精按摩頭皮。它能輔助清潔頭皮上堆積的油脂與殘留造型品。圖/123RF圖庫

5.讓陽台植栽大爆發的肥料

妳辦公桌上那盆死氣沉沉的多肉，可能只是缺點咖啡渣。咖啡渣是不少植物很愛的補品。將它拌入土裡，看著綠植長得強壯，妳的心情也會跟著一起變好。

6.去味救星

下廚切完洋蔥或大蒜，那股味道真的是揮之不去，噴香水只會變成更可怕的怪味。這時候抓一把咖啡渣在手掌心搓揉幾下再沖水，異味很快消失，取而代之的是淡淡的豆香。這個小撇步是主婦界與小資女都會收藏的優雅密技。

結語

實踐環保不代表要過得苦哈哈，懂得把這些日常廢棄物轉化為生活中的小確幸，才是一個有底氣、有智慧的當代女性。

生活中的儀式感不一定要花大錢，有時候只需要一點點創意和觀察力。當妳開始懂得善用這杯咖啡留下來的「溫柔」，妳會發現自己對生活的掌控感又多了一些。別再把這些黑金當垃圾了，從明天開始，留住那份咖啡渣，讓它成為妳生活變優雅的秘密武器。把日子過成自己喜歡的樣子，就從這份杯底的驚喜開始吧。

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