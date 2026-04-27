《Girigo：奪命許願》8大看點＋人物介紹！願望成真卻換來死亡倒數，Netflix最新校園恐怖韓劇太上頭 圖片來源：翻攝Netflix

Netflix韓劇《Girigo：奪命許願》4月24日正式上線，一開播就憑藉「願望成真＋死亡倒數」的高概念設定迅速掀起討論。這部劇結合校園懸疑、超自然詛咒與青春成長創傷，不只是單純的鬼故事，更像是一場把人性赤裸攤開的心理實驗。當一群高中生下載了一款能實現願望的神秘App，以為人生終於能翻轉人生，沒想到等待他們的，竟是一場無法回頭的死亡遊戲。以下就整理《Girigo：奪命許願》8大看點與主要人物介紹，看看這部Netflix最新校園恐怖韓劇，為什麼讓大家邊怕邊追。

《Girigo：奪命許願》看點1：許願成功，代價卻是你的命

故事從一款名為「Girigo」的神秘App開始。只要上傳姓名、生辰八字，再輸入願望，就有機會讓願望成真。有人希望考試滿分，有人想讓喜歡的人愛上自己，也有人只想逃離眼前失控的人生。只是，當願望實現的瞬間，手機上也同步出現紅色死亡倒數。原來這世界上沒有免費的奇蹟，你得到什麼，就必須失去什麼。

《Girigo：奪命許願》圖片來源：Netflix

《Girigo：奪命許願》看點2：真正可怕的不是鬼，是人性

這部劇最厲害的地方，不在於靈異橋段，而在於它把恐怖感建立在人最真實的欲望上。想被看見、想贏過別人、想維持人氣、想證明自己不是廢物，這些願望一點都不邪惡，甚至非常普通。但越普通，越讓人毛骨悚然，因為每個人都曾經這樣想過。真正可怕的從來不是詛咒，而是人在欲望面前的失控。

《Girigo：奪命許願》圖／YouTube@Netflix K-ContentIG

《Girigo：奪命許願》看點3：世雅是全劇最讓人心疼的角色

世雅是整部劇情感最厚重的核心人物。她曾經歷父母雙亡的創傷，那場意外成了她始終無法走出的陰影。當好友亨旭突然死亡，男友建宇也開始進入死亡倒數時，她再也無法接受身邊重要的人再次離開。她拼命想阻止悲劇重演，不只是為了救人，更像是在拯救那個始終困在過去的自己。

《Girigo：奪命許願》圖／YouTube@Netflix K-ContentIG

《Girigo：奪命許願》看點4：校園霸凌才是真正的恐怖源頭

隨著劇情推進，大家才發現，這場詛咒的起點其實來自一場過去的校園霸凌事件。女學生都慧玲曾透過這款App許下願望：「希望你們全部死掉。」這句話成了整部劇最可怕的詛咒起點。她不是天生的惡鬼，而是一個被逼到絕境的受害者。這也讓整部劇從鬼故事，變成對校園暴力最沉重的控訴。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》看點5：每個願望背後，都是青春最真實的焦慮

劇裡每個角色的願望，其實都像青春期最真實的縮影。有人害怕被討厭，有人害怕失敗，有人害怕自己永遠只是配角。這些情緒沒有誰比較嚴重，卻都足以把人逼到失控。編劇最厲害的地方，就是讓觀眾在恐怖裡，看見自己曾經的樣子。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》看點6：死亡倒數讓信任徹底崩壞

當死亡倒數開始，友情與愛情都變得不再單純。每個人都開始懷疑彼此，到底誰才是真正的加害者？誰又會為了活下去選擇背叛？這種「信任遊戲」讓整部劇的緊張感一路飆升。因為有時候，比鬼更可怕的，是身邊最熟悉的人。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》看點7：詛咒空間設計超有壓迫感

劇中出現的「詛咒空間」設定，是不少觀眾大讚最毛的地方。人在這裡會被迫面對最深的愧疚、恐懼與執念，只要一回頭，就可能永遠出不來。這不只是靈異設定，更像是把人內心最脆弱的地方具象化。尤其世雅那段與過去創傷正面對決的戲，堪稱全劇高光。

《Girigo：奪命許願》。圖／翻攝Netflix

《Girigo：奪命許願》看點8：結局真正想說的是「不要回頭」

這部劇最後真正想說的，其實不是不要許願，而是不要一直活在後悔裡。人生沒有真正的重來，每個選擇都會有代價。人會被困住，不是因為鬼，而是因為自己放不下。《Girigo：奪命許願》用最驚悚的方式提醒大家，真正能救你的，從來不是奇蹟，而是你願不願意放過自己

《Girigo：奪命許願》圖片來源：Netflix

《Girigo：奪命許願》人物介紹1：世雅

外表冷靜理性，其實內心始終活在失去的恐懼裡。因為童年的創傷，她比任何人都害怕死亡，也因此在面對建宇的危機時，她選擇不惜一切代價去改變命運，她不是英雄，只是不想再失去任何人。

《Girigo：奪命許願》圖片來源：Netflix

《Girigo：奪命許願》人物介紹2：金建宇

建宇是世雅秘密交往的男友，也是劇中最典型的「為愛許願者」。他許下的願望很單純，只是希望能和世雅有更多相處時間，希望她的訓練取消。這份看似浪漫的心意，卻讓他成為下一個被詛咒盯上的人，愛得太深，有時候反而最危險。

《Girigo：奪命許願》圖片來源：Netflix

《Girigo：奪命許願》人物介紹3：娜莉

娜莉是校園裡最受歡迎的女孩，漂亮、耀眼，看起來像是最不需要許願的人。但她真正害怕的，是失去。失去人氣、失去關係、失去那個看起來完美的自己。她的願望不是得到，而是維持，這種對失去的恐懼，比貪心更讓人窒息。

《Girigo：奪命許願》圖片來源：Netflix

《Girigo：奪命許願》人物介紹4：河俊

當所有人都被恐懼吞噬時，河俊是唯一試圖理性分析App秘密的人。他開始研究詛咒的運作方式，也讓故事從單純驚悚正式進入懸疑解謎層次。他像是全劇的推理核心，帶著觀眾一步步逼近真相，但越靠近真相，也代表越接近危險。

《Girigo：奪命許願》圖片來源：Netflix

《Girigo：奪命許願》人物介紹5：崔亨旭

整場悲劇的起點，就是亨旭。因為課業壓力與同儕焦慮，他選擇透過App許願，希望自己能變得更好、更被看見。他不是壞人，只是一個太渴望被認可的普通高中生，他的死亡不是驚嚇橋段，而是一記狠狠打在觀眾心上的警鐘。