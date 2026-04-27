2026-04-27 14:22 女子漾／編輯Wendi
盤點2026下半年愛奇藝7大甜寵劇片單！田曦薇《天才女友》校園到婚紗，張凌赫《這一秒過火》挑戰禁忌叔嫂戀！
2026下半年愛奇藝甜寵劇市場充滿驚喜，從校園青春純愛、民國禁忌叔嫂戀到雙向救贖題材一應俱全，高顏值組合與浪漫劇情甜虐交織，絕對能精準狙擊觀眾們的少女心，其中最受矚目的《逐玉》CP各領風騷，田曦薇配對胡一天共演《天才女友》清新甜蜜；張凌赫首搭王楚然《這一秒過火》不斷愛恨拉扯...大家快跟著女子漾一起來盤點下半年的甜寵片單吧！
盤點2026下半年愛奇藝甜寵劇片單1：《天才女友》
「甜妹女神」田曦薇、「長腿男神」胡一天主演的校園純愛劇《天才女友》改編自晉江文學城作家素光同同名小說，故事講述聰穎慧黠卻不善交際的天才少女「林知夏」（田曦薇 飾），與陽光學霸「江逾白」（胡一天 飾）從同儕競爭、青梅竹馬到步上紅毯的成長與愛戀。田曦薇再度發揮甜美魅力，與胡一天共譜高顏值智性戀，都為全劇增添清新治癒感。
盤點2026下半年愛奇藝甜寵劇片單2：《這一秒過火》
全新民國虐劇《這一秒過火》改編自「悲劇女王」匪我思存筆下小說《如果這一秒，我沒遇見你》，主軸為藥商之女「任素素」（王楚然 飾）與軍閥幼子「慕容清嶧」（張淩赫飾）跨越10年的情感拉扯。《這一秒過火》雖然帶有家族仇恨的沉重色彩，但張凌赫、王楚然2大高顏值男、女神的強烈火花與禁忌叔嫂設定，都令外界期待度破表。
盤點2026下半年愛奇藝甜寵劇片單3：《燦如繁星》
95後人氣小花虞書欣、新生代男神陳靖可主演的全新甜寵劇《燦如繁星》改編自網路作家長洱小說《狹路》，講述心理學博士「林晚星」（虞書欣 飾）返鄉任教，遇見歸國足球教練「王法」（陳靖可 飾），2人攜手帶領問題少年逆襲的同時，也完成雙向救贖，堪稱融合正能量與暖心治癒的青春戀曲。
盤點2026下半年愛奇藝甜寵劇片單4：《愛情有煙火》
「相柳大人」檀健次、95後人氣小花王楚然領銜主演的全新都市愛情劇《愛情有煙火》原定春季3月上線，卻讓大批劇迷們遲遲等不到開播，該劇改編自中國作家紅九小說《我們住在一起 / 投行男女》，劇中毒舌難搞的菁英貴公子「李亦非」（檀健次 飾）不慎投資失敗，與遭遇失戀與失業雙重打擊的滬漂打工人「錢菲」（王楚然 飾）因合租關係同居，從此開啟從室友發展為歡喜冤家的甜鬧愛情。
盤點2026下半年愛奇藝甜寵劇片單5：《愛情慢慢》
驚悚與浪漫交織的話題新劇《愛情慢慢》改編自才女作家亦舒小說《愛情慢慢殺死你》，將鏡頭對準大都會中的熟齡男女，故事起點為獨立調查美女記者「朱禮紫」（鍾楚曦飾）邂逅風趣儒雅的高帥醫生「王志誠」（陳偉霆飾），2人火速墜入情網，然而「朱禮紫」卻逐步發現「王志誠」背後隱藏的控制欲與秘密，從甜蜜熱戀轉為精神操控（PUA），她發誓將重新拾回情感與人生的主導權。
盤點2026下半年愛奇藝甜寵劇片單6：《明川有知夏》
森系治癒風格的全新甜寵劇《明川有知夏》4月12日在雲南西雙版納正式開拍機，邀請到黃景瑜、徐若晗繼今年春季時代劇《歲月有情時》之後2搭演出，劇情主要聚焦於硬漢森林警察「厲澤川」（黃景瑜 飾）與動物醫學正妹碩士「溫夏」（徐若晗 飾）的浪漫愛戀，小倆口共同面對荒野中殘暴的盜獵勢力，在生死交鋒中感情迅速升溫。。
盤點2026下半年愛奇藝甜寵劇片單7：《霧裡青》
「現男友」李現、「東申公主」張婧儀神級聯手的新劇《霧裡青》由《難哄》、《惡作劇之吻》導演瞿友寧執導，已在4月底於廣州、深圳開機拍攝，還未殺青就風光入選 2026 愛奇藝造夢片單。主要描述帥氣科技新貴對清冷美女陶藝師長達6年的隱忍暗戀，文藝氛圍濃厚，情感克制綿長。