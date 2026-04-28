2026-04-28 06:58 女子漾／編輯Wendi
2026下半年愛奇藝古偶劇片單Top10！侯明昊、艾米《雀骨》先婚後愛，丁禹兮、李蘭迪2搭《滄海花開》引爆期待！
愛奇藝下半年古偶市場競爭激烈，除了侯明昊、艾米首度搭檔CP的古裝新劇《雀骨》、丁禹兮、李蘭迪2搭《滄海花開》…等劇集引爆話題之外，還有多部改編自熱門小說、卡司陣容華麗的作品也蓄勢待發，快跟著女子漾一起來看看哪一部戲是你的必追清單吧！
「美強慘男神」羅雲熙在古裝新作《魅影神捕》扮演為風流睿智的「青陽公子」黎斯，他化名潛入神捕司，與美女仵作「白珍珠」（沈羽潔 飾）、絕世高手「蒙銳」（方逸倫 飾）組成鐵三角，3人在破解五絕詭術奇案的同時，也逐步揭開家族血仇與皇權背後的驚天陰謀。
2026下半年愛奇藝古偶劇片單2：《雲初令》
「滬上小公主」虞書欣、「陸劇男神」張雲龍領銜主演的古裝新劇《雲初令》改編自作家朝雲紫所著同名小說。女主角為柔弱溫順的將門嫡女「雲初」（虞書欣飾）前世遭遇背叛，慘遭全家滅門，重生歸來後她步步為營、以溫婉為刃，聯合權謀王爺「楚翊」（張雲龍飾）共同復仇，共同對抗命運。
2026下半年愛奇藝古偶劇片單3：《雀骨》
即將開播的古裝權謀愛情劇《雀骨》同樣改編自作家朝雲紫同名小說，男、女主角靖安王世子「蕭無衣」（侯明昊 飾）與太傅之女「謝嘉魚」（艾米 飾）因家族利益聯姻，這對契約婚姻的「假夫妻」，在對抗朝堂陰謀中意外譜出真愛。侯明昊在劇中的紅袍戰損造型帥出新高度，已預約封神之位，他與05後人氣小花艾米的愛戀又甜又虐，將宿命感全拉滿。
2026下半年愛奇藝古偶劇片單4：《紅塵四合》
新生代陸劇男神王星越、95後小花徐若晗主演的《紅塵四合》改編自晉江文學城作者尤四姐同名小說，故事中的落魄千金「溫定宜」（徐若晗飾）女扮男裝化名「沐小樹」調查父親冤案，偶遇外冷內熱的「狐狸將軍」、醇親王「宇文弘策」（王星越 飾），2人在擊敗奸佞的過程中互生情愫，該劇風格基調輕鬆歡樂，巧妙融合輕喜劇與懸疑感，即將於愛奇藝獨播。
2026下半年愛奇藝古偶劇片單5：《來戰》
全新仙俠劇《來戰》邀請到鞠婧禕、張雲龍主演，劇情改編自《蒼蘭訣》、《與鳳行》、《招搖》作家九鷺非香小說《師父心塞》，講述高顏值師徒從一往情深到彼此反目，相愛相殺的情感糾葛。《來戰》目前暫定2026年下半年於騰訊視頻與愛奇藝雙平台聯播，令粉絲們相當期待。
2026下半年愛奇藝古偶劇片單6：《滄海花開》
李蘭迪、丁禹兮2搭合作S+級古裝仙俠劇新劇《滄海花開》由《花千骨》、《三生三世十里桃花》導演林玉芬執導，原名為《月都花落》，改編自晉江文學城作家君子以澤小說《月都花落，滄海花開》，故事圍繞神尊「胤澤」（丁禹兮飾）為心愛女子建造溯昭城，而後與城中靈物誕生的少女「洛薇」（李蘭迪飾）之間發展出跨越百年的仙緣。
2026下半年愛奇藝古偶劇片單7：《窈窈有期》
95後小生何與、新生代甜寵女神包上恩配對演出全新古裝宅豆愛情劇《窈窈有期》，劇情描述任家五小姐「任瑤期」（包上恩 飾）前世慘死，重生後攜手燕北王府二公子「蕭靖西（何與 飾）改變命運，透過「任瑤期」的聰慧才智與「蕭靖西」背後點撥指引，終於成功地避開家族災禍，2人合作也達成守護家人與摯愛的重生傳奇。
2026下半年愛奇藝古偶劇片單8：《一甌春》
又是改編自晉江文學城作者尤四姐的同名小說！全新古裝權謀愛情劇《一甌春》，由周也、許凱上演腹黑權臣x心機庶女的鬥智組合。故事中的謝家千金孤女「謝清圓」（周也 飾）邂逅遭遇家變、被發配充軍的貴公子「沈潤」（許凱 飾），他們在最落魄時相識，彼此漸生好感，多年後「謝清圓」與「沈潤」重逢，2人在爾虞我詐的官場與後宅鬥爭中，再次相互扶持，共度人生風雨。
2026下半年愛奇藝古偶劇片單9：《碧血蟬》
人氣小生侯明昊下半年新作+1，他在全新古裝大戲《碧血蟬》攜手怪俠天團展開熱血冒險。劇中瘋批神秘俠客「楊無間」（侯明昊 飾）、北昭明司昭明衛「沈青石」（張文昕 飾）、白虹樓大少爺「周槐」（徐振軒 飾）志氣相投決定組成團隊，3人在探尋長生秘聞的過程中，揭開一樁樁光怪陸離的神秘事件，是一部帶有奇幻色彩的探案武俠劇。
2026下半年愛奇藝古偶劇片單10：《一點浩然氣》
敖瑞鵬、代露娃繼去年人氣仙俠劇《白月梵星》之後搭檔演出話題新戲《一點浩然氣》。身負滅門血仇的機關術傳人「陳一」（敖瑞鵬 飾），在好友協助下展開流亡生涯，途中偽裝成僧人、貴公子，他在避開追殺的同時與英姿颯爽的美女掌櫃「綠蘿」（代露娃飾）相識，並持續低調潛伏，只待報仇雪恨。《一點浩然氣》主打權謀復仇與武林群像，融合機關術設定，為傳統古裝劇注入新意。