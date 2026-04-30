2026-04-30 05:40 女子漾／編輯Wendi
《穿著Prada的惡魔2》睽違20年回歸！盤點5月6大好萊塢新片，《麥可傑克森》穩坐台灣票房冠軍！
初夏5月好萊塢影壇熱鬧非凡，全球影迷都在關注傳奇續作《穿著Prada的惡魔2》睽違20年震撼回歸，還有流行樂天王傳記片《麥可傑克森》、人氣電玩改編作《真人快打Ⅱ》及科幻史詩鉅獻《曼達洛人與古古》接連登場，今天就跟著女子漾一起來盤點5月最具話題熱度的6大好萊塢新片吧！
5月好萊塢新片盤點1：《麥可傑克森》
「流行音樂之王」傳記歌舞電影《麥可傑克森》，深度還原MJ的傳奇一生，邀請其親姪子賈法爾傑克森（Jaafar Jackson）獨挑大樑演繹。從Jackson 5時期的稚嫩童星，到成為全球巨星背後的孤獨與榮光，電影透過麥可傑克森的磅礡舞台表演與細膩內心戲，引發跨時代廣大樂迷們共鳴，該片在台上映後勢如破竹，穩坐票房冠軍寶座，展現天王永恆的影響力。
《麥可傑克森》最新預告 - 4月22日 全台戲院見
5月好萊塢新片盤點2：《穿著Prada的惡魔2》
被譽為時尚職場聖經的好萊塢經典電影《穿著Prada的惡魔》睽違20年終於推出續集，邀請梅莉史翠普、安海瑟薇、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇原班人馬強勢回歸，第2集聚焦在傳統時尚雜誌與現代社群媒體的激烈碰撞，霸氣女魔頭「米蘭達」也將面臨全新的職場挑戰。《穿著Prada的惡魔2》不僅是影迷們的回憶殺，也在20年後重新定義新時代女性的人生定位與自我價值，話題度堪稱5月冠軍。
《穿著Prada的惡魔》｜終極預告｜ 4月29日(三) 年度大秀等你來坐
5月好萊塢新片盤點3：《真人快打Ⅱ》
改編自全球熱門格鬥遊戲的熱門電影續作《真人快打Ⅱ》，延續前一集的暴力美學，特效與打鬥設計全面升級，全新角色「強尼凱吉」（卡爾厄本 飾）熱血加盟，為新舊粉絲們捎來驚喜。《真人快打Ⅱ》預告片展現極致廝殺，包含大量殘暴、血腥、斷肢…等特效畫面，可說是忠於遊戲精髓，即使該片被列為18禁限制級，仍是動作片迷們不容錯過的年度爽片。
《真人快打Ⅱ》正式預告，5月7日打爆大銀幕
5月好萊塢新片盤點4：《曼達洛人與古古》
《星際大戰》系列影集《曼達洛人》首度挺進大銀幕！曼達洛人「丁賈林」與超人氣角色「古古」攜手展開全新銀河冒險，電影版承襲影集原作的精致品質，並透用大銀幕呈現出更壯闊波瀾的太空戰爭場面。「丁賈林」、「古古」這對「銀河父子檔」的默契互動依舊是本片的最大亮點，距離上一部《STAR WARS：天行者的崛起》已長達7年，令星戰迷們都熱血澎派呢！
《 星球大戰：曼達洛人與古古 》全新預告（中文字幕）5月21日 大銀幕獻映🪐
5月好萊塢新片盤點5：《後室》
改編自網路沸騰的詭譎都市傳說，好萊塢新片《後室》將充滿詭譎氣氛的「閾限空間」（Liminal Space）搬上大銀幕。故事講述主角「克拉克」（奇維托艾吉佛 飾）意外掉入無限重複的黃色走廊，他必需在與世隔絕的神祕空間中尋找出口，同時躲避神出鬼沒的不明生物。《後室》以創新視覺風格與極度心理壓迫感，挑戰觀眾的膽量與敏感神經，懸疑驚悚氣息強烈，光看預告就令人顫慄不安！
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5月好萊塢新片盤點6：《出口成髒》
風格大膽、笑料十足的喜劇佳作《出口成髒》被視為本屆英國奧斯卡最佳黑馬，劇情改編自1980年代英國真實故事，描述15歲少年「約翰·戴維森」（羅伯特阿拉馬 飾）在確診妥瑞氏症後，如何壓抑無法控制的穢語衝動，以及在世人偏見與人生低谷中逆襲成長。《出口成髒》對白犀利幽默，甚至以「髒話」作為表達情感的獨特工具，電影寫實呈現妥瑞症患者的掙扎與無奈，以幽默催淚的情節樹立絕佳口碑。
英國奧斯卡最大黑馬《出口成髒》官方預告｜5/22-5/24（週五-日）限量口碑場、5/29（週五）正式上映