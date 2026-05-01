2026-05-01 06:27 女子漾／編輯Wendi
任嘉倫、王鶴潤先婚後愛！《佳偶天成》6大角色盤點，戰鬼遺孤、仙門弟子深陷虐戀！
「古裝男神」任嘉倫、90後小花王鶴潤領銜主演的古裝奇幻劇《佳偶天成》4月25日正式首播，該劇改編自《琉璃美人煞》、《三千鴉殺》作者十四郎同名小說，憑著反套路仙俠設定、快節奏劇情和華麗陣容引爆熱烈討論，近期雙平台熱度飆升、話題不斷延燒，今天就跟著女子漾一起認識《佳偶天成》6大要角，快速掌握劇情吧！
《佳偶天成》角色盤點1：陸千喬 - 任嘉倫 飾
戰鬼族少主兼遺孤「陸千喬」，身負「五不全」宿命詛咒（無痛覺、失色覺、失眠、嗜血、味覺畸變），他必需經歷換皮、肉、心、血、骨五重煉獄才能褪去鬼性，修行為人。「陸千喬」冷峻寡言，戰力超群，在與修仙少女「辛湄」的相處中逐漸學會感知人間冷暖，完成從鬼到人的蛻變。
《佳偶天成》角色盤點2：辛湄 - 王鶴潤 飾
開朗活潑的人族少女「辛湄」屬於天才型修仙者，也是仙門天元派女弟子，她的性格颯爽、倔強果敢，因屢次打破修仙界禁令，導致修為倒退。「辛湄」為衝煞化解自身寡宿孤辰的剋夫命格，與被判處死刑的囚犯「陸千喬」在監獄開啟契約成婚，後發現丈夫蒙冤，立誓為愛復仇。
《佳偶天成》角色盤點3：阿笙 - 張凱瑩 飾
仙門辛邪莊女弟子「阿笙」背負家族血仇，最初與師姐「辛湄」（王鶴潤 飾）關係敵對，但之後彼此發展為戰友與夥伴。「阿笙」對師姐「辛湄」極度依賴，面對師傅則叛逆冷硬，外人眼中的她疏離淡漠，其實內心重情重義，為了尋找失蹤師姐「辛湄」，「阿笙」不惜獨闖危險京城、對抗仙門陰謀。
《佳偶天成》角色盤點4：金輪 - 王以綸 飾
天音山弟子「金輪」氣場銳利，身姿與眼神自帶鋒芒，他表面清冷疏離，其實內心暗藏腹黑特質。「金輪」修煉無情道，卻陷入情感糾葛，在與「阿笙」初次相遇時，拿起手帕為受傷的女方拭去血跡，從此種下情根，之後「金輪」為助「阿笙」復仇放棄修道，想不到女方卻遺忘此事。
《佳偶天成》角色盤點5：眉山君 - 付偉倫 飾
明斷是非的正義判官「眉山君」屬於妖族陣營，性格幽默可愛，他向來堅守職責，是平定江湖事不可或缺之人。「眉山君」暗戀「辛湄」，卻因「陸千喬」而屢屢受挫，但其實「眉山君」內心卻相當崇拜情敵「陸千喬」，他的天真與正義，為緊張的劇情增添輕鬆氛圍。
《佳偶天成》角色盤點6：左盈盈 - 黃羿 飾
身處金光教反派陣營的魅惑小妖女「左盈盈」性格敢愛敢恨、行事外放張揚，她抱持著玩樂主義，哪裡開心就往哪裡去。「左盈盈」其實沒有擁護該陣營老大，而是選擇跟著內心，按照心意行事，她在正邪立場中保持中立態度，一生都在追求自我與自由。
《佳偶天成》重開版預告🔥💨：任嘉倫戰鬼重開為人，誰的命誰做主？ | 愛奇藝