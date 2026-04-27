2026-04-27 17:08 女子漾／編輯Wendi
書偉升格雙寶爸倒數！盤點Energy 5大成員感情現況，坤達低調甜蜜、Toro仍是黃金單身漢！
台灣「最殺舞蹈男團」Energy 2024年元旦正式回歸，他們時隔20多年重返舞台，人氣始終火熱，隨著近期書偉即將升格為幸福雙寶爸，其他成員們再度引發關注，今天跟著女子漾一起來盤點Energy 5大成員們的感情狀態與生活現況吧！
盤點Energy成員感情現況1：書偉
演歌雙棲的Energy書偉（張書偉）與演員謝京穎2022年因拍攝八點檔《市井豪門》假戲真愛，小倆口隔年登記結婚後，2025年底補辦盛大世紀婚禮、席開36桌宴客，吸引演藝圈星友與貴客們齊聚同歡。謝京穎在結婚2周年宣布懷孕喜訊，腹中已懷有雙胞胎女兒，日前這對銀色夫妻曬出溫馨浪漫的孕婦寫真，見證小倆口即將升格為四口之家。
盤點Energy成員感情現況2：坤達
偶像男神坤達（謝坤達）、金鐘視后柯佳嬿自2017年結婚至今，一直是演藝圈中恩愛幸福的神仙眷侶。雖然坤達去年10月捲入閃兵案爭議、暫停部分演藝工作，但柯佳嬿始終在背後默默支持。2026年初Energy攻蛋演唱會當天正好是柯佳嬿生日（1月10日），坤達在台上感性告白：「我想跟她說：生日快樂，謝謝妳，辛苦了！」，瞬間閃瞎全場。
盤點Energy成員感情現況3：阿弟
Energy主唱阿弟（蕭景鴻）與妻子Mei（邱馨葦）是Energy團內最早步入婚姻的成員，夫妻倆育有2女1子，結婚19年以來，曾共度經濟窘境與人生低潮，當時阿弟一度零收入、還仰賴著Mei上談話節目賺錢，夫妻也時常因金錢爭吵，幸好2人總是積極面對所有難關，阿弟回歸舞台後，Mei始終是丈夫的頭號粉絲，在前、後台忙進忙出，堪稱最強賢內助。
盤點Energy成員感情現況4：牛奶
Energy團長牛奶（葉乃文）不僅活躍於舞台，同時也專注幕後經紀工作，他在2011年左右迎娶交往13年的圈外女友楊仲雯，由於早年戀情不能公開，女方還曾因此深受憂鬱症困擾。牛奶與楊仲雯婚後育有1子，「奶爸日常」已將近10年。牛奶非常保護家人隱私，據傳他答應Energy復出的首要條件，就是必須讓他準時接送小孩放學，完美示範從「最殺男孩」變身「暖心爸爸」的成熟蛻變。
盤點Energy成員感情現況5：Toro
Energy人氣創作擔當Toro（郭葦昀）是全團內唯一「黃金單身漢」，相較於其他4位成員都已成為「人夫」，Toro的感情世界依舊是一段迷霧。雖然Toro曾被拍到與女性友人親密互動，以及與小模吳苡菲、圈外女企業家傳出緋聞，但他對於私人生活始終保持高度神秘感，粉絲們也非常期待哪天能看到他宣布好消息，讓Energy全員升格「人夫團」。