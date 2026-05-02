2026-05-02 05:54 女子漾／編輯Wendi
《蜜語紀》朱珠2大新劇引爆期待！《城牆之上》化身窮困單親媽、《此刻的生活》再遇婚變冷靜布局！
被譽為「中國第一美」的陸劇女神朱珠近期憑著人氣黑馬劇《蜜語紀》演藝事業再攀高峰，接下來她即將推出2部新劇引爆期待！從現代懸疑劇《城牆之上》挑戰素顏入鏡、扮演受盡風霜的單親媽媽，再到女性群像劇《此刻的生活》則變身金融菁英女強人，即使家庭碎裂仍堅決守護孩子們。朱珠以多變形象深度詮釋都市女性的覺醒與成長，演技與人氣都在不斷昇華。
《蜜語紀》手撕渣夫小三亮眼逆襲
都市職場愛情劇《蜜語紀》儘管上線初期因男、女主角鍾漢良和朱珠的大齡議題，被部分網友譏諷為「中老年偶像劇」，但開播後因卻憑著緊湊明快節奏、演員出色表現，收視開出亮眼紅盤，同時收穫絕佳口碑，被讚譽為佳評如潮的人氣黑馬劇。
《蜜語紀》女主角「許蜜語」從迷失自我、遭受出軌丈夫PUA的家庭主婦，轉變為手撕渣男小三、在工作領域發光發熱的銷售菁英，亮麗蛻變與自我成長獲得無數好評。朱珠、鍾漢良組成熟齡戀愛CP，2人分別演繹霸氣總裁與落難貴婦，勢均力敵的職場博弈、情感路途上的相愛相惜詮釋到位，深受觀眾們喜愛。
《城牆之上》母女相依為命抵抗生活重壓
朱珠在全新懸疑劇《城牆之上》中飾演單親媽媽「林蘭」，該劇背景設定在90年代末國企改革時期，以貪污案與工人死亡事件作為展開。朱珠徹底捨棄往日風情萬種的美豔女神形象，直接素顏出鏡，寫實呈現出被生活壓垮的疲憊與辛酸。「林蘭」是中國計畫經濟時代下的國棉廠財務，離婚後獨自擺攤撫養女兒「林雙笙」（艾米 飾） ，母女相依為命。
「林蘭」前夫「焦同生」雨夜離奇溺水死亡之後，與女兒「林雙笙」陷入經濟困境，母女過著窘迫生活，即使面對前夫死因疑雲和生活重壓，依舊頑強堅韌，但「林蘭」與廠長「肖更時」（李光潔 飾）似乎藏有秘密過往，2人對視瞬間情緒暗湧，真實關係引人好奇。
《此刻的生活》職場女強人遇婚變爭奪孩子撫養權
朱珠下一部全新都會劇《此刻的生活》亮麗出演美麗多金的女配角「趙雅心」，也是女主角「陳岩」（唐嫣 飾）的親愛閨蜜兼職場伙伴，與其他女性角色形成互助聯盟。該劇由《隱密的角落》導演胡坤執導，唐嫣（職場人妻）、俞飛鴻（上流貴婦）、古力娜扎（單親媽媽）、朱珠（豪門太太）、張歆藝（全職主婦）共同主演，劇情改編自作家王欣長篇小說《不理想的妻子》，聚焦都市女性面臨房貸壓力、婚姻危機以及自我成長…等現實議題。
去年10月開拍的全新女性群像劇《此刻的生活》已在4月25日正式殺青，其中朱珠所飾演的豪門富太太「趙雅心」是年薪百萬的金融圈高層，也是看似婚姻美滿的職場女強人，卻遭遇丈夫出軌陷入人生低潮，她冷靜地籌畫爭奪孩子撫養權，堅強地以體面微笑掩蓋內心傷痛，在事業與情感崩塌中逐步完成自我覺醒。