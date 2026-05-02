《蜜語紀》朱珠2大新劇引爆期待！《城牆之上》化身窮困單親媽、《此刻的生活》再遇婚變冷靜布局！

2026-05-02 05:54 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@蜜語紀官微、微博@城牆之上官微、微博@此刻的生活官微
圖片來源：微博@蜜語紀官微微博@城牆之上官微微博@此刻的生活官微

被譽為「中國第一美」的陸劇女神朱珠近期憑著人氣黑馬劇《蜜語紀》演藝事業再攀高峰，接下來她即將推出2部新劇引爆期待！從現代懸疑劇《城牆之上》挑戰素顏入鏡、扮演受盡風霜的單親媽媽，再到女性群像劇《此刻的生活》則變身金融菁英女強人，即使家庭碎裂仍堅決守護孩子們。朱珠以多變形象深度詮釋都市女性的覺醒與成長，演技與人氣都在不斷昇華。

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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《蜜語紀》手撕渣夫小三亮眼逆襲

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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都市職場愛情劇《蜜語紀》儘管上線初期因男、女主角鍾漢良和朱珠的大齡議題，被部分網友譏諷為「中老年偶像劇」，但開播後因卻憑著緊湊明快節奏、演員出色表現，收視開出亮眼紅盤，同時收穫絕佳口碑，被讚譽為佳評如潮的人氣黑馬劇。

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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圖片來源：微博@蜜語紀官微、愛奇藝提供
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《蜜語紀》女主角「許蜜語」從迷失自我、遭受出軌丈夫PUA的家庭主婦，轉變為手撕渣男小三、在工作領域發光發熱的銷售菁英，亮麗蛻變與自我成長獲得無數好評。朱珠、鍾漢良組成熟齡戀愛CP，2人分別演繹霸氣總裁與落難貴婦，勢均力敵的職場博弈、情感路途上的相愛相惜詮釋到位，深受觀眾們喜愛。

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《城牆之上》母女相依為命抵抗生活重壓

圖片來源：微博@城牆之上官微
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朱珠在全新懸疑劇《城牆之上》中飾演單親媽媽「林蘭」，該劇背景設定在90年代末國企改革時期，以貪污案與工人死亡事件作為展開。朱珠徹底捨棄往日風情萬種的美豔女神形象，直接素顏出鏡，寫實呈現出被生活壓垮的疲憊與辛酸。「林蘭」是中國計畫經濟時代下的國棉廠財務，離婚後獨自擺攤撫養女兒「林雙笙」（艾米 飾） ，母女相依為命。

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「林蘭」前夫「焦同生」雨夜離奇溺水死亡之後，與女兒「林雙笙」陷入經濟困境，母女過著窘迫生活，即使面對前夫死因疑雲和生活重壓，依舊頑強堅韌，但「林蘭」與廠長「肖更時」（李光潔 飾）似乎藏有秘密過往，2人對視瞬間情緒暗湧，真實關係引人好奇。

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《此刻的生活》職場女強人遇婚變爭奪孩子撫養權

圖片來源：微博@此刻的生活官微
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朱珠下一部全新都會劇《此刻的生活》亮麗出演美麗多金的女配角「趙雅心」，也是女主角「陳岩」（唐嫣 飾）的親愛閨蜜兼職場伙伴，與其他女性角色形成互助聯盟。該劇由《隱密的角落》導演胡坤執導，唐嫣（職場人妻）、俞飛鴻（上流貴婦）、古力娜扎（單親媽媽）、朱珠（豪門太太）、張歆藝（全職主婦）共同主演，劇情改編自作家王欣長篇小說《不理想的妻子》，聚焦都市女性面臨房貸壓力、婚姻危機以及自我成長…等現實議題。

圖片來源：微博@此刻的生活官微
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去年10月開拍的全新女性群像劇《此刻的生活》已在4月25日正式殺青，其中朱珠所飾演的豪門富太太「趙雅心」是年薪百萬的金融圈高層，也是看似婚姻美滿的職場女強人，卻遭遇丈夫出軌陷入人生低潮，她冷靜地籌畫爭奪孩子撫養權，堅強地以體面微笑掩蓋內心傷痛，在事業與情感崩塌中逐步完成自我覺醒。

圖片來源：微博@此刻的生活官微
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#朱珠 #新劇 #婚變 #單親 #陸劇 #蜜語紀 #女強人 #城牆之上 #此刻的生活

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3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

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2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

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愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
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天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

圖片來源：tvN
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摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

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加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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2026-04-22 11:55 女子漾／編輯許智捷
《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證　網揪3細節：真情侶才避嫌。圖片來源：官方微博
《逐玉》張凌赫、田曦薇CP成真？慶功宴「裝不熟」反成鐵證　網揪3細節：真情侶才避嫌。圖片來源：官方微博

逐玉》慶功宴上，張凌赫田曦薇刻意保持距離、笑容格外含蓄，這番「裝不熟」的表現反而讓網友直呼：「真情侶才要避嫌！」加上網友整理出的 3 大熱戀證據瘋傳，兩人的 CP 討論熱度不降反升。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

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張凌赫、田曦薇慶功宴裝不熟？

圖片來源：iQIYI愛奇藝
圖片來源：iQIYI愛奇藝

《逐玉》創下 36 億播放量的驚人成績，男女主角張凌赫與田曦薇也因此成為話題焦點。就在劇組舉辦慶功宴的當晚，兩人卻在現場刻意保持距離、連拍照笑容都格外含蓄，這番「裝不熟」的表現反而讓網友直呼：「真情侶才要避嫌！」《逐玉》的幕後故事其實比劇情更精彩。

2024 年 8 月，劇組原本選定張凌赫出演男主角，但他嫌劇本普通而婉拒；田曦薇當時也傳出將接演《風月不相關》，兩人幾乎無緣合作。沒想到田曦薇後來辭演轉而接下《逐玉》，張凌赫得知消息後竟火速點頭加入，讓外界紛紛猜測他根本是衝著田曦薇而來。

拍攝期間，兩人經紀人不和導致黑料不斷流出，讓《逐玉》開播前幾乎不被看好。然而劇集一播出便成爆款，導演也透露，第一場吻戲原以為兩人會害羞，張凌赫卻直接說「我們很熟了！」，默契之深讓全劇組驚訝。

圖片來源：官方微博
圖片來源：官方微博

網友整理出的 3 大熱戀證據在社群上瘋傳。其一，張凌赫與其他女演員合作時坐姿端正、保持距離，唯獨面對田曦薇時總是側身靠近，肢體語言明顯不同；其二，兩人直播時張凌赫看向田曦薇的眼神格外寵溺，被形容「宛如情侶般炙熱」；其三，田曦薇上節目時被主持人李雪琴爆料，私下頻繁詢問感情相關問題，讓現場笑翻。三點加在一起，讓不少粉絲直呼「 CP 感根本是真實的」。慶功宴上兩人刻意疏遠的互動截圖已在微博大量流傳，反而讓相關話題在各大平台持續發酵。

延伸閱讀：鄧凱、孔雪兒缺席《逐玉》慶功宴遭疑排擠！真相曝光網友大讚：「根本是最強演員！」

【本文為JUSKY街星授權提供】

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#逐玉 #張凌赫 #田曦薇

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生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母

生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母

2026-04-27 12:44 女子漾／編輯張念慈
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖

很多父母都希望，孩子不一定要大富大貴，但至少能健康長大、穩穩發展，擁有自己的成就與人生方向。而在生肖命理的說法中，有些生肖天生就自帶「爭氣體質」，不僅從小學習能力強，長大後在職場上也更容易脫穎而出，甚至成為家中的驕傲，讓父母真正感受到「養兒防老」的幸福感。

其中，屬兔、屬龍、屬蛇這3個生肖，常被認為是特別容易出現「高成就型子女」的代表。他們不只聰明、有責任感，更懂得感恩與回饋，往往能在成年後反過來照顧父母，讓一家人的生活越來越穩定。

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從小優秀孩子1：生肖兔

圖片來源：tvN drama
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屬兔的孩子，通常給人一種安靜乖巧、懂事貼心的印象。他們從小就展現出不錯的學習能力，尤其在理解力與觀察力方面相當突出，不需要父母過度催促，也能自動自發完成自己的目標。

這類孩子不一定是最愛出風頭的類型，但往往是老師眼中的穩定型優等生。不論是課業、才藝還是人際相處，都能拿捏得恰到好處。長大進入職場後，屬兔的人也因為細膩、可靠、做事周全，常常成為主管最信任的對象。

更重要的是，他們非常重視家庭。即使工作再忙，也不會忘記照顧父母的需求，屬於那種「嘴巴不一定很甜，但行動很實際」的孝順型子女。

從小優秀孩子2：生肖龍

圖片來源：MBC
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屬龍的孩子，自帶一種讓人無法忽視的氣場。從小就有很強的主見與企圖心，不甘於平凡，也總希望自己能做到最好。這種個性讓他們在求學階段就很容易脫穎而出，不論是成績、比賽還是團體活動，都有機會成為核心人物。

他們具備天生的領導能力與決策力，面對挑戰不容易退縮，反而越挫越勇。這樣的特質，也讓屬龍的人在職場上更容易快速晉升，甚至有機會自己創業、開創事業版圖。

對父母來說，屬龍的孩子雖然小時候可能比較有個性、不太好管，但長大後往往最有能力扛起家庭責任。不只是經濟上的支持，更是一種讓父母感到安心的存在。

從小優秀孩子3：生肖蛇

圖片來源：MBC
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屬蛇的孩子，通常屬於「安靜型實力派」。他們不愛張揚，但內心非常清楚自己想要什麼，也有極強的執行力。一旦設定目標，就會默默努力，不輕易放棄。

從小他們就對知識有很強的好奇心，喜歡鑽研細節，也很懂得獨立思考。這樣的特質讓他們在學業上常常有不錯的表現，尤其適合需要專業度高、耐心強的領域。

進入社會後，屬蛇的人憑藉敏銳的判斷力與穩定的抗壓能力，往往能在競爭激烈的環境中站穩腳步。他們不一定高調成功，卻常常是最能真正累積實力與財富的人。

而且屬蛇的人很懂得感恩，尤其對父母的付出記得很深。等到自己有能力後，也最願意默默回報家庭，讓父母過上更安心的生活。

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#逐玉 #張凌赫 #田曦薇 #這一秒過火 #天才女友 #嫁金釵 #歸鸞 #吉星高照 #低智商犯罪 #新劇

女子漾／編輯Wendi 2026.05.02 45
為什麼霸總劇永遠看不膩？——短劇時代的劇情模板與套路解密

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#寵妻 #核心 #霸總 #戲劇 #短劇

蒔緣‧鹿角腓腓 2026.05.01 35
看完你還敢算命嗎？Netflix《地獄占星師》6大看點，揭祕日本國師「靠恐懼致富」的爭議一生！

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#地獄占星師 #日劇 #Netflix

女子漾／編輯王廷羽 2026.05.01 538
不是潔癖，是我開始在意牠的每一天nekohako評價＋360度毛孩牙刷開箱

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cookie餅乾小姐 2026.05.01 12
回到過去卻救不了她《刑警的重啟人生》5大看點 最弱刑警逆轉命運虐心爆紅

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#日劇 #刑警的重啟人生

女子漾／編輯張念慈 2026.05.01 57
車銀優補稅爭議後首部新劇！《超能路人甲》5大看點 觀眾買不買單成關鍵

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女子漾／編輯張念慈 2026.05.01 53
全網哭爆！《冰湖重生》大結局超虐心，李昀銳演技封神卻因「這兩點」讓粉絲意難平

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女子漾／編輯王廷羽 2026.05.01 216
金高恩來了！STAND OIL台中快閃開幕，必買斷貨包一次看、來台點名珍奶

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#金高恩 #單身即地獄

女子漾／編輯周意軒 2026.05.01 119
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