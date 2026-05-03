2026-05-03 04:37 女子漾／編輯Wendi
51歲攜《蜜語紀》重返霸總賽道！盤點鍾漢良6大熟齡現偶劇，《亦舞之城》橫跨12年愛戀口碑炸裂！
「小太陽」鍾漢良即便步入51歲，顏值與氣質依舊越陳越香，深情款款的眼神與挺拔身姿，將熟男的內斂與溫柔詮釋得淋漓盡致，持續穩坐現偶劇領域裡不可撼動的霸總代表。近期鍾漢良以人氣新作《蜜語紀》重返大眾視野，再次證明「不老男神」封號唯他獨尊，快跟著女子漾盤點鍾漢良近年6部熟齡現偶劇吧！
盤點鍾漢良熟齡現偶劇1：《何以笙蕭默》
提起鍾漢良，絕對不能錯過2015年掀起熱潮的現偶巔峰之作《何以笙蕭默》，他在40歲那一年接演菁英律師「何以琛」一角，將不願將就的深情刻入骨髓，與「趙默笙」（唐嫣 飾）重逢後的冷靜克制與失控強吻，精準捕捉成年人愛情中的傷痛與執著。《何以笙蕭默》所引發的現象級熱潮，徹底發揮將鍾韓良的熟男魅力發揮到極致。
盤點鍾漢良熟齡現偶劇2：《一路繁花相送》
鍾漢良2018年在都會職場愛情劇《一路繁花相送》飾演放棄海外大好前程、回國尋找初戀的導演「路非」，不同於以往犀利的霸道總裁，這次鍾漢良展現出為愛執著的倔強與堅定。「路非」在10年漫長時光中獨自沉澱成長，後與舊愛兼美女舞蹈老師「辛辰」（江疏影 飾）共同譜寫出如繁花盛開般燦爛的療癒愛戀。鍾漢良出色的演繹，給予女主角「辛辰」與女性觀眾們嚮往的穩定安全感與繞指柔情。
盤點鍾漢良熟齡現偶劇3：《涼生，我們可不可以不憂傷》
當年43歲的鍾漢良在2018年現偶劇《涼生，我們可不可以不憂傷》化身為霸氣專一的豪門貴公子「程天佑」，他在劇中對女主角「姜生」（孫怡 飾）寵愛無限。面對複雜的家族恩怨與感情糾葛，「程天佑」不惜跟隨「姜生」跳海，也要保全心中所愛，之後他因腦傷引發失明，深怕拖累女方獨自前往國外治療，鍾漢良將男人的擔當、責任與愛情都演繹地毫無怨尤。
盤點鍾漢良熟齡現偶劇4：《今生有你》
經典螢幕情侶鍾漢良、李小冉2020年3度演出的現代愛情劇《今生有你》又虐又甜，他在劇中出演心外科醫生「聶宇晟」，是位被舊愛「談靜」（李小冉 飾）傷透心扉，仍無法自拔的深情男子。「聶宇晟」、「談靜」重逢時的世紀相視，眼神裡深藏著愛恨糾葛，鍾漢良、李小冉的精湛演技，將中年愛情滄桑呈現，被網友們大讚為「熟齡CP演技範本」。
盤點鍾漢良熟齡現偶劇5：《亦舞之城》
鍾漢良、秦嵐去年搭檔演出的熟齡偶像劇《亦舞之城》贏得絕佳口碑，2人飾演在大學時期相戀的舊情人，他們因誤會心碎離別，直到12年後再次相遇，雙雙面對事業與愛情的二次抉擇。劇中酒莊莊主「馮睿」（鍾漢良 飾）表面上看起來冷靜理性，內心卻始終對前女友、芭蕾舞蹈家「譚思婷」（秦嵐 飾）念念不忘，鍾漢良將角色內心的寂寞，與重新追求愛情的勇氣完美平衡，與秦嵐的高顏值組合更是火花四射，最終破鏡重圓的美好結局，擄獲無數劇迷們的心。
盤點鍾漢良熟齡現偶劇5：《蜜語紀》
鍾漢良在近期話題新作《蜜語紀》當中，再度發揮熟齡男神的巔峰魅力，他所飾演明星經理人「紀封」面對職場工作自律嚴明，私下卻藏著不為人知的柔軟與細膩。鍾漢良憑藉著歲月沈澱下的儒雅仕紳氣質，將霸總形象昇華至更高層次，無論是西裝革履的菁英造型，或是在情感世界中向女主角「許蜜語」（朱珠 飾）真摯的感動告白，都再度令人怦然心動呢！