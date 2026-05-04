2026-05-04 04:23 女子漾／編輯Wendi
鍾漢良吻功太強被朱珠調侃！《蜜語紀》5大趣味花絮，經超演戲投入到「差點吃降血壓藥」！
話題陸劇《蜜語紀》不僅劇情高潮迭起，戲外花絮更是精彩吸睛！男神鍾漢良不僅為戲減重近5公斤，還因精湛吻功被朱珠調侃為「吻戲賽道專用戶」；反觀飾演出軌渣夫的演員經超則因太投入「渣男語錄」，幽默自嘲拍到要吃降血壓藥。這群中年級卡司戲外活潑可愛、毫無包袱的真實互動，讓觀眾大讚：「這就是成熟演員的魅力所在！」，可說是圈粉無數呢！
《蜜語紀》名場面1：「紀封」破門拯救「許蜜語」英雄救美
幕後花絮1：破門瞬間經過多次排練確保張力
朱珠在拍攝「許蜜語」（朱珠 飾）被房客騷擾的戲份時，「紀封」（鍾漢良 飾）運用機智，大膽破門相救，並聲稱自己是走錯房，這一幕名場面拍戲時經過多次排練，確保驚險緊湊的戲劇張力。而朱珠在風沙中拍攝的絕美紅裙片段令人驚豔，但其實這一幕是在凸顯「許蜜語」角色的堅韌氣質，而許多人不知道的是女主角朱珠還開金口演唱《蜜語紀》主題曲《熟透》呢！
《蜜語紀》精選16‼️🍉：許蜜語被變態客人捂嘴騷擾，紀封破門解圍 | 愛奇藝
《蜜語紀》名場面2：「紀封」為「許蜜語」瘋狂吃醋難得動怒
幕後花絮2：鍾漢良「怒斥台詞」卡關向朱珠道歉
《蜜語紀》劇中有一幕是「紀封」看見「許蜜語」與其他客人互動親密，不禁吃醋怒斥她不該對客人獻殷勤，這對燙嘴台詞相當拗口，讓鍾漢良講話頻頻卡螺絲，向與演對手戲的朱珠道歉，就連導演喊卡時鍾漢良還露出懊惱表情，所幸最終鍾漢良堅持突破難關，順利呈現該角醋意大發下的犀利時刻。
《蜜語紀》名場面3：「紀封」、「許蜜語」、「聶予誠」三角對手戲尷尬緊張
幕後花絮3：中年演員易喘又愛唱歌笑翻全網
鍾漢良為了《蜜語紀》男主角「紀封」菁英人設減重4.8公斤，帥氣英挺的西裝造型帥出新高度，但其實「小太陽」戲外性格活潑、放飛自我，表現幽默又可愛。劇中「紀封」、「許蜜語」和「聶予誠」（經超 飾）3人對峙的名場面看似緊張尷尬，實際上他們的私下互動超爆笑，這群年近50歲的演員們戲外哼歌旋律互相傳染、拍激烈戲後靠著門框喘氣…全自然入鏡，被網友們大讚：「戲裡戲外都大大方當中年人」！。
《蜜語紀》名場面4：「紀封」、「許蜜語」浪漫吻戲情不自禁
幕後花絮4：鍾漢良分寸感到位被朱珠調侃
《蜜語紀》鍾漢良、朱珠的熱辣吻戲傳達出成年人表面克制、內心洶湧的情緒，當下拍戲時工作人員們比男、女主角還要緊張，全程捂臉、害羞尖叫，氛圍熱鬧羞澀。鍾漢良分寸感拿捏精準，獲網友們大讚「吻戲教科書」，甚至還被朱珠調侃：「吻戲賽道還得是鍾老師」，2人將熟齡情感的拉扯發揮至極致。
《蜜語紀》名場面5：「聶予誠」渣男語錄連發遭大批劇迷痛罵
幕後花絮5：經超演戲投入幽默自嘲
經超在《蜜語紀》扮演渣男前夫「聶予誠」，他背叛結婚10年的正宮妻子「許蜜語」，偷吃野心勃勃的心機小三「魯貞貞」（李夢 飾），戲一播出之後，經超遭受不少罵名。拍攝《蜜語紀》時，經超瘋狂輸出渣男語錄，但當時的氛圍其實卻意外歡樂，因為經超演得既投入又盡興，甚至還自嘲：「差點用上降血壓藥！」，花絮播出後笑翻大批網友。