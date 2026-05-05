《如懿傳》「凌雲徹」專情形象破滅！盤點《蜜語紀》出軌前夫「聶予誠」9則罪狀+6大報應，渣男現世報大快人心！

2026-05-05 04:09 女子漾／編輯Wendi
圖片來源：微博@蜜語紀官微
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熱播話題陸劇蜜語紀》劇情圍繞著「中國第一美」朱珠飾演的女主角「許蜜語」，她的前夫「聶予誠」表面愛家寵妻、實則自私複雜，最終因背叛婚姻、情感欺騙而自食惡果。飾演該角的演員經超2018年憑著《如懿傳》癡情悲慘侍衛「凌雲徹」一角走紅，如今扮演《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」形成強烈反差，今天就跟著女子漾一起來盤點這位反派的罪狀+報應吧！

圖片來源：dcard
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《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」罪狀1-3：出軌、PUA、不認帳

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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《蜜語紀》劇中旅遊業高級主管「聶予誠」（經超 飾）與妻子「許蜜語」（朱珠 飾）結婚10，「許蜜語」發現丈夫「聶予誠」在結婚10周年紀念日出軌心碎不已。表面上這段婚姻是因男方偷吃而宣告破裂，其實內裡藏著長期PUA、情感打壓與強烈控制欲，「聶予誠」利用「許蜜語」對家庭全心全意地付出來維持便利生活，他貶低妻子的職場價值，將其視為家庭主婦、不讓對方工作，讓「許蜜語」不知不覺中變成在經濟與婚姻裡弱勢的那一方。

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」罪狀4-6：延續婚外情、出言辱罵元配、不願「先」離婚

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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標準精緻利己主義者「聶予誠」在事業擴張期出軌心機女客戶「魯貞貞」（李夢 飾），雙方很快地就打得火熱，正宮「許蜜語」得知真相後，「聶予誠」還持續與小三發展婚外情，導致2人10年婚姻走向破局，由於「許蜜語」沒有工作，已經變心的「聶予誠」還出言辱罵妻子：「妳就是個寄生蟲！」，令雙方關係更加難堪，令10年夫妻情覆水難收。

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」罪狀7-9：轉移資產、讓前妻淨身出戶、放任小三欺凌正宮

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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劈腿在先的「聶予誠」對於「許蜜語」鐵了心要離婚心有不甘，他動用心機試圖侵吞共同財產、凍結帳戶金流，讓前妻淨身出戶、陷入經濟困境，明知小三「魯貞貞」刁難「許蜜語」，「聶予誠」也見死不久、暗中默許。最終「聶予誠」反被「許蜜語」透過法律找回屬於自己的權益，雙方對簿公堂打官司，後「聶予誠」失去金融信用，「許蜜語」終於勇敢地為自己討回公道。

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《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」報應1-3：罹患胃癌、確診先天無精症、被迫戴綠帽隱忍

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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《蜜語紀》結局中「聶予誠」遭遇多重報應，他確診胃癌末期、查出先天無精症、事業垮台，還發現「魯貞貞」腹中寶寶並不是自己的親生骨肉，孩子的真正父親是「魏總/魏思源」（王勁松 飾）。「聶予誠」被「魯貞貞」欺騙撫養別人的孩子，只能硬著頭皮戴綠帽，身心狀態再度跌落谷底。

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《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」罪狀4-6：忍受病魔折磨、身心雙重崩潰、悔不當初

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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前妻「許蜜語」曾悉心照料「聶予誠」胃痛的老毛病，但再婚後從小三上位成新任「聶太太」的「魯貞貞」卻對他的病痛冷漠無視，導致病情不斷惡化，就連「聶予誠」到醫院看診都是獨自一人，連聶母都看不下去。在身體健康與精神狀態雙重崩潰下，「聶予誠」想起「許蜜語」的真心付出、溫柔呵護，大嘆悔不當初，渣男現世報讓觀眾們看得直呼痛快！

圖片來源：微博@蜜語紀官微
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#經超 #渣男 #劈腿 #出軌 #朱珠 #外遇 #李夢 #陸劇 #蜜語紀 #婚外情

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3億遺產背後，他早就看穿了一件事—— 孫德榮的財產分配，是一堂沒有人教你的保險課

2026-04-11 08:00 J.T

▋一份遺囑，讓律師看傻了眼

孫德榮，65歲，資產3億。

他找律師修遺囑，律師翻開名單，沉默了幾秒，然後說：「怎麼這麼多人？」32個人。每人最少200萬現金起跳。姓孫的不給現金，給房——一戶市值六、七千萬。表親子女給100萬急難救助金。然後，他把這32個人的受益，全數轉成保單形式贈與。這個動作，外界解讀成「支持養子唯哲的保險事業」。沒錯，但只說對了一半。

真正的原因，是他懂。

▋大多數人搞錯了一件事

台灣人談遺產，習慣講「留給子孫」。但孫德榮的邏輯完全不同：他談的是「生前分配」，而且選擇用保單來執行。這不是巧合，這是精算過的選擇。遺囑可以被挑戰。遺產可以被爭奪。法定繼承人可以出來主張特留分。但保單的受益人指定，只要設計得當，是繞過這一切最乾淨的方式。受益人拿到的是「保險金」，不是「遺產」，法律性質截然不同。這一點，做了20年保險稅務輔銷的人，看一眼就明白。孫德榮沒有子女，沒有配偶，法定繼承人是他的兄弟姊妹與其子女。如果用遺囑分配，這些人依法可以主張特留分，硬要切走一塊。但保單受益人的設計，讓他可以把錢精準送到他想送的人手上，不被稀釋，不被瓜分。

他說「他們只要讓我快樂，我就給」。這句話聽起來感性，背後的執行工具，卻是非常理性的法律與金融架構。

▋那個沒人說出口的真相

孫德榮的案例，揭露了一個台灣人長期忽略的盲區：保單，是目前最有效的財富傳承工具之一，但大多數人買保險，買的只是保障，從來沒有想過「傳承設計」這四個字。他因為養子唯哲從事保險業，才開始研究保單。這個細節，讓我想起無數個在我面前說「保險不重要」的客戶——不是他們不在乎錢，是他們不知道錢可以這樣流動。32個人，每人保單受益。他走之後，這32份保單同步啟動，每個人各自收到屬於自己的那一份，清楚、乾淨、沒有爭議。這才是孫德榮最聰明的地方——他不只決定了「給誰」，他還設計了「怎麼給」。

▋你現在的安排，夠用嗎？

你不需要有3億才需要思考這件事。

你只需要想清楚一件事：如果你明天走了，你的錢，會流到你真正想給的人手上嗎？還是會在法院、在家庭會議、在兄弟姊妹的爭奪中，慢慢消耗殆盡？孫德榮用了一輩子的時間，才弄清楚誰是真正對他好的人。然後他用保單，把這份清醒，鎖進了法律條文裡。

你的清單，寫好了嗎？

我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是心理專家，但有些想法，想跟你分享。


J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

#保險

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2026-04-27 13:56 女子漾／編輯周意軒
圖片來源：IG@lisawanglijen、Swag提供
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近年成人直播平台 SWAG 不再只是單純的情色平台，而是逐漸變成不少藝人、網紅「話題翻身」的新戰場。從昔日電視藝人，到爭議型網紅、退役軍人、啦啦隊女神，越來越多人選擇跨界加入，也讓外界開始重新思考：「加入SWAG，到底是墮落，還是另一種生存方式？」尤其2026年王俐人以特別嘉賓身份現身SWAG，再度掀起全網熱議。其實回頭看，早已有不少熟面孔曾加入這個平台，有人因此翻紅，有人則被貼上標籤，話題始終沒停過。

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加入SWAG人物盤點 王俐人：氣質女神反差加入，49歲照樣衝熱搜

49歲女星王俐人近期因「尺度大突破」再度成為話題人物，先前她穿著性感睡衣開團直播賣吹風機，因火辣造型與大膽風格掀起熱議，被網友形容是「擦邊賣吹風機」意外爆紅。沒想到話題還沒退燒，她近期更連續兩天登上成人影音平台SWAG直播節目，首次以更大膽的方式與觀眾互動，再度衝上熱搜。

2026年最讓人意外的名字之一，無疑就是王俐人。過去一直以氣質優雅形象深植人心的她，這次卻因「No Bra吹風機直播」成功製造強烈反差感，迅速引發全網討論。隨後她更正式以特別嘉賓身分加入SWAG節目《華語AV復興大作戰》，官方更直接打出「你沒看錯，氣質女神真的來了」作為宣傳標語，話題性十足。從優雅女星到話題女王，這種「反差系轉型」不僅成功吸引流量，也讓她再次成為娛樂圈最受矚目的焦點之一。

圖片來源：Swag提供
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加入SWAG人物盤點陳沂：自封「情色教主」，話題女王再出招

2024年，向來敢說敢嗆的陳沂高調宣布加入SWAG，甚至直接表示自己是「缺錢下海」，一句話立刻炸翻全網。她還自封「新一代情色教主」，放話要搶下「四十路市場」，風格一如既往地犀利。她的直播尺度也確實不小，和多位話題人物合體直播，觀看數衝高，也讓她再次成為新聞焦點。支持者認為她只是誠實面對市場需求，反對者則批評她過度消費爭議。無論立場如何，陳沂確實成功把流量變現。

圖片來源：陳沂ＦＢ
圖片來源：陳沂ＦＢ

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加入SWAG人物盤點統神：星二代話題不斷，直播尺度再升級

「亞洲統神」張嘉航也曾加入成人平台SWAG，消息一出立刻掀起大批網友熱烈討論。這次再度以特別來賓身分回歸，更讓話題迅速延燒。向來以直率敢言、情緒反應超真實聞名的他，首次登上平台直播節目時，就因一段堪稱「大型崩潰現場」的反應成功衝上熱搜，也讓不少網友笑翻直呼：「這真的太統神了。」

圖片來源：Swag提供
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圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點孫安佐：星二代話題不斷，直播尺度再升級

星二代孫安佐本身爭議就不少，從美國事件到泰國風波，一直都是高討論人物。2024年他也曾與陳沂在SWAG直播合體，大談私生活與感情話題，尺度相當直接。不少網友認為他「根本天生適合話題平台」，也有人認為這只是持續消耗個人形象。不過在流量時代，爭議往往本身就是資產。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點館長：從健身館老闆到成人直播嘉賓

館長 也曾登上SWAG直播，首場就找來話題女來賓同框，雖然一度因面對性感美女顯得手足無措，反而製造強烈反差萌，直播人數也衝上高峰。不少粉絲笑說：「館長平常嘴超硬，結果現場最害羞。」這種反差效果，也正是SWAG最擅長操作的流量密碼。

圖片來源：Swag截圖
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加入SWAG人物盤點5. 前輔導長內內：從軍中風波到平台爆紅

前國軍女輔導長「內內」過去因與男友在營區拍攝私密影片，後續影片外流引發軒然大波，兩人也因此遭軍方記過並遭汰除，事件一度成為社會熱議焦點。離開軍中體系後，內內的人生也迎來巨大轉折，她選擇走出原本的舒適圈，正式宣布進軍成人平台SWAG，展開全新事業方向。

圖片來源：Swag截圖
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「內內」原本因軍中外流事件受到高度關注，加入SWAG後更迅速成為平台話題人物，首播便吸引大量觀看數，討論度居高不下。她的轉型也引發外界兩極評價，有人替她感到惋惜，認為原本穩定的人生就此改變；也有人認為，她只是選擇用自己的方式重新掌握人生，把曾經的標籤轉化成新的起點。

SWAG到底是墮落還是翻身？

加入SWAG從來不是單純的「尺度問題」，更多時候，它反映的是娛樂圈現實：曝光、流量、收入與生存。有人把它當成翻身機會，有人視為最後退路，也有人只是選擇更直接地面對市場。對觀眾來說，獵奇與批判往往同時存在；但對當事人而言，或許只是另一種工作選擇。畢竟在這個流量比形象更值錢的年代，「加入SWAG」早就不只是八卦，而是一種娛樂產業的縮影。

#陳沂 #館長 #內內 #統神 #王俐人 #孫安佐 #SWAG

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生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母

2026-04-27 12:44 女子漾／編輯張念慈
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖
生到就是賺到！3生肖孩子從小優秀 命中註定帶旺父母。女子漾AI製圖

很多父母都希望，孩子不一定要大富大貴，但至少能健康長大、穩穩發展，擁有自己的成就與人生方向。而在生肖命理的說法中，有些生肖天生就自帶「爭氣體質」，不僅從小學習能力強，長大後在職場上也更容易脫穎而出，甚至成為家中的驕傲，讓父母真正感受到「養兒防老」的幸福感。

其中，屬兔、屬龍、屬蛇這3個生肖，常被認為是特別容易出現「高成就型子女」的代表。他們不只聰明、有責任感，更懂得感恩與回饋，往往能在成年後反過來照顧父母，讓一家人的生活越來越穩定。

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編輯推薦

從小優秀孩子1：生肖兔

圖片來源：tvN drama
圖片來源：tvN drama

屬兔的孩子，通常給人一種安靜乖巧、懂事貼心的印象。他們從小就展現出不錯的學習能力，尤其在理解力與觀察力方面相當突出，不需要父母過度催促，也能自動自發完成自己的目標。

這類孩子不一定是最愛出風頭的類型，但往往是老師眼中的穩定型優等生。不論是課業、才藝還是人際相處，都能拿捏得恰到好處。長大進入職場後，屬兔的人也因為細膩、可靠、做事周全，常常成為主管最信任的對象。

更重要的是，他們非常重視家庭。即使工作再忙，也不會忘記照顧父母的需求，屬於那種「嘴巴不一定很甜，但行動很實際」的孝順型子女。

從小優秀孩子2：生肖龍

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬龍的孩子，自帶一種讓人無法忽視的氣場。從小就有很強的主見與企圖心，不甘於平凡，也總希望自己能做到最好。這種個性讓他們在求學階段就很容易脫穎而出，不論是成績、比賽還是團體活動，都有機會成為核心人物。

他們具備天生的領導能力與決策力，面對挑戰不容易退縮，反而越挫越勇。這樣的特質，也讓屬龍的人在職場上更容易快速晉升，甚至有機會自己創業、開創事業版圖。

對父母來說，屬龍的孩子雖然小時候可能比較有個性、不太好管，但長大後往往最有能力扛起家庭責任。不只是經濟上的支持，更是一種讓父母感到安心的存在。

從小優秀孩子3：生肖蛇

圖片來源：MBC
圖片來源：MBC

屬蛇的孩子，通常屬於「安靜型實力派」。他們不愛張揚，但內心非常清楚自己想要什麼，也有極強的執行力。一旦設定目標，就會默默努力，不輕易放棄。

從小他們就對知識有很強的好奇心，喜歡鑽研細節，也很懂得獨立思考。這樣的特質讓他們在學業上常常有不錯的表現，尤其適合需要專業度高、耐心強的領域。

進入社會後，屬蛇的人憑藉敏銳的判斷力與穩定的抗壓能力，往往能在競爭激烈的環境中站穩腳步。他們不一定高調成功，卻常常是最能真正累積實力與財富的人。

而且屬蛇的人很懂得感恩，尤其對父母的付出記得很深。等到自己有能力後，也最願意默默回報家庭，讓父母過上更安心的生活。

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愛越深越不說？這3星座把感情藏最深 你以為他不在乎

2026-04-22 10:29 女子漾／編輯張念慈
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖
愛越深越不說？這3星座把感情藏最深　你以為他不在乎。女子漾AI製圖

有一種人，你永遠聽不到他說「我愛你」，卻在你需要的時候總是出現。他不會甜言蜜語，不會頻繁表達情緒，甚至在外人看來冷靜又理性。但只有真正靠近的人才知道，他的愛其實很深，只是藏得很隱密。這3個星座，就是典型「愛越深越不說」的代表。

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愛得最深星座1. 天蠍座：不說，但全部都在做

圖片來源：tvN
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天蠍座的愛，是最極端也最深的。他們不輕易開始，一旦愛了，就會全心投入。

但他們很少用言語表達情感。與其說「我在乎你」，他們更傾向用行動證明，例如默默記住你的習慣、在你低落時出現、甚至替你處理你沒注意到的事情。他們不說，是因為覺得「說出來太廉價」。但這也讓另一半很容易誤會他們不夠在乎。

愛得最深星座2. 摩羯座：不浪漫，但很實際

圖片來源：tvN
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摩羯座的愛，是現實型的。他們不擅長甜言蜜語，也不會刻意製造浪漫氛圍。

但他們會在生活中照顧你，關心你的未來，甚至默默替你規劃長遠的事情。對他們來說，愛不是一時的情緒，而是長期的責任。問題在於，他們的表達太內斂，讓人很難感受到溫度。

愛得最深星座3. 金牛座：慢熱，但一旦愛就很久

圖片來源：tvN
圖片來源：tvN

金牛座的愛，需要時間醞釀。他們不會一開始就投入很多，但一旦確定感情，就會非常穩定。

他們不說愛，但會用行動累積信任。從每天的小關心，到長期的陪伴，他們的愛是慢慢堆疊出來的。

這種愛看似平淡，卻最不容易改變。很多人誤會「不說愛」等於「不夠愛」，但其實有些人只是用不同方式表達。當你遇到這類型的人，或許更需要用心去感受，而不是只聽他說了什麼。

#星座生肖 #星座戀愛運

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母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

2026-04-30 08:00 J.T

▋先說那個沒人敢說出口的感受

收到那200萬的時候，你心裡第一個念頭是什麼？不是「謝謝媽媽」。是一種說不清楚的悶。不完全是為了錢。是那種被定了價、被秤了斤兩的感覺。妹妹得到房子，你得到200萬，母親覺得這樣「差不多」了。但你心裡清楚，那棟房子根本不只值200萬，而且，那200萬也從來不是重點。

重點是，你被排在了後面。

這件事，很多姊妹都經歷過。有時候是因為照顧父母的分量不同，有時候是因為婚姻、距離、性格，有時候根本沒有理由，就是偏心。母親不一定意識到她在傷人，她只是覺得「這樣處理比較乾淨」。

但沒有人告訴她，這樣處理，往往最不乾淨。

▋財產糾紛從來不是從法院開始的

真正的裂縫，在更早的時候就出現了。可能是某次父親病重，妹妹說「她比較近，她來照顧就好」，你在外地沒辦法常回來。可能是某年過年，父母在飯桌上說「妹妹比較體貼」，你沒說什麼，但記住了。可能是母親老了，需要人陪，妹妹搬過去住，你繼續過你的日子。後來房子給了妹妹，200萬給了你。

母親覺得她在「回報」妹妹的付出。但從大女兒的角度看，她得到的不是錢，是一個確認：她在這個家，排在後面。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。

▋法律能給你回來財產，但給不回來那個感受

台灣民法第1223條保障了大女兒的特留分。假設房子1200萬、兩個繼承人，大女兒的特留分是300萬，母親給了200萬，差了100萬，可以向法院主張。法院可以幫你把那100萬要回來。但法院要不回的，是母親為什麼願意讓你拿少一點。

很多人打贏了官司，姊妹從此不相往來。很多人選擇不打，把那200萬收下來，此後每逢過年，飯桌上的空氣比以前更沉。沒有一種選擇是真正「好的」。只有你自己才知道，你爭的到底是什麼。

▋如果你是那個母親，現在還來得及做3件事

如果你正在閱讀這篇文章，而且你手上有財產要分，這裡有幾件真的值得做的事。

第一件事：說清楚你的理由。不用公開，不用辯解，但讓每個孩子都知道你怎麼想的。「我把房子給妹妹，是因為她照顧了我三年」，這句話很難說出口，但比200萬更有力量。財產可以不平分，但「為什麼」不能缺席。

第二件事：用對工具，讓意願有法律支撐。生前贈與、保險給付指定受益人、信託規劃，這三種方式各有優缺點，但有一個共同點：都比你死後靠遺囑強得多。生前贈與一旦合法完成，特留分管不到；保險金指定受益人，原則上不列入遺產；信託則可以精細設定傳承條件，讓你的意願被確實執行，而不是身後讓孩子在法院裡替你詮釋。

第三件事：盡早啟動，不要等到身體出狀況才開始想。很多家庭的財產糾紛，源頭是父母在最後那段時間，神智不那麼清楚的時候，被某個孩子影響了決定。提前規劃，不只是保護你的財產，也是保護你自己的清醒和尊嚴。

財產怎麼分，其實是你在告訴孩子，你怎麼看待他們。

這件事，值得你比遺囑更認真地想清楚。



我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是法律專家，但有些想法，想跟你分享。

J.T

J.T

我是Joseph Ting，擁有 CFP®國際認證高級理財規劃顧問執照， 英國劍橋FTT®引導式培訓師 Level 3 大師級國際認證 Cambridge Facilitative Trainer Training® ， 2019年中國培訓雜誌主辦"我是好講師"大賽全中國12強金科講師； 10年專業訓練職業講師經驗， 10年銀行保險稅務輔銷顧問經驗， 20年保險銷售及相關稅務規劃經驗．

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女子漾／編輯Wendi 2026.05.05 13
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#具教煥 #努力克服自卑的我們 #演員 #導演 #編劇 #才華 #李帝勳 #D.P：逃兵追緝令 #韓劇 #獨立電影

女子漾／編輯Wendi 2026.05.05 39
好劇推薦—陸劇《蜜語紀》闡述女性重生，追求自我的勵志劇

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#瑞士 #職場 #鍾漢良 #戲劇推薦

唐蘋想很多 2026.05.04 34
40+、50+失業最怕的不是沒工作，而是還有一家人等你撐住

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#失業 #職場

谷帥臻 2026.05.04 29
《奪命許願》驚悚解析：當願望App開始成真，你還敢點同意嗎？

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#禁忌 #奪命許願

梅洛琳 2026.05.04 42
IU、邊佑錫《21世紀大君夫人》話題度破63%！盤點8部現象級韓劇，「這部」至今無人能破紀錄

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#邊佑錫 #IU #大君夫人 #韓劇 #熱門韓劇

女子漾／編輯周意軒 2026.05.04 220
5月LINE免費貼圖懶人包！12款限時免費領 CHANEL、中華賓士免任務快收

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女子漾／編輯王廷羽 2026.05.04 102
租屋族首選濾水壺還是濾水龍頭？解析濾芯壽命與口感差異

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#好物推薦 #租屋族

台灣房地產知識通 2026.05.04 16
誤把「熊鷹」喊成「熊貓」？吳念真為紀錄片《飛吧！熊鷹》動容發聲：人類能做的真的有限

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#飛吧！熊鷹 #吳念真 #電影

女子漾／編輯王廷羽 2026.05.04 24
【彩虹小馬兒童刷牙洗沐系列】卡蘿琳評價推薦｜兒童牙刷牙膏＋洗沐一次搞定

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金亮亮吃喝玩樂趣 2026.05.04 14
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