2026-05-05 04:09 女子漾／編輯Wendi
《如懿傳》「凌雲徹」專情形象破滅！盤點《蜜語紀》出軌前夫「聶予誠」9則罪狀+6大報應，渣男現世報大快人心！
熱播話題陸劇《蜜語紀》劇情圍繞著「中國第一美」朱珠飾演的女主角「許蜜語」，她的前夫「聶予誠」表面愛家寵妻、實則自私複雜，最終因背叛婚姻、情感欺騙而自食惡果。飾演該角的演員經超2018年憑著《如懿傳》癡情悲慘侍衛「凌雲徹」一角走紅，如今扮演《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」形成強烈反差，今天就跟著女子漾一起來盤點這位反派的罪狀+報應吧！
《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」罪狀1-3：出軌、PUA、不認帳
《蜜語紀》劇中旅遊業高級主管「聶予誠」（經超 飾）與妻子「許蜜語」（朱珠 飾）結婚10，「許蜜語」發現丈夫「聶予誠」在結婚10周年紀念日出軌心碎不已。表面上這段婚姻是因男方偷吃而宣告破裂，其實內裡藏著長期PUA、情感打壓與強烈控制欲，「聶予誠」利用「許蜜語」對家庭全心全意地付出來維持便利生活，他貶低妻子的職場價值，將其視為家庭主婦、不讓對方工作，讓「許蜜語」不知不覺中變成在經濟與婚姻裡弱勢的那一方。
《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」罪狀4-6：延續婚外情、出言辱罵元配、不願「先」離婚
標準精緻利己主義者「聶予誠」在事業擴張期出軌心機女客戶「魯貞貞」（李夢 飾），雙方很快地就打得火熱，正宮「許蜜語」得知真相後，「聶予誠」還持續與小三發展婚外情，導致2人10年婚姻走向破局，由於「許蜜語」沒有工作，已經變心的「聶予誠」還出言辱罵妻子：「妳就是個寄生蟲！」，令雙方關係更加難堪，令10年夫妻情覆水難收。
《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」罪狀7-9：轉移資產、讓前妻淨身出戶、放任小三欺凌正宮
劈腿在先的「聶予誠」對於「許蜜語」鐵了心要離婚心有不甘，他動用心機試圖侵吞共同財產、凍結帳戶金流，讓前妻淨身出戶、陷入經濟困境，明知小三「魯貞貞」刁難「許蜜語」，「聶予誠」也見死不久、暗中默許。最終「聶予誠」反被「許蜜語」透過法律找回屬於自己的權益，雙方對簿公堂打官司，後「聶予誠」失去金融信用，「許蜜語」終於勇敢地為自己討回公道。
《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」報應1-3：罹患胃癌、確診先天無精症、被迫戴綠帽隱忍
《蜜語紀》結局中「聶予誠」遭遇多重報應，他確診胃癌末期、查出先天無精症、事業垮台，還發現「魯貞貞」腹中寶寶並不是自己的親生骨肉，孩子的真正父親是「魏總/魏思源」（王勁松 飾）。「聶予誠」被「魯貞貞」欺騙撫養別人的孩子，只能硬著頭皮戴綠帽，身心狀態再度跌落谷底。
《蜜語紀》渣男前夫「聶予誠」罪狀4-6：忍受病魔折磨、身心雙重崩潰、悔不當初
前妻「許蜜語」曾悉心照料「聶予誠」胃痛的老毛病，但再婚後從小三上位成新任「聶太太」的「魯貞貞」卻對他的病痛冷漠無視，導致病情不斷惡化，就連「聶予誠」到醫院看診都是獨自一人，連聶母都看不下去。在身體健康與精神狀態雙重崩潰下，「聶予誠」想起「許蜜語」的真心付出、溫柔呵護，大嘆悔不當初，渣男現世報讓觀眾們看得直呼痛快！