2026-05-07 03:45 女子漾／編輯Wendi
鞠婧禕、陳都靈《月鱗綺紀》相愛相差！盤點7大陸劇九尾狐美人角色，孫珍妮《長月燼明》全面爆紅！
「四千年一遇美女」鞠婧禕、「橫店白月光」陳都靈近期在古裝夯劇《月鱗綺紀再度》扮演一對相愛相殺的妖狐姊妹，亮眼美貌再度引發網友們對「美艷九尾狐」角色的熱烈討論。從迪麗熱巴英姿颯爽的半人半妖新身分、Angelababy 炫目魅惑的變身名場面…這些陸劇女神們都以傾城容顏、萬種風情令人驚艷，快跟著女子漾一起來盤點 7 位「一眼萬年」的經典九尾狐美人角色吧！
盤點陸劇九尾狐美人角色1：《月鱗綺紀》露蕪衣 – 鞠婧禕 飾
奇幻古裝劇《月鱗綺紀》神秘組織「無相月」當中的九尾狐神女「露蕪衣」美豔與純真兼具，既慧黠叛逆，內心藏有陰暗面，行事亦正亦邪。「露蕪衣」角色具有三重人格：天真嬌憨、冷豔獨立、釣系魅惑，「4000年一遇美女」鞠婧禕在不同狀態中切換自如，媚骨天成的演繹獲得無數觀眾們讚譽。
盤點陸劇九尾狐美人角色2：《月鱗綺紀》霧妄言 – 陳都靈 飾
陳都靈、鞠婧禕在《月鱗綺紀》扮演一對雙狐姊妹，「霧妄言」（陳都靈 飾）是「露蕪衣」的姐姐，也是妖族大祭司，她的性格勇敢果斷、深藏謀略，擅長操控人心。「霧妄言」與「露蕪衣」姊妹相守聖泉秘境，聯手對抗降妖大軍，從親密無間走向相愛相差；感情方面「霧妄言」則和龍族遺孤「伍拾光」（曾舜晞 飾）譜出深情愛戀，卻也因滅族之仇有所牽絆。
盤點陸劇九尾狐美人角色3：《與君初相識·恰似故人歸》紀雲禾 – 迪麗熱巴
2022年古裝奇幻愛情劇《與君初相識·恰似故人歸》女主角「紀雲禾」原本是人類御靈師，但萬花谷谷主「林滄瀾」為了尋找破解霜毒的方法，將九尾狐妖「卿舒」強大妖力注入她的體內，形成半人半妖身分，因此「紀雲禾」即使具有驚人戰鬥力，卻也容易因靈力衝突，導致體質虛弱。
盤點陸劇九尾狐美人角色4：《塵緣》張殷殷 – Angelababy 飾
2023年古裝仙俠劇《塵緣》明豔張揚的女主角「張殷殷」原本是西玄派大師姐，她為了愛人「紀若塵」（馬天宇 飾）和守護門派，決心拜天狐「蘇姀」為師，修煉天狐妖術。劇中Angelababy因愛化狐的變身名場面驚艷大批觀眾們，邪魅美感令人移不開眼。
盤點陸劇九尾狐美人角色5：《長月燼明》翩然 – 孫珍妮 飾
2022年人氣古裝劇《長月燼明》女三「翩然」起初出生於荒淵的強大九尾狐妖，她欲逃離荒淵裂縫來到人間，不惜自斷兩尾，最終在敵軍攻城時「翩然」獻出自己的妖丹救活心上人「葉清宇」（耿業庭 飾）在摯愛懷裡煙消雲散，令觀眾們感到不捨，00後混血小花孫珍妮憑著該角爆紅，被外界封為「最美狐妖」或「歷代最美九尾狐」。
盤點陸劇九尾狐美人角色6：《櫃中美人》胡飛鸞 – 陳瑤 飾
2018年奇幻宮廷劇《櫃中美人》當中的九尾狐後裔「胡飛鸞」（陳瑤 飾），性格乖巧靈動、嬌媚可人，與黃鼬精「黃輕風」（胡冰卿 飾）一起被選入宮中，執行阻止皇室獵殺狐狸們的任務。踏入宮牆後的九尾狐族小公主「胡飛鸞」與人族至尊皇帝李涵（周渝民 飾演）互生情愫，2人歷經磨難後真情相守。當年的陳瑤演活了甜白傻小狐仙「胡飛鸞」嬌俏可愛的少女心特質，深受觀眾們喜愛。
盤點陸劇九尾狐美人角色7：《青丘狐傳說》陶恆（恆娘） – 古力娜扎 飾
「新疆維納斯」古力娜扎2016年出演古裝志怪劇《青丘狐傳說》當中的《魅狐篇·恆娘》篇，這也是全劇當中唯一播放量破億的單元。古力娜扎在其中扮演的美女九尾狐「陶恆」美若天仙、敢愛敢恨，與狐族長老「柳長言」（蔣勁夫 飾）互動甜蜜，古力娜扎一出場就令觀眾們大讚：「仙氣滿滿」、「這才是九尾狐該有的美貌」、「勾人卻不俗豔」。