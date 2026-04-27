合作陣容超豪華！Sébastien Tellier 超嗨的最新舞池力作〈Thrill Of The Night〉！

via Sébastien Tellier's Instagram

Hi there，必須先承認，我是因為Slayyyter和Nile Rodgers的緣故，才發現了法國歌手Sébastien Tellier的這首〈Thrill Of The Night〉(2025)；這首歌作為第三首單曲，收錄在他的最新專輯《Kiss the Beast》(2026) 當中，也是目前在專輯中迴響最大的一首，當初剛發行時沒有立刻乘勝追擊讓人感到有點可惜，畢竟合作的兩位音樂人都各有不同的粉絲面向，客觀來說三人的粉絲重疊性應該不太高才對。

首先作為主要獻聲的歌手 Slayyyter，近期的崛起勢頭非常強勁，所以請到他來合作勢必會先有一波討論度。再來是傳奇的吉他手 Nile，已經年過七十歲的他，儘管最近關於自己的作品比較少了，不過近幾年倒是很常和新生代的音樂人合作，就我個人印象比較深刻的就像是去年Måneskin主唱Damiano David在個人的專輯豪華版中與Tyla合作的〈Talk to Me〉(2025)，其中也有 Nile 的參與合作；因此這次〈Thrill Of The Night〉能有他的參與也實在是很有趣的一次合作。

乍聽之下〈Thrill Of The Night〉是很典型的電音舞曲，很適合在舞池中跟著大肆舞動，儘管這次的專輯《Kiss the Beast》被某些樂評及媒體認為風格有些雜亂，不過不可否認的是這首單曲非常成功，被不少人覺得如果是換成更大牌的歌手來詮釋，或許也會隨之變的更有知名度；然而我對這種說法是存著疑問的，如果換了一副嗓音，那還能演繹出 Slayyyter 聲音中的那份野性嗎？

這首〈Thrill Of The Night〉在專輯中是首蠻有趣的存在，在 Sébastien 自己專輯裡當然都是以自己為主，不過單單就只有這首歌，他自己只擔任了和聲的角色，這也是我在初聽時的疑問之一，畢竟他並不是以 DJ 或製作人的角色聞名，但一開始卻找不到他的聲音蹤跡。在聽了多遍的這首歌後，才有點明白 Sébastien 在這首歌中確實將自己放在像是製作人的角色上，讓 Slayyyter 盡情地發揮歌聲，自己則以編曲、和聲、鍵盤等元素配合，這樣一來產出的成果也實在令人驚艷。

via Sébastien Tellier's Instagram

關於 MV 部份我自己覺得有點普通，並不是因為影片沒辦法配合上歌曲，而是有點太過意料之中的操作，全程以光影及特效去呈現出三位音樂人的形象，這樣的方式並沒有不好，相反地還蠻貼合音樂本身的，只不過沒有讓人感到驚喜著實有些可惜。不過即便如此也算是有傳達出歌曲本身的意義了，從頭到尾都有令人感受到在強調歌名的「night」，同時也展現了關於音樂在夜晚中到底會有什麼樣貌，客觀來說或許就只是不對我的胃口罷了。

而在前面有提到 Sébastien Tellier 的這首〈Thrill Of The Night〉沒在一開始就打鐵趁熱有點可惜，是因為在時隔約五個月後的這個月中，推出了David Guetta的混音版本，並且搭上了 David 的名字後流量也還算不錯，所以我認為也許真的錯過了一次能夠成為熱門單曲的機會，不過這次和 Slayyyter、Nile Rodgers 的合作也很讓人驚艷就是了，或旭之後有機會再合作可以再努力宣傳一點，感覺真的很有機會獲得更好的成績啊！

----------

🎧〈Thrill Of The Night〉官方收聽連結：stellier.lnk.to/TOTN

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks