你以為0050正2變便宜了，但你忘了問自己：我現在幾歲？—— 同樣的2萬元，35歲買跟55歲買，是兩個完全不同的決定，而大多數人從沒想過這件事





▋那天晚上，一個朋友傳訊息給我

「0050正2分割了，一張才兩萬，我買了五張，你覺得呢？」我沒有立刻回覆。

我在想的是——他四十八歲。 剛換工作。 孩子明年要上大學。 父母健康狀況開始走下坡。 退休金還沒規劃完整。然後， 他跑去買了一個單日兩倍槓桿ETF， 理由是「它變便宜了」。我不是要說他做錯了什麼。我只是覺得， 這個決定背後， 少了一個最根本的問題：

這個工具，在他現在的生命處境裡，合適嗎？

在你做任何投資決定之前，先做這一件事： 拿一張紙，寫下你幾歲退休、幾歲孩子上大學、幾歲父母可能需要照顧。 這三個時間點，就是你的「不能虧的關卡」。 知道關卡在哪，才知道現在能承受多少波動。

▋工具本身沒有錯，問題是你用它的時機

0050正2從2014年至今， 漲了超過2000%。 這個數字是真的。它也是一份公開說明書已白紙黑字寫明 「不適合長期持有」的商品。 特別是在空頭或震盪行情裡， 每日複利計算， 可能讓跌幅超過指數跌幅的兩倍。這件事，也是真的。兩件事都真。 不互相矛盾。

問題是，你在哪個人生階段遇到它。

三十歲， 月薪穩定，沒有急用， 輸了還有時間翻身。

四十八歲， 退休倒數十幾年， 家庭支出高峰還沒過。

同樣一個動作， 意義完全不同。你輸不起的， 不只是那十萬元， 是後面那段，你以為可以安穩的時間。

其實現在你就可以先思考這件事：把你目前的資產分成兩份： 一份是十年內絕對不能動的， 另一份才是可以承受高風險的。 0050正2，只能用第二份的一部分來碰。 這條線，今天就畫清楚。

▋我見過太多人，輸的不是工具，是時間點

不是他們選錯了商品。是他們在人生裡不該加速的時候， 選擇了踩油門。資產配置有一個很基本的邏輯：越接近需要用錢的時間點， 要持有的風險性資產比例， 就要越低。這不是保守。 這是讓錢在對的時候還在的策略。

你現在是在累積資產的階段， 還是要開始保護資產的階段？這個問題的答案， 決定了0050正2在你的帳戶裡， 是一個合理的工具， 還是一個定時炸彈。

如果你還是想碰，做這一件事： 把你的計劃說給一個你信任的人聽， 讓他問你問題。 很多決定，說出口的那一刻就會發現哪裡不對。 這個動作，比任何試算表都有效。

▋門檻低了，但人生的成本從來不打折

市場讓它變得更容易買。但沒有人告訴你， 更容易買，不等於更容易贏。投資從來不是比誰進場快， 而是比誰在對的時間、 用對的方式、 還留在場上。

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是基金經理人， 但有些想法，想跟你分享。