2026-04-25 23:41 唐蘋想很多
好劇推薦—陸劇《我的山與海》女性勵志年代劇
陸劇《我的山與海》在大陸央視播出時，創下超高收視率，贏得同時段節目的冠軍。劇情描述山區女孩方婉之（譚松韻飾），在經歷家庭與情感變故後，從家鄉輟學到深圳創業，歷經艱辛逆襲崛起，與好友經營玩具品牌，最終從「被動承命」到「主動立命」，成就一番事業的勵志故事。
這是一部年代劇，劇組很用心，服道化都很符合當代，像是當時流行香港的牛仔裝、日本高角度瀏海頭，台灣的流行歌曲等，也看到深圳改革開放的發展，從成衣玩具代工廠逐步轉型到創建品牌的歷程，對五六年級生來說是回憶殺。
方婉之的努力激勵人心，不僅改變自己的命運，也影響了身邊的每一個人，除此也在愛情、友情與親情三方面深度探討，劇情扣人心弦，推薦給大家。
播出平台：優酷國際版APP、MOD影劇館+、Hami Video、ELTA.TV，共30集
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#陸劇 #我的山與海#譚松韻#年代劇
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