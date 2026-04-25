2026-04-25 17:01 女子漾／編輯王廷羽
睽違28年終於回來了！珊卓布拉克、妮可基嫚《超異能快感：魔法之書》再掀魔法回憶殺
90年代經典奇幻愛情喜劇《超異能快感》終於迎來全新續作！由奧斯卡影后Sandra Bullock珊卓布拉克與Nicole Kidman妮可基嫚主演的《超異能快感：魔法之書》，睽違28年正式回歸大銀幕。這次找回原班人馬，延續歐文斯家族最經典的「單身詛咒」故事，首支前導預告一公開，兩位影后再度施展魔法、同框放電，熟悉氛圍瞬間讓老粉直呼：「青春真的回來了！」
那個讓人又愛又怕的單身詛咒 終於要迎來最終解答！
1998年上映的《超異能快感》，至今仍是不少影迷心中的奇幻經典，故事圍繞擁有女巫血統的歐文斯家族展開，家族女性世代都背負著可怕的「單身詛咒」：只要愛上歐文斯家的女人，男人幾乎都難逃厄運，這個浪漫又殘酷的設定，也讓整部電影成為許多人心中的愛情神作。
片中由珊卓布拉克飾演的莎莉，理性、壓抑，努力抗拒家族魔法；妮可基嫚飾演的吉莉安則熱情、奔放，渴望愛情與自由。兩個性格截然不同的姊妹，在黑暗魔法與命運糾纏中，一起面對家族宿命，也成就了影史最經典的女巫姐妹檔之一。
28年後再度合體！兩位影后笑喊像回到老家
新作《超異能快感：魔法之書》將延續這段跨越世代的詛咒故事，這次姐妹倆再次攜手，試圖徹底破解長久束縛歐文斯家族的命運枷鎖，從前導預告中就能看到熟悉的魔法場景與神秘氛圍，還加入不少讓人會心一笑的現代幽默橋段。
其中一句關於單身詛咒的自嘲台詞更讓網友笑翻：「這對滑交友軟體來說真的不太好。」珊卓布拉克在發布會上更感性表示，拍攝這部電影就像「回到老家一樣自在」，她也透露，電影中特別重現了第一集許多經典場景，希望讓老影迷一秒回到當年的感動。妮可基嫚也分享，能再次以這個深受書迷與影迷喜愛的角色回到大銀幕，對她來說就像重新回家。
不只懷舊，續集更像寫給成熟女性的情書
《超異能快感》之所以能在多年後依然被反覆提起，除了魔法與愛情設定夠迷人之外，更因為它談的其實是女性之間的羈絆。姊妹情感、女性成長、自我選擇，以及面對愛情時的勇敢與脆弱，這些主題即使放到今天依然不過時，《超異能快感：魔法之書》像是一封寫給所有陪著電影一起長大的觀眾的情書。28年後，曾經害怕愛情的女孩，可能都已經成為懂得選擇自己人生的大人。
《超異能快感：魔法之書》將於今年9月正式上映，粉絲們可以持續關注女子漾的電影消息喔！
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