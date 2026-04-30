母親把房子留給妹妹，只給我200萬，這叫公平嗎？—— 那個問題背後，藏著一件比財產更重要的事

▋先說那個沒人敢說出口的感受

收到那200萬的時候，你心裡第一個念頭是什麼？不是「謝謝媽媽」。是一種說不清楚的悶。不完全是為了錢。是那種被定了價、被秤了斤兩的感覺。妹妹得到房子，你得到200萬，母親覺得這樣「差不多」了。但你心裡清楚，那棟房子根本不只值200萬，而且，那200萬也從來不是重點。

重點是，你被排在了後面。

這件事，很多姊妹都經歷過。有時候是因為照顧父母的分量不同，有時候是因為婚姻、距離、性格，有時候根本沒有理由，就是偏心。母親不一定意識到她在傷人，她只是覺得「這樣處理比較乾淨」。

但沒有人告訴她，這樣處理，往往最不乾淨。

▋財產糾紛從來不是從法院開始的

真正的裂縫，在更早的時候就出現了。可能是某次父親病重，妹妹說「她比較近，她來照顧就好」，你在外地沒辦法常回來。可能是某年過年，父母在飯桌上說「妹妹比較體貼」，你沒說什麼，但記住了。可能是母親老了，需要人陪，妹妹搬過去住，你繼續過你的日子。後來房子給了妹妹，200萬給了你。

母親覺得她在「回報」妹妹的付出。但從大女兒的角度看，她得到的不是錢，是一個確認：她在這個家，排在後面。

很多遺產糾紛，表面上是在爭財產，底層是在爭那份「你對我有沒有足夠重要」的答案。

▋法律能給你回來財產，但給不回來那個感受

台灣民法第1223條保障了大女兒的特留分。假設房子1200萬、兩個繼承人，大女兒的特留分是300萬，母親給了200萬，差了100萬，可以向法院主張。法院可以幫你把那100萬要回來。但法院要不回的，是母親為什麼願意讓你拿少一點。

很多人打贏了官司，姊妹從此不相往來。很多人選擇不打，把那200萬收下來，此後每逢過年，飯桌上的空氣比以前更沉。沒有一種選擇是真正「好的」。只有你自己才知道，你爭的到底是什麼。

▋如果你是那個母親，現在還來得及做3件事

如果你正在閱讀這篇文章，而且你手上有財產要分，這裡有幾件真的值得做的事。

第一件事：說清楚你的理由。不用公開，不用辯解，但讓每個孩子都知道你怎麼想的。「我把房子給妹妹，是因為她照顧了我三年」，這句話很難說出口，但比200萬更有力量。財產可以不平分，但「為什麼」不能缺席。

第二件事：用對工具，讓意願有法律支撐。生前贈與、保險給付指定受益人、信託規劃，這三種方式各有優缺點，但有一個共同點：都比你死後靠遺囑強得多。生前贈與一旦合法完成，特留分管不到；保險金指定受益人，原則上不列入遺產；信託則可以精細設定傳承條件，讓你的意願被確實執行，而不是身後讓孩子在法院裡替你詮釋。

第三件事：盡早啟動，不要等到身體出狀況才開始想。很多家庭的財產糾紛，源頭是父母在最後那段時間，神智不那麼清楚的時候，被某個孩子影響了決定。提前規劃，不只是保護你的財產，也是保護你自己的清醒和尊嚴。

財產怎麼分，其實是你在告訴孩子，你怎麼看待他們。

這件事，值得你比遺囑更認真地想清楚。





我是JT，你的引導式財務規劃顧問，

我不是法律專家，但有些想法，想跟你分享。