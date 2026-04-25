谷帥臻老師：爭議解決之道(GPT製圖)





大甲媽遶境爭議後，風水命理博士提出解決之道：信仰需要的不是恐懼，而是敬畏與安頓

文／風水命理專家 谷帥臻博士

■事件引發討論：信仰現場最怕的不是失誤，而是忘了敬畏

近日大甲媽祖遶境回鑾途中，傳出有信眾跪地等待「躦轎腳」祈福時，疑似遭扶轎人員跨越，引發網友熱議。事後相關單位已公開致歉，表示現場人潮擁擠、鑾轎行進不易掌控，願意向受影響信眾表達歉意。

這件事真正值得討論的，不只是誰對誰錯，而是當信仰活動進入高度人潮、快速移動與現場壓力之中，我們是否還守得住最基本的敬畏與秩序。「躦轎腳」是台灣民間信仰中非常重要的祈福儀式。信眾願意跪下、低身，讓神轎從身上或身旁通過，象徵接受神明庇佑、消災解厄、祈求平安。這個動作看似簡單，背後其實是一種很深的身心交付。人在神明面前願意低下來，不是卑微，而是敬畏。

■躦轎腳不是熱鬧，是信眾把身心交給神明的一刻

若在這樣的時刻，信眾被人從身上跨過，感受就完全不同了。原本應該是「人在神轎下受庇佑」，卻容易被感受成「人在他人胯下受冒犯」。這也是為什麼這段畫面一出，會讓許多民眾感到不舒服。從風水命理與民俗禮制的角度來看，大型遶境活動不只是宗教熱鬧，也是一個強大的「動態場域」。神轎移動、香火流動、人潮聚集、鑼鼓聲響、隊伍方向與路線安排，都在形成一種集體氣場。氣場最怕亂。人一亂，禮就亂；禮一亂，心就亂。原本求平安的場域，若現場秩序沒有被好好維護，就可能變成委屈、衝突與怨氣的聚集點。

■靠近神轎不是權力，而是責任

所以這件事不能只停在一句「無心之過」。如果真是無心，當然可以被理解；但信仰活動的現場管理，不能永遠靠事後道歉補救。扶轎、扛轎、接駕、維持動線的人，站的位置越靠近神明，責任就越大。靠近神轎，不代表比較有權力；靠近神轎，代表更應該懂得收斂。

真正的主角不是扶轎者，也不是現場聲勢，而是神明與信眾之間那份虔誠。當信眾跪下的那一刻，現場所有工作人員都應該知道，那不是路障，那是一個人的願望、一個家庭的祈求，也可能是一段人生最深的苦楚。

這件事也提醒所有大型宗教活動，未來必須更重視幾個基本問題：信眾跪地時，是否有專人引導？神轎行進時，是否有人提前清場？扶轎人員是否接受過民俗禮節訓練？遇到突發狀況時，誰來停止、誰來協調、誰來保護信眾？信仰的尊嚴，不是靠香火旺不旺證明，而是靠現場每一個細節守住。

■被跨越的信眾，真正需要的是安頓，不是恐嚇

至於被跨越的信眾，很多人也關心：從民俗觀點來看，是否需要化解？我的看法是：可以化解，但不要恐嚇。這不是說被跨過就一定會倒楣，也不是說神明會因此降罪。媽祖慈悲，真正虔誠的人，不會因為別人的失禮而失去庇佑。只是人在信仰儀式中被冒犯，心氣容易受影響，尤其當事人若感到委屈、羞辱、不安，就需要一套溫和的方式，把自己的身心安回來。

民俗上，人的頭頂、肩背與身體上方，被視為精氣神較敏感的位置。當一個人跪地祈福，象徵把姿態放低、把心交給神明；若此時被他人跨越，象意上容易形成「被壓、被辱、被沖」的感受。但重點不是製造恐懼，而是提出解決之道。

■建議回到大甲鎮瀾宮祖廟，重新祈福除穢

因為這次事件是在大甲媽祖遶境期間發生，而且是在信眾虔心等待「躦轎腳」的過程中產生心結，所以我會特別建議：若當事人心中仍有不安，可以在時間方便時，回到大甲鎮瀾宮祖廟，向媽祖重新稟明一次，做一場簡單、莊重、不鋪張的祈福除穢儀式。這不是因為被跨越就一定會倒楣，也不是要放大恐懼。

而是從民俗禮制與信仰心理的完整性來看：事情在哪一尊神明的聖駕前發生，心結就可以回到那一尊神明面前化開。既然這件事發生在大甲媽遶境期間，信眾原本也是為了向大甲媽祖祈求平安，那麼回到大甲鎮瀾宮祖廟，等於回到信仰的源頭，請媽祖慈悲作主，讓這件事有一個完整的收束。到祖廟參拜時，不需要大陣仗，也不必誇張準備。可以準備簡單鮮花、水果、清茶，或依照鎮瀾宮現場規範參拜即可。進廟後，先穩定呼吸，讓自己的心慢慢安定，再向媽祖稟告姓名、住處與來意。可以誠心稟明：

「弟子某某某，今日回到大甲媽祖面前。日前於大甲媽祖遶境期間，弟子虔心等待躦轎腳祈福，卻因現場狀況遭遇失禮之事，心中有所不安。今日特地回到祖廟，懇請媽祖慈悲作主，化解不敬之氣，除去身心晦暗，使弟子心神安定、身體平安、家宅清淨、福氣歸位。」

拜完之後，若廟方有提供平安符、淨符、收驚、祈福或其他相關服務，可依照廟方規定辦理；若沒有，也不必執著形式。真正重要的是讓自己的心在媽祖面前重新安定下來。也可以在廟內稍作停留，不急著離開，讓情緒慢慢平復。離開前，可請一份平安符、平安水或香火回家，放在家中乾淨明亮之處。這個動作象徵把祖廟的平安氣帶回生活，也讓這場意外事件在信仰上有一個圓滿收尾。真正的除穢，不是把恐懼加深，而是把心安回來。真正的祈福，也不是要求神明替人出氣，而是讓自己重新回到平安、穩定與清明。加上以下五步驟，可以去除心中的不安與不舒服的疑慮。

■第一步：回家先洗淨身體，把不舒服的氣感送走

若當事人心中仍覺得不舒服，回家後也可做簡單的「淨身安氣」程序，作為回到祖廟祈福前後的日常安頓。第一，回家先洗澡，從頭到腳洗淨。水在民俗中有清潔、流動、帶走穢氣的象意。洗澡時可以在心中默念：「今日不敬之氣，隨水而去；媽祖慈悲護佑，平安歸身。」不用複雜，也不必害怕。這個動作的重點，是讓身體與情緒從現場事件中慢慢退出來。

■第二步：換下當天衣物，切換場域氣息

第二，換下當天衣物並清洗乾淨。衣服會承接當天場域的氣息，換下清洗，不是害怕，而是讓自己從事件情緒中抽離，重新切換氣場。信仰儀式最重視「心安」。當人的心覺得被冒犯，透過清洗衣物、整理身體，其實也是在幫自己重新建立界線。

■第三步：向神明稟告，把委屈交出去

第三，若家中有供奉神明或祖先，可以點一炷清香或一盞平安燈，簡單稟告：「今日虔心祈福，途中遭遇無心冒犯，願神明作主，化解不敬之氣，使身心安定、家宅平安。」不用咒罵對方，也不必把怨氣帶回家。有時候，把委屈交給神明，就是最好的安頓。

■第四步：艾草、芙蓉、抹草淨身，讓身心重新穩定

第四，若心中仍感到卡卡，可以用艾草、芙蓉或抹草擇一煮水放溫，擦拭手腳、肩背，或在洗澡最後沖淨身體。這些植物在台灣民俗中常被用於淨身、去穢、安神，不必誇張操作，簡單即可。真正的重點不是形式多盛大，而是透過一個清楚的儀式，告訴自己：這件事到此為止，不再讓它繼續影響我的心。

■第五步：三天內少去混亂場域，讓自己回氣

第五，接下來三天，讓自己睡眠穩定、飲食清淡，少去陰暗潮濕、雜亂爭吵或讓自己情緒更低落的場所。真正的晦氣，很多時候不是外面來的，而是事件之後，心裡那股委屈、憤怒與羞辱感一直發酵。心亂了，人就容易判斷失準，也容易把不舒服帶進生活。所以，這種化解不是製造恐懼，而是讓受影響的人把心安回來。

■信仰真正的力量，是讓受傷的人重新站穩

這場爭議最需要被照顧的，不只是網路上的對錯攻防，還有那些原本只是想求平安的信眾。他們不是新聞畫面裡的背景，他們是把心放低、把願望交給媽祖的人。扛轎不是權力，是責任。扶轎不是風光，是修行。躦轎腳不是迷信，是信眾把身心交給神明的一刻。

真正懂媽祖的人，不會只看熱鬧。真正有信仰的人，會知道每一步都要收斂，每一個動作都要莊重。香火越旺，禮法越不能散；人潮越多，秩序越要穩；神明越慈悲，人越要懂得敬畏。願這次風波，不只是一次道歉，而是讓下一次遶境，多一分秩序、多一分莊嚴，也多一分對信眾虔誠的保護。

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