2026-04-24 23:39 蒔緣‧鹿角腓腓
明明很假，為什麼我還是看完了？——AI仿真人短劇的真實吸引力
在短劇逐漸躋身主流戲劇型態之列後，影視內容的節奏，明顯被重新定義。
從長劇到短劇，再到2023年出現的AI短劇，
以及近年興起的AI仿真人短劇、以及「漫劇」，
我們正在進入一個——
劇情被壓縮、情緒被加速、觀看被碎片化的時代。
而我自己，正是在這樣的轉變之中，開始接觸並持續觀看AI仿真人短劇。
說實話，它們確實很吸引人。
節奏快、單集時間短，不需要等待更新、不需要反覆猜測劇情走向，甚至不用投入太多情緒，就能迅速得到一段完整的起承轉合。
那種「幾分鐘就能看完一段人生」的感覺，很容易讓人一部接一部地滑下去。
但很多看過的人，都會同時說一句話：它很假。這真是一個有趣的現象。
畫面不自然、表情略顯僵硬，配音偶爾對不上情緒，剪接甚至顯得粗糙。這些問題，其實是個很明顯的存在。也因此，有人選擇直接排拒，甚至斷言「這種東西我不會看」。
但我一直在想——話真的需要說得這麼絕對嗎？
因為另一個同樣明確的現象是：即使覺得它不夠精緻，還是有大量觀眾持續在看。
這之間的落差，本身就很值得思考。
或許，問題不在於「它夠不夠好」，而在於——
它剛好滿足了某種被忽略的觀看需求。
AI仿真人短劇，像是一種介於戲劇與資訊之間的產物。
我們不一定是為了看某個偶像；也不是為了欣賞演員的演技。
它不像長劇需要陪伴，也不像短影片那樣完全碎片，而是用最短的時間，提供最直接的情緒刺激。
在不同帳號中，經常出現幾乎相同的劇情設定。甚至連角色本身，都沒有真正被記住的名字，卻仍然有人持續點開。這在傳統戲劇中，幾乎是不可能發生的事。但在AI短劇裡，卻成為常態。
因為觀眾記住的，不再是「誰演了誰」，而是「這段情節帶來什麼感覺」。
這也讓這樣的觀賞型態，變得更放鬆——有人稱之為爽劇。
於此同時，爽劇是很難留下痕跡的。
於是，我開始理解為什麼有人喜歡AI漫劇，而有人排斥它呢。
喜歡的人，享受的是它的效率與直接；排斥的人，在意的是它的粗糙與失真。
這兩種立場沒有對錯。
只是這個時代正在面對的，可能不是「戲好不好看」的問題，
而是——人們對戲劇的期待，正在改變。
當「陪伴感」逐漸讓位給「即時滿足」，當「角色記憶」讓位給「情緒片段」，
AI仿真人短劇的存在，也許正提醒著我們：
未來的戲劇，不一定會變得更深奧，但一定會變得更快速。
而我們，也正在學習用一種全新的方式，去看故事的演繹。
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