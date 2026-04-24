2026-04-24 23:07 唐蘋想很多
好片推薦—Netflix電影排行榜第一名：陸片《震耳欲聾》
陸片《震耳欲聾》在Netflix上片，迅速衝進電影排行榜第一名！電影改編真人真事，描述一名聾人家庭出身聽力正常的律師(檀健次飾)，力抗一宗針對聾人群體的房產詐騙案。
他原以為可憑此案名利雙收，但看見聾人朋友面對法律的弱勢而深陷絕境，令他在欲望與良知之間拉鋸，面臨人生艱困的抉擇。
此片深刻描繪聾人的社會困境與堅韌精神，內心戲多劇情多元感人，非常觸人心弦，是部精采又有深度的好片，推薦給大家觀賞。
更多作品可追蹤「唐蘋想很多」
https://www.instagram.com/tang.pin/
https://www.threads.net/@tang.pin
https://www.facebook.com/TANGPING1229/
#震耳欲聾 #詐騙案 #Netflix電影
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數