2026-04-24 21:22 跟著KarenW.品味人生
BONJOUR機能鞋評價｜遠紅外線3D步態平衡健康鞋好穿嗎？Karen 回購心得＋耐走實測分享（大尺碼友善）
我覺得⋯
直接開頭吧，不用鋪陳太多
👟BONJOUR機能鞋評價｜我為什麼會回購？
我其實不是一個會「一直買同品牌鞋子」的人
但BONJOUR真的算是少數讓我直接回購的那種🥲
第一次買，是因為
👉 找不到好看又有大尺碼的鞋
👉 再來就是我真的很討厭「穿一下就累」的鞋（懂的人懂）
之前穿過一次之後，直接被圈粉🙂↕️
這次回購的是⬇️
「BONJOUR 遠紅外線循環！3D步態平衡健康機能鞋」
老實說，一開始我也只是想找一雙
「日常好搭＋可以走一整天不崩潰」的鞋
但這雙真的有讓我改觀機能鞋的印象。
✨開箱第一印象：簡約派會直接愛上
我先說外型
它真的不是那種很誇張的機能鞋（很重要）
✔ 設計走極簡風
✔ 顏色低調好搭
✔ 不會一看就「很功能性」
有些機能鞋真的會有一種…嗯…長輩感😅
這還不是重點，很多機能鞋都重到讓我完全穿不住，光走個路都累，我還怎麼體驗他的機能😳
這雙是那種
👉 可以直接搭牛仔褲 / 洋裝 / 運動穿搭都OK的款
而且有四個顏色可以選
我那時候真的選色障礙🤣
真的收到的時候其實很驚喜，因為那個栗棕色超有質感！
🚶♀️實際穿起來的感受（重點來了）
1️⃣ 真的「走很久也不會煩躁」
我直接講白話版👇
以前穿一些鞋
走到後面會出現這種感覺：
👣腳底開始硬
👣步伐變重
👣會很想找地方坐
但這雙不太會有那種「越走越累」的感覺
👉 鞋底是有彈性的
👉 每一步都有被吸收的感覺
👉 整體走起來是順的
不是那種軟到沒支撐
而是「有支撐＋有緩衝」
2️⃣ 步態感很順（不是卡卡的那種）
這雙很明顯有一個特色是：從腳跟到腳尖的過渡很自然
走路的時候會有一種
👉「被帶著走」的流暢感
不像有些鞋會卡在某個點，走起來會不自覺用力⋯
這點我真的蠻有感的。
3️⃣ 楦頭空間很友善（腳真的會呼吸🥹）
我一定要講這個！！！
很多鞋子問題不是不好看
是「前面太擠」
因為我的腳板偏寬，然後還有一點點的拇指外翻，雖然不嚴重，可是如果穿到楦頭太小的鞋，是真的會不舒服😞
這雙是：
✔ 楦頭偏寬
✔ 腳趾可以自然伸展
✔ 不會擠壓
走一整天之後差很多
真的會覺得「腳有被善待」
4️⃣ 超輕量感，日常通勤很加分
我自己很怕重鞋
（穿一整天會直接懷疑人生那種）
這雙是那種：
👉 拿起來就覺得輕
👉 穿起來更沒負擔
日常通勤、逛街、旅行都很適合。
5️⃣ 防潑水設計＝台灣天氣救星
這點我真的要給掌聲👏
台灣天氣大家都懂，一下雨真的很崩潰
這雙有做防潑水處理
👉 小水珠不會直接滲進去
👉 突然下雨比較安心
（不是雨鞋，但日常真的夠用）
🌿關於「遠紅外線機能」怎麼看？
這部分我用最真實講法👇
官方提到石墨烯遠紅外線設計
主要是讓鞋內維持一個比較舒適的狀態
我自己的感受是：
👉 不會悶
👉 溫度感是穩定的
👉 穿久不會有悶腳的不適感
（這點我自己是有感，但我不會把它當有什麼神奇療效看待）
👠跟一般機能鞋的差異在哪？
直接幫你整理成重點👇
✔ BONJOUR這雙
▪️外型簡約、日常好搭
▪️楦頭寬、腳趾舒服
▪️輕量＋有彈性
▪️步態流暢
▪️大尺碼友善（真的很少品牌做到）
✔ 一般機能鞋常見問題
▪️外型偏功能導向（不好搭）
▪️偏重
▪️楦頭偏窄
▪️穿久會疲勞
👉 總結一句話：
BONJOUR是「會想每天穿」的機能鞋
👣大腳女孩真的會懂的重點🥲
我一定要特別講這個！！！
很多好看的鞋
👉 沒有我的尺寸
👉 或是⋯就不怎麼好看
但BONJOUR是
✔ 尺寸範圍很完整
✔ 大小腳都可以選
✔ 而且設計沒有因為尺寸變醜
這點真的很加分。
🛒回購結論：值不值得買？
如果你在找的是：
✔ 日常通勤鞋
✔ 可以走很久的鞋
✔ 好搭不突兀
✔ 腳感舒適
✔ 有大尺碼選擇
👉 這雙真的可以列入清單
我自己是已經進入
「看到新款會想再買」的狀態🤣
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