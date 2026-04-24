BONJOUR機能鞋評價｜遠紅外線3D步態平衡健康鞋好穿嗎？Karen 回購心得＋耐走實測分享（大尺碼友善）

我覺得⋯

直接開頭吧，不用鋪陳太多

👟BONJOUR機能鞋評價｜我為什麼會回購？

我其實不是一個會「一直買同品牌鞋子」的人

但BONJOUR真的算是少數讓我直接回購的那種🥲

第一次買，是因為

👉 找不到好看又有大尺碼的鞋

👉 再來就是我真的很討厭「穿一下就累」的鞋（懂的人懂）

之前穿過一次之後，直接被圈粉🙂‍↕️

這次回購的是⬇️

「BONJOUR 遠紅外線循環！3D步態平衡健康機能鞋」

老實說，一開始我也只是想找一雙

「日常好搭＋可以走一整天不崩潰」的鞋

但這雙真的有讓我改觀機能鞋的印象。

👟：https://bj.shoes/j9tE3

✨開箱第一印象：簡約派會直接愛上

我先說外型

它真的不是那種很誇張的機能鞋（很重要）

✔ 設計走極簡風

✔ 顏色低調好搭

✔ 不會一看就「很功能性」

有些機能鞋真的會有一種…嗯…長輩感😅

這還不是重點，很多機能鞋都重到讓我完全穿不住，光走個路都累，我還怎麼體驗他的機能😳

這雙是那種

👉 可以直接搭牛仔褲 / 洋裝 / 運動穿搭都OK的款

而且有四個顏色可以選

我那時候真的選色障礙🤣

真的收到的時候其實很驚喜，因為那個栗棕色超有質感！

🚶‍♀️實際穿起來的感受（重點來了）

1️⃣ 真的「走很久也不會煩躁」

我直接講白話版👇

以前穿一些鞋

走到後面會出現這種感覺：

👣腳底開始硬

👣步伐變重

👣會很想找地方坐

但這雙不太會有那種「越走越累」的感覺

👉 鞋底是有彈性的

👉 每一步都有被吸收的感覺

👉 整體走起來是順的

不是那種軟到沒支撐

而是「有支撐＋有緩衝」

2️⃣ 步態感很順（不是卡卡的那種）

這雙很明顯有一個特色是：從腳跟到腳尖的過渡很自然

走路的時候會有一種

👉「被帶著走」的流暢感

不像有些鞋會卡在某個點，走起來會不自覺用力⋯

這點我真的蠻有感的。

3️⃣ 楦頭空間很友善（腳真的會呼吸🥹）

我一定要講這個！！！

很多鞋子問題不是不好看

是「前面太擠」

因為我的腳板偏寬，然後還有一點點的拇指外翻，雖然不嚴重，可是如果穿到楦頭太小的鞋，是真的會不舒服😞

這雙是：

✔ 楦頭偏寬

✔ 腳趾可以自然伸展

✔ 不會擠壓

走一整天之後差很多

真的會覺得「腳有被善待」

4️⃣ 超輕量感，日常通勤很加分

我自己很怕重鞋

（穿一整天會直接懷疑人生那種）

這雙是那種：

👉 拿起來就覺得輕

👉 穿起來更沒負擔

日常通勤、逛街、旅行都很適合。

5️⃣ 防潑水設計＝台灣天氣救星

這點我真的要給掌聲👏

台灣天氣大家都懂，一下雨真的很崩潰

這雙有做防潑水處理

👉 小水珠不會直接滲進去

👉 突然下雨比較安心

（不是雨鞋，但日常真的夠用）

🌿關於「遠紅外線機能」怎麼看？

這部分我用最真實講法👇

官方提到石墨烯遠紅外線設計

主要是讓鞋內維持一個比較舒適的狀態

我自己的感受是：

👉 不會悶

👉 溫度感是穩定的

👉 穿久不會有悶腳的不適感

（這點我自己是有感，但我不會把它當有什麼神奇療效看待）

👠跟一般機能鞋的差異在哪？

直接幫你整理成重點👇

✔ BONJOUR這雙

▪️外型簡約、日常好搭

▪️楦頭寬、腳趾舒服

▪️輕量＋有彈性

▪️步態流暢

▪️大尺碼友善（真的很少品牌做到）

✔ 一般機能鞋常見問題

▪️外型偏功能導向（不好搭）

▪️偏重

▪️楦頭偏窄

▪️穿久會疲勞

👉 總結一句話：

BONJOUR是「會想每天穿」的機能鞋

👟：https://bj.shoes/j9tE3

👣大腳女孩真的會懂的重點🥲

我一定要特別講這個！！！

很多好看的鞋

👉 沒有我的尺寸

👉 或是⋯就不怎麼好看

但BONJOUR是

✔ 尺寸範圍很完整

✔ 大小腳都可以選

✔ 而且設計沒有因為尺寸變醜

這點真的很加分。

🛒回購結論：值不值得買？

如果你在找的是：

✔ 日常通勤鞋

✔ 可以走很久的鞋

✔ 好搭不突兀

✔ 腳感舒適

✔ 有大尺碼選擇

👉 這雙真的可以列入清單

我自己是已經進入

「看到新款會想再買」的狀態🤣

👟：https://bj.shoes/j9tE3

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