短影音紅什麼？舞蹈挑戰從可愛手勢舞到高難度戰鬥舞應有盡有！

Hi there，近期又新增了一波短影音流行的歌曲，這個主題似乎真的可以隔一段時間就寫一次。前陣子才剛分享了三首在短影音平台上的熱門歌曲，今天也再特地選了三首我自己體感算是很常看到的短影音挑戰歌曲，剛好也各自都有屬於自己歌曲的舞蹈挑戰，儘管舞蹈難度不盡相同，但一樣的是在帶給大家娛樂的同時，這些歌曲都隨之紅了起來，有舊歌、也有新歌，短影音在各平台實在讓我感到很神奇。

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首先來說說 bbno$ 的〈two〉(2024)，收錄在他去年發行的新專輯《bbno$》(2025) 中。這首歌在當初發行時的迴響僅算是普通，雖然有點成績但卻並不算熱門，而沒想到在短影音的催化下變成風靡一時的舞蹈挑戰，主要聚焦在腳步動作的舞蹈讓不少人相繼加入挑戰，除了網紅之外也有不少 K-Pop 藝人嘗試，雖然看起來的完成度當然也有差別，不過不管表現如何都是一種能夠讓人討論的話題。





而身為常在網路上活動的 bbno$ 早早地就發現了這個現象，所以他也很努力地跟上這股風潮，不但分享了很多名人進行舞蹈挑戰的短影片，還會親自錄製反應影片，並且也很驚喜有越來越多人認識他的這首〈two〉。老實說這首歌就是非常地 bbno$，從曲風、速度、到整體氛圍，但這樣卻也沒有顯現出太讓人驚艷的特色，幸好有這次的短影音風潮幫助他打開了知名度。





再來這首〈Jumpshot〉(2016) 就算是一首有年紀的歌了，它是 Dawin 在十年前所發行的歌曲，收錄在尼迷你專輯《Sunday》(2016) 裡。這首歌和上一首〈two〉給我想不通的感覺是一樣的，都同樣是非常有歌手強烈特色的作品，而讓我困惑的點是為什麼是這首？明明 Dawin 類似這樣風格的歌曲有很多首，但偏偏就是這首〈Jumpshot〉紅了起來。這首歌在短影音平台引起模仿的舞蹈很簡單，首先要背著開口打開的後背包，然後拿著娃娃或小東西向上、向後丟入背包裡，投進之後就是一段難度不大但卻活潑可愛的舞蹈。





〈Jumpshot〉的確和這樣風格的舞蹈挑戰十分契合，在原本 Dawin 的歌聲和後製的尖銳效果音搭配下，這本身就是首可愛的歌曲，而搭上舞蹈以及同樣有不少 K-Pop 藝人爭相模仿的情況下，這首歌也就這樣又闖入了大眾視野，只能說在不同年代引起注意的關鍵點都不一樣，〈Jumpshot〉的輕鬆有趣剛好打中了舞蹈挑戰如此看來是情理之中的，而這首歌也正好把 Dawin 從我回憶裡翻了出來，當初他也小小地紅了一陣子，如今靠著這首歌重新引發討論，不曉得會不會趁機做點什麼動作呢？





再來這首 ITZY 幾年前的歌曲〈THAT'S A NO NO〉(2020)，收錄在他們的第二張迷你專輯《IT'z ME》(2020) 當中；這首歌是專輯裡的收錄曲，或許以當初的情況來說，光芒都被熱門的主打歌〈WANNABE〉給蓋過去了，這首〈THAT'S A NO NO〉可能就只有聽完整張專輯的粉絲比較關注一些。而再次翻紅的契機是 ITZY 他們在演唱會上的片段被傳到網路上後爆紅，不少人都驚覺當初為什麼沒有發現這首好歌，不僅歌曲好聽、舞蹈也非常地有氣勢，可以說是主打歌候選的等級啊！

和前面兩首歌只有一小段舞蹈挑戰不太一樣，這首翻紅到重新登上韓國打歌節目的〈THAT'S A NO NO〉，因為是 ITZY 的動感歌曲，所以舞蹈就不會是簡單的，畢竟他們是以強勢的舞蹈實力聞名。因此在各短影音平台上對於這首歌的挑戰也非常精彩，除了練習許久的粉絲之外，許多舞蹈功底堅強的高手都挑戰了這首歌，稍微搜尋一下就能看到很多厲害的短影片，不過在那之前，很推薦大家先去看看 ITZY 的演唱會影片，那真的是非常驚艷的一場演出啊！





還是那個觀點，短影音帶起的流行每次都非常熱烈，但是變動、汰換的速度也非常快，所以在帶給大家娛樂的同時也給了大家許多好歌，不管是新、是舊，總覺得在追隨流行腳步的同時也吸收了很多不同風格的音樂，我想這就是短影音的其中一個正面影響吧。

看了看上一篇分享短影音的文章是在三個月前，照這個速度來看，以後或許可以一季分享一次短影音爆紅歌曲，每次遇到就算是沒聽過的歌手或團體，只要夠好聽也被洗腦到忍不住去認識他們；另外在各大平台還有什麼流行起了什麼也可以來分享看看喔。

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