一億換一命！《死亡賭局》揭台灣真實「長者奪命互助會」黑幕，春風竟喊：這部片還好？

圖片來源：英傑哆影業提供

最新犯罪動作電影《死亡賭局》於 23 日舉辦盛大首映會！主演群春風（洪瑜鴻）、黃奇斌（阿斌）、丁寧、姚以緹、游薇琳與五木首度全員合體，現場更豪氣上演開槍「狂撒幣」橋段，將片中以一億元為籌碼的人命豪賭氣氛推向最高點。女子漾也為大家整理《死亡賭局》電影看點，一起看看這部震驚全台的真實社會事件的震撼內幕。

《死亡賭局》電影劇情簡介

《死亡賭局》靈感取材自震驚全台的真實新聞「台中死亡一條街」，揭露鄉間以「老人互助會」為掩護，將長輩性命換算成地下賭盤金額的殘酷遊戲。

故事講述落魄的前職棒投手林勝毅（春風 飾），因捲入假球案跌落谷底，某夜他黯然返鄉，卻發現當地正暗中進行著以人命為籌碼的「死亡賭局」，而他臥病在床的父親竟成為被下注的標的，金額高達一億元，且期限只到天亮！在弟弟勝彬（黃奇斌 飾）與舊情人品文（姚以緹 飾）的協助下，勝毅被迫在龐大利益、血濃於水的親情與殘酷的生存之間，做出最艱難的抉擇。

《死亡賭局》電影5大看點

亮點1. 春風「逆向宣傳」超吸睛！賽車手本色上陣狂飆花車

被導演和丁寧狂讚是「天才型演員」的春風，不僅以一句「這部片真的還好，但看了代表你很有品味！」的激將法成功挑起網友好奇心，現實中身為賽車手的他，更親自上陣駕駛操作難度極高的「手排電子花車」。

春風擔綱《死亡賭局》男主角角色相當壓抑。圖片來源：英傑哆影業提供

在廢氣與高分貝噪音灌入車廂的惡劣環境下，他精湛的駕駛技術成功營造出電影生死交關的張力，甚至在一場車內面對命運抉擇的戲中，將亞洲男性的社會原罪與無力感演繹得絲絲入扣，讓導演在監視器後當場落淚。

春風（黃色鴨舌帽）在《死亡賭局》中發現家鄉竟將人命標價還成為賭局，相當震撼。圖片來源：英傑哆影業提供

亮點2. 姚以緹慘當「最強冤大頭」，搏命拍戲嚇出人生跑馬燈

飾演電子花車女郎的姚以緹，戲裡不僅要拉拔女兒，還要照顧前男友春風及他臥病在床的老爸，堪稱全片最命苦，面對高難度的「電子花車飛車戲」，坐在車廂後方的她直呼臨場感太強：「彷彿沒有明天！人生跑馬燈都開始走了！」

姚以緹為《死亡賭局》電子花車女郎的角色研究了許多紀錄片。圖片來源：英傑哆影業提供

此外，對她而言最大的挑戰其實是「講台語」，除了事前上課，現場也頻頻向春風和阿斌請教，她更在槍林彈雨的爆破戲中不慎被鞭炮炸出小傷口，足見拍攝過程的搏命程度。

姚以緹（左）與春風在《死亡賭局》中有難以言喻的羈絆。圖片來源：英傑哆影業提供

亮點3. 黃奇斌揪心兄弟情，打戲默契十足再推洗腦主題曲

黃奇斌與春風飾演相知相惜的親兄弟，兩人逃亡的橋段讓不少試映觀眾「哭到淅瀝嘩啦」！阿斌透露，兩人不僅在音樂與職籃上十分契合，連動作打戲也都默契十足，清楚彼此的方向以避免受傷。

春風（左）與黃奇斌在《死亡賭局》中飾演一對兄弟。圖片來源：英傑哆影業提供

兩人也首度跨刀合作電影主題曲，阿斌雖然笑虧愛偷跑發文的春風是「劇組社群總監」，但也強烈建議觀眾：「一定要先看過電影，才會更懂 MV 裡那種悔恨與轉身的重量！」

亮點4. 丁寧氣場全開震懾全場，大讚電影兼具「防詐騙」功能

飾演「政壇灰狼」陳議員的丁寧，將片中的壓抑氣場完美帶到首映會，與春風是同鄉且自幼相識的她，為了入戲甚至在片場「拒絕和春風聊天」。

丁寧在《死亡賭局》中飾演的陳議員非常有魄力。圖片來源：英傑哆影業提供

她不僅極度讚賞春風的演技，也特別呼籲，片中深刻探討了人性的灰色地帶，更涉及長輩被詐騙的社會議題，是一部非常適合全家大小一起觀看、極具警世意味的作品。

丁寧為《死亡賭局》中陳議員的妝造精心設計了一個青藍色的下眼線。圖片來源：英傑哆影業提供

亮點5. 幕後劇組超歡樂！老闆變小弟，殺手變暖男

饒舌歌手五木在片中飾演組頭，必須在戲裡狠狠壓制自己的現實老闆春風，讓他坦言壓力山大、「抖到不行」；而飾演姚以緹女兒的童星游薇琳則大爆料，春風會偷餵她吃炸雞，是個「善良又會照顧人的好哥哥」。阿斌也大讚春風人緣極佳，不僅常有朋友帶龍蝦來探班加菜，收工後春風還會霸氣買單劇組的便利商店宵夜，讓高壓的拍攝現場充滿溫暖與歡笑。

《死亡賭局》主演黃奇斌（左起）、姚以緹、游薇琳、丁寧、五木、春風今齊聚首映記者會。圖片來源：英傑哆影業提供

《死亡賭局》4月24日全台上映，當人命成為商品，一億換一命，你敢不敢？