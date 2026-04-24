2026-04-24 12:59 女子漾／編輯ANDREA
《秒殺愛情》安孝燮化身最帥農夫！，盤點「始祖鳥」5部神劇代表作，這一部網友超愛
近期Netflix熱播的浪漫輕喜劇《秒殺愛情》討論度居高不下，一上線就火速霸榜！男主角安孝燮這次徹底甩開過去高冷霸總的形象，化身為鄉村裡的純樸農夫，超強的反差萌讓無數劇迷再次淪陷。這回除了安孝燮在《秒殺愛情》中讓人心動的超狂魅力，也一併推薦他出道以來的5部必看神劇，保證讓妳一次看個過癮！
文章目錄
安孝燮《秒殺愛情》卸下霸總包袱，超接地氣農村男孩狂圈粉
在《秒殺愛情》中，安孝燮飾演在德風村種植稀有蘑菇的農夫「馬修」，看似粗獷不修邊幅，其實真實身分是天才化妝品研究員。這次他拋下了筆挺的西裝，換上輕便的農村打扮，完美詮釋了角色帶點笨拙卻又無比真誠的模樣。
許多粉絲表示，這部劇最迷人的地方在於那份扎實的「治癒感」。看著習慣都市快節奏的帶貨女王譚藝珍，遇見生活步調從容的完美主義農夫，兩人從格格不入到互相理解的過程沒有狗血轉折，只有溫暖的陪伴與傾聽。而安孝燮為了讓角色更貼近現實，不僅展現出極致的生活感，甚至還親自去學開農耕機！受訪時他透露，載著同劇前輩穿梭田間時都會特別謹慎，這種在專業中帶點孩子氣的敬業精神，讓網友直呼真的太有魅力，完全無法不被這位最強斜槓農夫圈粉。
從霸總到天才醫生！盤點安孝燮5部必追代表作
除了現正熱播的《秒殺愛情》，安孝燮過去也累積了許多膾炙人口的經典作品，還沒看過的女孩們趕快收進片單。
1.《社內相親》：傲嬌霸道總裁的封神之作
說到安孝燮，絕對不能不提讓他爆紅全亞洲的《社內相親》。他在劇中飾演外表高冷、實則幼稚的完美總裁姜泰武，與金世正上演一場爆笑又高甜的契約戀愛。劇中各種霸氣護妻的舉動，加上經典的始祖鳥綽號，讓他直接晉升為新一代浪漫喜劇男神。
2.《浪漫醫生金師傅2＆3》：溫柔深情的外科醫生
這部被譽為醫療劇天花板的作品，是安孝燮演技備受肯定的轉捩點。他飾演因揹負巨額債務而四處打工的天才外科醫生徐宇鎮，從一開始防備心極重，到後來被金師傅感化，並與李聖經展開一段細水長流的感情。他也憑藉這個極富層次的角色，成功拿下百想藝術大賞的新人獎。
3.《紅天機》：演技爆發的古裝奇幻愛戀
這是安孝燮首部主演的古裝劇，他飾演失去視力但能讀懂星象的觀象監河覽，體內甚至封印著魔王。他必須在溫文儒雅的書生與殘暴的魔王兩個人格之間切換，極具張力的演技加上與金裕貞的絕佳默契，成為當年收視亮眼的奇幻神劇。
4.《Abyss深淵》：奇幻懸疑中的深情守護
與朴寶英搭檔的奇幻懸疑劇中，安孝燮飾演原本外貌抱歉卻心地善良的財閥二代，透過神秘寶珠復活後變成了擁有逆天顏值的花美男。這部劇不僅能欣賞他三百六十度無死角的帥氣外貌，更能感受到他為了尋找真相、默默守護女主角的深切情意。
5.《戒指女王》：經典必看的浪漫獨幕劇
雖然只有短短幾集，但《戒指女王》絕對是粉絲心中無法取代的經典。安孝燮在劇中飾演外貌協會的校草朴世建，因為一枚擁有魔力的戒指而對女主角金瑟琪展開追求。兩人的超萌身高差以及輕鬆逗趣的校園愛情故事，至今依然是許多人重複回味的甜寵好劇。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower