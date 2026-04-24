我意外扛到媽祖轎，才懂什麼叫真正的責任

谷帥臻老師：白衣扛轎背影現場照片

從大甲媽祖繞境，看見信仰的重量與人心的溫度

文：風水命理專家 谷帥臻 設計學博士

■ 剛到現場不到十分鐘，我莫名其妙扛到媽祖轎

每年大甲媽祖繞境，總能牽動無數信眾的心，這不只是台灣重要的宗教盛事，也是一場融合信仰、秩序、人情、文化與集體行動的龐大旅程。今年，我在北斗鎮參與大甲媽祖繞境時，發生了一段令我難忘的經驗。當天才剛到現場不到十分鐘，還沒完全進入狀況，就在一陣人潮與隊伍移動之中，意外被安排到媽祖神轎旁，短暫扛到了媽祖轎。當轎棍落在肩膀上的那一刻，我心裡只有一個念頭：原來，媽祖轎真的這麼沉。

以前在電視或影片裡看繞境，總會看到轎夫步伐穩健、隊伍井然有序，信眾虔誠跟隨，彷彿一切都是自然而然地完成。可是當轎棍真正壓在自己的肩膀上，身體會比頭腦更快明白：這不是表演，也不只是熱鬧。那是一種承擔。

一場九天八夜、數百公里、數十萬香燈腳參與的繞境活動，從起駕到回鑾，背後有多少人力調度、秩序維護、物資供應與無償付出？沿途有人扛轎，有人開路，有人維持秩序，有人準備食物與飲水，也有人在路邊合掌等待，只為求一份平安。很多人看到的是香火鼎盛與人潮壯觀；但真正走進現場，才會發現這一切能夠完成，靠的不是單一個人的力量，而是一群人對信仰的共同承接。那一刻我才明白，所謂「濟世」不是一句漂亮的話。它有重量，而且非常真實。

■ 扛轎進行中，轎體突然抬高

扛轎扛了幾分鐘後，還發生了一個小插曲。當時心裡才剛浮現「還要扛多久」的念頭，轎子突然被整個抬高。後來才知道，原來是進入「鑽轎底」的環節。人群中有信眾坐著輪椅，無法像一般人一樣趴下通過，於是神轎被穩穩抬高，讓信眾順利通過。那一幕讓人非常震撼。原來真正的高度，不是站得多高，而是願意為了眾人，隨時調整自己的位置。這也是媽祖信仰最動人的地方。它不只是讓人仰望，而是在眾人需要的時候，願意靠近人、成全人、安慰人。

■回到人生來看，又何嘗不是如此？

很多事情從外面看，都像是理所當然。看別人成功，覺得只是結果漂亮；看一場宗教盛事完成，覺得只是熱鬧壯觀；看一個人在自己的位置上穩穩前行，往往也忽略了他背後承受過多少壓力、責任與長時間的累積。但真正承擔過的人才知道，任何有意義的事情，從開始到完成，都沒有想像中那麼輕。身為長期研究東方玄學與民俗文化的人，這次經驗也讓我重新理解「指引」二字的重量。無論是信仰、教育、諮詢、管理，或任何需要被他人信任的位置，真正困難的都不是把話說得漂亮，而是知道自己給出的每一句話，都可能影響別人下一步怎麼走。所以，專業的背後不能只有知識，更要有敬畏。這次在北斗短暫扛到媽祖神轎，我相信是一場很珍貴的提醒。

肩膀接住的是轎。心裡接住的是責任。

■ 有些重量，一旦接住，就不能隨便放手。



扛轎是如此，做人是如此，任何願意承擔他人信任的位置，也都是如此。一頂神轎之所以能走完幾百公里，不是因為某一個人特別強，而是因為每一個人都願意在自己的位置上，承擔那一小段路。有人扛轎，有人遞水，有人維持秩序，有人默默合掌，有人跪在路邊等待媽祖經過。這些看似微小的付出，匯聚起來，就成了台灣信仰文化中最動人的力量。這次在北斗，我意外扛到媽祖轎。轎，很沉。但沉的，不只是重量。那是信仰的重量。是濟世的重量。也是一個人願意承擔責任時，肩上開始有了方向的重量。

最美的風景，從來不是人山人海。而是每一個願意相信、願意承擔、願意繼續走下去的人。

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