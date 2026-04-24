2026-04-24 12:08 女子漾／編輯ANDREA
安孝燮化身最帥農夫！韓劇《秒殺愛情》必追3看點，攜手蔡元彬上演高甜鄉村羅曼史
劇荒的女孩們注意啦！Netflix 最新上線的療癒系浪漫喜劇《秒殺愛情》絕對是本季必追的「最強配飯劇」！由「始祖鳥」安孝燮睽違4年強勢回歸的浪漫喜劇，這次他不僅脫下霸總西裝，更攜手怪物新人蔡元彬，在寧靜的鄉村展開一段笑中帶淚的治癒系愛情。光看這對高顏值CP的火花就讓人心跳漏拍，快跟著編輯一起來看看《秒殺愛情》的超強看點以及男女主角的迷人設定吧！
男女主角神仙設定：斜槓農夫 VS 帶貨女王
安孝燮 飾 李馬修（Matthew Lee）
最帥「斜槓」農夫來啦！表面上，他是在德風村種植稀有「白花榆黃菇」、說話粗獷但內心溫暖的農村男孩（綽號鵪鶉）。但其實，他的真實身分是天才化妝品開發研究員，更是知名生技公司的代表！安孝燮這次完美詮釋了「反差萌」，為了戲劇卸下男神包袱，展現極致的生活感，親自上陣開農耕機、摘蜂窩，滿滿的接地氣魅力簡直讓人原地融化！
蔡元彬 飾 譚藝珍
憑藉《Sweet Home 2》與《如此親密的背叛者》嶄露頭角的蔡元彬，這次化身為電視購物頻道的頂級「帶貨女王」。只要她一出場，商品絕對「秒殺」完售！然而，在光鮮亮麗的螢幕背後，她卻是被高壓都市生活逼得喘不過氣、患有嚴重失眠症的患者。為了拿下白花蘑菇的續約，她死纏爛打跟著馬修，卻也在這慢步調的鄉村中，意外找回了遺失的平靜。
《秒殺愛情》3大必追看點
看點1：極具張力的「城鄉反差」與治癒感
當習慣快節奏的「完售主義」都市女強人，遇上堅持慢工出細活的「完美主義」農夫，這份強烈的城鄉反差成了全劇最心動的看點。兩人從互看不順眼的歡喜冤家，到逐漸成為對方逃離高壓生活的出口，在彼此的裂縫中看見傷口並互相縫補。這部劇不撒狗血，而是靠著瑣碎的陪伴與傾聽累積情感，看著他們在田野間找回平靜，真的會讓人不知不覺跟著被療癒！
看點2：「燮彬CP」化學反應爆棚
兩人在劇中因為商業合約展開拉鋸戰，從假扮夫妻的趣味互動，到鄉間小路上的甜蜜鬥嘴，戀愛氛圍感拉到最滿！蔡元彬為了守住合約，化身狂熱粉絲展開鍥而不捨的「直球追夫」攻勢，對上表面冷酷卻會默默關心對方的安孝燮，極限推拉的互動保證讓你全程掛著姨母笑。
看點3：男神金汎化身隱藏版感情變數
除了男女主角，不容忽視的還有實力派男神金汎！他飾演為了在家族企業繼承競爭中證明實力，而來到韓國發展的化妝品公司專務理事「徐 Eric」。他的出現不僅帶來了商業上的激烈競爭，更為馬修與藝珍的感情線投下了超吸睛的變數。這高顏值的陣容真的太養眼，讓人期待值一路狂飆！
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