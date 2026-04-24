穿上香奈兒也遮不住空虛的內心 虛榮心如何讓妳在職場裡華麗摔跤！

編輯/鄭欣宜撰文

好久不見的老友聚會，本該是溫馨的敘舊時光，結果對方一坐下來，滿身的品牌 Logo閃到妳差點要戴墨鏡。她開口閉口都是新公司的頭銜、多高端的客戶，彷彿人生已經從平裝版升級成精裝限量版。

沒想到咖啡還沒喝完，她就開始抱怨新工作的客戶多難搞，甚至剛跟對方大吵一架，字裡行間透出一股「早知道就不換工作」的懊悔。這才讓人驚覺，有時候我們追求的閃亮外殼，可能只是通往坑洞的華麗偽裝。

虛榮心這東西，就像是一雙精美卻磨腳的高跟鞋，妳穿著它走紅毯時很威風，但要走長遠的路，腳底的血泡只有妳自己知道。當妳的職涯抉擇是被「面子」牽著走時，通常會陷入以下3個讓人哭笑不得的困境。

當妳的職涯抉擇是被「面子」牽著走時，通常會陷入讓人哭笑不得的困境，讓妳對現實感到無力。圖/123RF圖庫

名牌包換不來的好脾氣

很多時候，換工作是為了那個聽起來更響亮的職稱，或是能在社群軟體上曬出的高級辦公室。但妳忘了，薪水翻倍的背後，通常代表壓力也翻了三倍。

耐心的通膨：當妳身上穿得愈貴，妳對挫折的容忍度反而可能變得愈低。妳會覺得「我都已經是這個層級的人了，為什麼還要忍受這種客戶？」這種自命不凡的錯覺，就是跟客戶起衝突的導火線。

優越感的反噬：虛榮心會餵養出一種虛假的優越感，讓妳在溝通時不自覺帶上稜角。當妳用名牌武裝自己，妳與客戶之間的連結就斷了，只剩下誰比較大聲的權力鬥爭。

懷念過往其實是種「職業型低血糖」

聽著老友感嘆以前的公司多單純、同事多可愛，妳心裡一定在想：當初急著想逃走的人不也是妳嗎？這種「回頭草最香」的幻覺，其實是虛榮心透支後的虛脫反應。

舒適圈的濾鏡：虛榮心讓妳選擇了一條看似光鮮亮麗卻不適合自己的路。當現實的耳光打過來時，大腦會自動開啟美顏濾鏡，把過去那些無聊、低薪但安穩的日子美化成人間仙境。

逃避現實的藉口：懷念過去並不是因為過去有多好，而是因為妳無法處理現在的挫敗感。妳懷念的是那個不需要整天演戲、不需要用名牌撐場面的自己。

步步錯的連鎖反應

虛榮心最可怕的地方在於它會像滾雪球一樣。為了維持那個「成功的假象」，妳不得不做出更多違心的決定。

成本的惡性循環：為了配得上新職位，妳買了名牌包；為了配得上名牌包，妳得繼續待在那個讓妳痛苦的高薪職位；為了發洩痛苦，妳跟客戶吵架；吵完架後發現可能丟了工作，妳才發現自己除了那一身名牌，什麼也沒剩下。

選擇權的喪失：當妳被虛榮心綁架，妳的選擇就不再是為了「我想做什麼」，而是「別人會怎麼看我」。這種思維會讓妳在職場的十字路口不斷選錯方向，最後困在一個華麗的牢籠裡。

很多時候，換工作薪水翻倍的背後，通常代表壓力也翻了三倍，你要熬夜加班等等。圖/123RF圖庫

結語 重新找回初心

職場競爭力不是靠Logo堆疊出來的，而是看妳在沒穿名牌時，還有多少底氣能平視這個世界。

真正強大的人，就算穿著白T恤去見客戶，也能用專業讓對方服氣。不需要靠吵架來爭尊嚴，因為她的尊嚴長在骨子裡，而不是縫在衣服上。

認清妳換工作的初衷，是為了自我成長，還是為了那點虛無縹緲的虛榮？只有對自己誠實，才不會在步入中年時，還在玩這種「換裝遊戲」。

虛榮心就像是職場裡的濾鏡，雖然能讓妳的照片看起來很美，但沒辦法幫妳修補真實生活裡的裂痕。當妳發現自己開始為了面子而委屈心靈，甚至跟全世界對著幹時，請記得把那雙磨腳的高跟鞋脫掉。妳不需要名牌來證明妳是誰，因為當妳能優雅地處理最難搞的客戶、平靜地看待職場的起伏時，妳本身就是那個最貴的品牌。

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