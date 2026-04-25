2026-04-25 03:05 女子漾／編輯Wendi
《乩身》耗資1.8億重金打造！盤點「單集製作最貴」台劇排行榜Top5，《華燈初上》懷舊美學復刻80年代歲月！
隨著影視產業進入鉅額投資時代，台劇的製作規模已不可同日而語，為了追求精緻視覺效果、壯闊磅礡大場面，近年來台劇製作費屢創新高，近期熱播的Netflix收視冠軍《乩身》耗資1.8億元重金打造東方奇幻宇宙，還有旗艦級台劇《華燈初上》大手筆投入2.5億復刻80年代黃金歲月…今天就跟著女子漾一起來盤點吧！
總製作費8千萬至1億 / 單集製作費417萬
2009 年經典偶像劇《痞子英雄》堪稱當時「台劇製作天花板」，蔡岳勳導演在南台灣高雄打造媲美好萊塢等級的警匪動作場面，呈現大量爆破、飛車、鎗戰、傭兵襲擊、黑白追殺…等高難度場面，甚至花費3百萬台幣申請UH-1H武裝直升機在港都市區低空飛行，全劇總投入高達近1億，以當時台劇單集預算僅約1-2百萬的環境、當時物價水平，單集417萬已是極高規格，《痞子英雄》的大獲成功，也將台灣影集推向新的高度。
盤點「單集製作最貴」台劇排行榜Top4：《華燈初上》
總製作費2.5億 / 單集製作費1041萬
Netflix旗艦級系列台劇《華燈初上》由一線女星林心如擔任總製作人與女主角，投入2.5億大手筆製作。這筆資金主要用於還原台灣80年代末期日式酒店「光」、懷舊復古時代氛圍、精緻美術道具服裝，以及召集台灣影壇近乎半數的大咖演員們演出與客串。《華燈初上》除了重現當年紙醉金迷、柔情纏綿的條通文化，還透過服裝、妝容、髮型來展現各個角色的性格特質，成功地在國際間掀起台劇熱潮。
盤點「單集製作最貴」台劇排行榜Top3：《斯卡羅》
總製作費2.02億 / 單集製作費1683萬
2021年史詩級時代劇《斯卡羅》改編自醫師作家陳耀昌小說《傀儡花》，導演曹瑞原為了精確還原1867年羅妹號事件、台灣府城、原民部落與當代建築，號召劇組耗時3年細心籌備，拍攝期長達135天。《斯卡羅》製作費主要用於場景重現、美術道具及動畫特效，全劇從觸目所及的服裝造型至多國語言交雜的歷史背景…每一分細節都還原臺灣瑯嶠（現今恆春附近區域）150多年前的原始樣貌。
盤點「單集製作最貴」台劇排行榜Top2：《零日攻擊》
總製作費2.3億 / 單集製作費2300萬
以台海戰爭為主題的反烏托邦台劇《零日攻擊》，網羅日本男神高橋一生、台劇女神連俞涵、資深港星杜汶澤跨國演出，總製作費2.3億，以全劇10 集算來，平均每集製作費直逼2千3萬元。《零日攻擊》不僅在演員卡司砸下鉅額資金，還因模擬社會動盪、戰爭場景、金融崩潰、民眾恐慌、衝突大場面以及基礎設施受損...等，進行大規模的實地取景與精密後製，是近年來極具爭議與話題的大製作台灣影集。
盤點「單集製作最貴」台劇排行榜Top1：《乩身》
總製作費1.8億 / 單集製作費3000萬
2026年春季4月開播的Netfli奇幻動作影集《乩身》，以單集3,000萬元的驚人天價稱霸「單集製作最貴台劇」排行榜冠軍，製作費幾乎全燒在視覺技術，以完美呈現「三太子」（王柏傑 飾）乩身「韓杰」（柯震東 飾）與各類鬼怪的驚險戰鬥場面，全劇特效鏡頭甚至高達3,200顆。《乩身》以高規格特效建構「東方驅魔神探」宇宙，並重新定義台劇的奇幻高度稱霸，開播後迅速登上Netflix台港收視冠軍。