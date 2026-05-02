2026-05-02 02:45 女子漾／編輯Wendi
《乩身》稱霸Netflix台港收視冠軍！盤點5大宮廟信仰台劇，《通靈少女》掀全台「瘋仙姑」熱潮！
熱播台劇《乩身》一開播即攻佔Netflix台港收視冠軍，耗資億萬打造的「東方神怪宇宙」令人耳目一新，該劇成功地將傳統宮廟信仰，轉化結合科技特效的奇幻大作，不僅在台灣引發共鳴，更隨著串流平台走向國際。今天女子漾跟著大家一起5部必看的宮廟題材台劇，看這群「神明代言人」如何穿梭在現代都市與傳統信仰之間，演繹出最動人的本土故事。
盤點宮廟信仰台劇1：《乩身》
4月2日華麗開播的Netflix台劇《乩身》猛砸1.8 億元不計成本地建構東方神怪宇宙，故事改編自台灣作家星子同名奇幻小說，講述主角「韓杰」（柯震東 飾）因兒時過錯，成為三太子（王柏傑 飾）「乩身」，他專門替神明處理人世間的鬼怪亡魂與棘手案件，在現代都市中展開一場場人、神、鬼的激烈交鋒。《乩身》結合台灣民間信仰、宮廟文化、神明附身、驅魔降魔，取景地包括高雄鼓山化龍宮、基隆代明宮（太陽媽廟）、艋舺土地公廟、青山宮等各大宮廟。
盤點宮廟信仰台劇2：《神之鄉》
2021年溫情感動台劇《神之鄉》改編自台灣女性漫畫家左萱創作同名作品，深入描寫桃園大溪的宮廟文化、神將陣頭以及關聖帝君、虎爺信仰，來探討傳統習俗與家庭關係。《神之鄉》主角為台北讀大學的「夏志薰」（李玉璽 飾），他帶著暗戀的美術系同學「陳暖暖」（項婕如 飾），一起回到睽違7年的家鄉，不僅重返被遺忘的童年，同時也踏上神明指引的回家之路。《神之鄉》細膩刻劃台灣民間信仰中的神將藝術，深入桃園市大溪區，包含大溪普濟堂、大溪老街、大溪橋、新南老街、大溪中正公園、三層福安宮與石板古道進行拍攝，一度帶動觀光熱潮。
盤點宮廟信仰台劇3：《通靈少女》
2017年爆紅台劇《通靈少女》改編自2013年學生劇展作品《神算》，內容描述前靈媒索非亞的人生經歷，劇中女主角「謝雅真」（郭書瑤 飾演）是位天生有通靈體質的少女，她白天是平凡高中生，到了夜晚則要在宮廟面對各種信徒的生離死別…《通靈少女》不僅是HBO Asia 第一部全中文原創影集，也是合宮廟信仰、民俗宗教與青春愛情的經典台劇，取景地包含汐止濟德宮（仙姑廟）、北投中心新村（小真家）、台北市復興高中、內湖彩虹橋，播出後引發全台「瘋仙姑」熱潮。
盤點宮廟信仰台劇4：《地獄里長》
金鐘導演瞿友寧繼人氣口碑力作《花甲男孩轉大人》之後，2020-2021年再度執導靈異喜劇風格影集《地獄里長》，2023年7月暑假登上小螢幕，該劇描述宮廟出身的熱血里長「羅一凡」（林哲熹 飾）擁有特殊體質，他每逢黃昏時刻能與鬼魂溝通，之後在自家宮廟尋求神明指示，攜手菜鳥律師「趙暖」（嚴正嵐 飾）一同解決社區各種懸案，幫助冤魂們伸張正義。《地獄里長》藉由陰間審判反思人間罪行，其中「十殿地獄」設定格外具有警世寓意。
盤點宮廟信仰台劇5：《阿叔》
王識賢、韓瑜睽違10年後再度共同演出的2023年台語職場劇《阿叔》，劇中主角為家具修復師「王文欽」（王識賢 飾）獨自撫養失蹤兄長的2個孩子長大，同時全心投入在古董家具修復產業。《阿叔》場景圍繞在嘉義朴子配天宮，透過木工修復產業，側寫宮廟文化從古延續至今的珍貴保存技藝，以及與現代價值觀的衝突與融合，同時也展現出台灣小鎮生活與在地宮廟文化共生共榮、新舊交替的面貌。