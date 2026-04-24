2026-04-24 10:23 女子漾／編輯Wendi
朱軒洋背叛Cindy、劈腿吳卓源挨批！盤點7對「男神X網美」轟動戀情，曾敬驊談緋聞女友羞到結巴！
網美（網紅）擁有獨特個人魅力、強大社群影響力，往往比圈內女星更能觸動大咖男神們的心，然而不是每一段「男神X網美」戀情都能走向圓滿，有的修成正果結為模範夫妻；有的卻引爆不倫風暴。今天跟著女子漾一起盤點7對轟動娛樂圈的代表性組合，深入瞭解這些愛恨糾葛的情感故事吧！
金馬獎最佳男配角得主朱軒洋2024年與美妝網紅 Cindy交往同居期間，竟被拍到與「鄉民老婆」吳卓源深夜在河濱公園摟抱親吻，瞬間引爆輿論，事件爆發後Cindy率先霸氣開嗆：「你各位（各位）的男友在我身上幹嘛？」，讓這段三角關係演變成誠信危機，朱軒洋、吳卓源形象瞬間一落千丈，直到4月22日朱軒洋再度被拍到進出吳卓源香閨，他倆才接連公開認愛，遭網友們狠批「小三扶正」。
盤點「男神X網美（網紅）」戀情2：曾敬驊、羅念
新生代影視男神曾敬驊今年4月被爆出與擁有17萬粉絲們追蹤的美妝網紅羅念正在熱戀中，2人還被拍到約會過程、一前一後回家，消息一出引爆外界關注。日前媒體問及曾敬驊感情現況時，平時冷靜的他竟然罕見地臉紅、甚至羞到結巴，這種反差萌的表現，不僅沒讓粉絲們心碎，反而還覺得他性格純真可愛，之後曾敬驊鬆口透露自己與羅念是在聚會中認識，目前處於互相瞭解的階段。
盤點「男神X網美（網紅）」戀情3：楊祐寧、Melinda
「台劇男神」楊祐寧與妻子Melinda（王詠穎）育有3名兒女，小倆口從交往到結婚始終甜蜜，時常大方曬恩愛，並在IG分享幽默家庭互動。Melinda不僅是保養品牌nomel創辦人，同時也是時尚網紅、模特兒，她的大方自信與時尚品味絲毫不遜色於女明星，與楊祐寧共結連理後，便成為演藝圈中的幸福夫妻之一。
盤點「男神X網美（網紅）」戀情4：婁峻碩、焦凡凡
新生代「饒舌男神」婁峻碩在事業剛起步時就大方認愛人氣網紅焦凡凡，2人生日同為9月14日，這也是他們燃起戀情的契機。婁峻碩和焦凡凡在事業各自打拚、相互扶持，2人從默默無聞到攜手迎向大紅大紫，婁峻碩更在長跑8年後向焦凡凡求婚成功，證明在充滿誘惑與變數的演藝圈中，依然擁有從社群走向紅毯的真摯愛情。
盤點「男神X網美（網紅）」戀情5：周湯豪、雀斑小姐
「星二代男神」周湯豪向來對私生活極為低調，但他與時尚部落客、美女網紅「雀斑小姐」之間的戀情卻早已是圈內公開的秘密，小倆口不僅在穿衣品味上極為合拍，也時常被捕捉到進出同個社區，或使用情侶款配件。即便周湯豪、雀斑小姐從未正式官宣，但他們在潮流圈內並肩而行的默契與情感，也讓外界給予眾多祝福。
盤點「男神X網美（網紅）」戀情6：林俊傑、七七
45歲金曲歌王林俊傑（JJ）的感情世界向來是焦點，他曾與多位網紅、模特兒傳出緋聞，卻從未承認戀情，他在眾緋聞女友裡，與中國千金網美七七（Annalisa）之間相差21歲的戀情最為轟動。 2025年底，林俊傑在社群平台曬出與父、母親與七七的合照，被視為正式公開戀情，而這也是林俊傑出道22年來首度公開認愛，被外界視為好事近了。
盤點「男神X網美（網紅）」戀情7：潘瑋柏、宣云
唱跳天王潘瑋柏2022年7月27日無預警宣布婚訊，妻子是被譽為「最美空姐」的中國正妹網紅宣云（Luna），喜訊曝光後震驚兩岸三地。雖然宣云一度捲入「天王嫂訓練營」流言蜚語，但潘瑋柏始終堅定護妻。小倆口在結婚3年後，2023 年11月在峇里島補辦盛大婚禮，潘瑋柏在交換戒指後當眾親吻新娘子宣云，歡慶正式抱得美人歸，今年4月初宣云罕見曬出5歲女兒照片，再度掀起熱烈話題。