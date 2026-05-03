2026-05-03 02:01 女子漾／編輯Wendi
專攻「美強狠」賽道！李夢《蜜語紀》挾孕肚爭搶朱珠老公，紅內褲心機設局，從情場鬥到職場！
熱播陸劇《蜜語紀》第一集就直接祭出火辣重頭戲，女主角「許蜜語」發現丈夫「聶予誠」出軌，而破壞他們婚姻的第三者「魯貞貞」既冷靜理性又充滿心機，她既不柔弱裝可憐，也不瘋癲鬧事，而是坦承展現出強勁的野心，還挾著孕肚有恃無恐，理直氣壯地逼宮「許蜜語」，扮演該角的實力派女星李夢自帶霸氣、難對付、不好惹的傳神演繹，令大批觀眾們眼睛一亮！今天就讓我們全方位剖析「魯貞貞」角色，以及李夢的近年的精采陸劇角色吧！
深入《蜜語紀》囂張小三「魯貞貞」性格、套路、人生準則
4月開播的都會職場愛情劇《蜜語紀》改編自中國網路作家紅九同名小說，劇情圍繞著女主角「許蜜語」展開，她的丈夫「聶予誠」（經超 飾演）外遇偷吃心機女「魯貞貞」，這位小三擁有綠茶女和蛇蠍美人的雙重特質，她步步為營、精於算計，破壞別人家庭不僅毫無愧疚，甚至還氣焰囂張。
「魯貞貞」故意遺留紅內褲，設局讓「許蜜語」（朱珠 飾演）撞破「聶予誠」偷情真相，之後再與正宮當面強硬談判。「魯貞貞」奉行的準則是「有福就享、沒福硬搶，安全感不靠男人，成就感不靠施舍，想要的工作、金錢、底氣全都靠自己搶來。」
「魯貞貞」憑什麼精準擊敗「許蜜語」、「聶予誠」婚姻？
不少觀眾認為《蜜語紀》第三者「魯貞貞」的容貌、氣質、儀態都絲毫比不上正宮「許蜜語」，但她懂得「聶予誠」（男人）的虛榮心、貪婪與自私的本色，也掌握了「許蜜語」（女人）在感情和婚姻裡最後堅守的底線。
因此就算「魯貞貞」沒有令人一見傾心的過人美貌，也能精準踩住「許蜜語」和「聶予誠」這對夫妻的心理防禦弱點，最終終於順利踢走正宮、自行躍升上位。
《蜜語紀》李夢、朱珠「情場到職場」不斷纏鬥廝殺
超級Drama的《蜜語紀》近期劇情接連高潮起伏，「魯貞貞」從心機小三轉變為高層主管，作為「聶予誠」現任妻子，還獲得跨入管理層級的機會，她透過攔截客戶、散播謠言、挑撥離間…等手段，接連刁難從清潔員逆襲為酒店銷售的「許蜜語」，對這位昔日正宮形成情感與事業的雙重壓迫，2女從廝殺到情場到職場，昔日情敵轉變為上下屬關係，彼此爭奪資源、明槍暗箭不斷。
李夢出色演繹囂張小三「魯貞貞」再度封神
《蜜語紀》劇中「魯貞貞」陰謀得逞時的冷笑、對峙時眼皮不抬的輕蔑反擊、被揭穿時的戰慄與發抖…，都令人恨得牙癢癢，李夢精準傳遞反派「笑著捅刀」的陰險狠辣，她以豔麗红唇、亮麗紅裙現身時氣場強大，光是一個眼神就展現出野心外溢的殺氣，無論是細微表情、誇張肢體語言和演出各個細節…全都拿捏到位，精湛演技再度獲得無數好評。
「魯貞貞」爆紅引話題！李夢僅一句話回應
實力派演員李夢畢業於北京電影學院，出道早期活躍於藝文片，她是首位走上坎城紅毯的中國90後女演員，也曾以電影《雪云》入圍柏林影展，她在2024年因古裝夯劇《墨雨雲間》瘋批專橫的婉寧長公主一角全面走紅，近期憑著《蜜語紀》野心小三魯貞貞、《冰湖重生》冷酷扭曲卞皇后，再度引發熱議。
不過也有部分網友們認為李夢近年專注於「美強狠」反派賽道，表示她雖然演技精湛但戲路固定，對此作風一向率性自我的李夢懶理外界評論，僅回應道：「情緒爆發中錘鍊表演精度，是藝術實踐。」。
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