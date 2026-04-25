2026-04-25 10:00 職場讀書人 Thak tsheh lang
【選書】重新連結藝術與台灣日常 就從「散步」開始—《漫步裡的台灣美術》
我想表達的是，台灣美術史需要不斷的被傳誦，才會有鮮活的生命力。散步本身，便是我想要分享的一種認識美術史的方式。
隨著藝術素養開始受到重視，各縣市也開始興建自己的美術館，期待能夠藉由藝術場域的建立，提升整體市民的美學涵養，藉由把藝術品集中到一處特定的場域，也讓現代的遊客能夠以更有效率、舒適的方式看見那些作品。但另一方面，「走進藝術場域」無形中也形成一種門檻，對於那些寫實主義的藝術，這樣的方式也把它們從描繪的景物剝離，造成藝術與生活經驗的斷裂。從這個角度來看，《漫步裡的台灣美術：藝術偵探帶路，繪見名畫裡的時代風景》是個重新找回連結的嘗試，並且讓民眾能夠以更親近的方式，接觸台灣的美學知識與歷史。
八趟與台灣美術史有關的散步小旅程
《漫步裡的台灣美術》主要分成八個章節，從日本的「新美術運動」開始，談到戰後鄉土美術運動，最後則以美術的流派，還有那些少被提起的藝術家作結。至於內容的呈現則由兩個主要部分構成，前面會談及一些讀者需要了解的背景美術史知識，接著則是以藝術家的畫作為引，實地踏查、試圖找到那些場景如今的樣貌，作者本人也會利用自己的美術專才仿作類似的主題，達到一種古今呼應的效果。雖然不是作畫者，但同樣身處於現代的讀者，也共享了「對話」的機會，讓藝術欣賞由單向的觀看延伸出更複雜的化學效應。
在與過去藝術品對話的過程當中，「散步」這件事情可以說讓它們得以「落地」，回到一開始創作的場域，並且達到了兩種效果：首先，是讓那些原本令人覺得遙遠的藝術變得更貼近常人；第二個則是讓讀者重新理解，許多藝術、美感其實就源自於你我身邊的日常生活當中，只是我們是否能夠發現。尤其是在虛擬世界、各種螢幕佔據人類大量時間的現代，《漫步裡的台灣美術》似乎也提醒著我們別忘了去發現周遭現實世界的美好。
不以深度為賣點 卻也讓美學藝術更接近常民
這兩年多少也接觸了一些關於台灣美術歷史的作品，和其他著作相比，《漫步裡的台灣美術》並不以深度作為賣點，這很符合作者想要以更親民的方式，去讓民眾接觸台灣美術史與藝術的意圖，或許也是業餘從事藝術創作、本業是工程師的藝術蝦，能夠最擅長運用的著力點。當然，台灣能夠散步的地方絕對不止於書中的那些，作者的經驗也將鼓勵更多台灣民眾去探索自己的家鄉，發現藏在我們日常生活中的美學教育、歷史與藝術。
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