2026-04-24 11:33 女子漾／編輯王廷羽
宇宙女團XG來了！世界巡迴10月台北小巨蛋開唱，票價、搶票時間一次看
不被定義的次世代女團終於來了！話題席捲全球的七人女團 XG 宣布將帶著世界巡迴演唱會《THE CORE》正式攻進台灣，確定於 2026 年 10 月 17 日登上台北小巨蛋開唱。這篇女子漾幫你把 XG 台北演唱會的時間、售票資訊到必聽歌單一次整理好，不管是準備搶票還是先暖身複習歌單，看這篇就夠！
XG 是誰？從不被定義到自創「X-POP」宇宙！
XG 是誰？從不被定義到自創「X-POP」宇宙！
XG 是由 JURIN、CHISA、HINATA、HARVEY、JURIA、MAYA 及 COCONA 組成的七人組藝人團體，自出道以來，她們便以融合 Hip-hop、R&B、電子音樂與實驗風格的作品迅速打開國際市場。
她們最迷人的地方在於不被傳統女團框架侷限，不強調「K-pop」或「J-pop」的標籤，而是以自創的「X-POP」曲風自成一派，旨在向全世界傳遞「夢想與力量」。前衛的音樂風格搭配極具未來感的造型與世界觀設定，成功吸引了全球粉絲「ALPHAZ」死心塌地追隨，近年在歐美市場的聲量與社群討論度更是持續狂飆！
XG《THE CORE》台北場資訊一次看
XG《THE CORE》台北場資訊一次看
XG WORLD TOUR: THE CORE IN TAIPEI演出日期：2026 年 10 月 17 日（六）19:30
演出地點：台北小巨蛋
票價區間：NT$ 800 / 2,580 / 2,980 / 3,580 / 4,580 / 5,580 / 6,990（VIP 2）/ 7,990（VIP 1）
XG 演唱會什麼時候搶票？
XG 演唱會什麼時候搶票？
售票時間： 2026 年 4 月 30 日（四）中午 12:00 全面開賣
售票平台：寬宏售票
XG 首次攻蛋！必聽神曲推薦
XG 首次攻蛋！必聽神曲推薦
〈SHOOTING STAR〉
〈LEFT RIGHT〉
〈WOKE UP〉
〈MASCARA〉
〈SOMETHING AIN'T RIGHT〉
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